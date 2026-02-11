Del caos informático a la sobrecarga laboral: estas son las denuncias de los funcionarios de Justicia en Elche

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) alerta de que el proceso de implantación de los Tribunales de Instancia en Elche se está realizando sin planificación, con ausencia de negociación y sin medios materiales y humanos, lo que entienden que se trata de un nuevo modelo organizativo que amenaza con agravar aún más la situación actual del sistema judicial.

El colectivo enumeró este miércoles algunas de las reivindicaciones pendientes tras participar el martes en el cuarto Observatorio de la Justicia, celebrada en la sede del Colegio de Abogados, donde acudió la consellera de Justicia, Nuria Martínez.

El sindicato, más allá de las declaraciones que hizo la titular de Justicia, reprueba que la creación de nuevas plazas judiciales no va acompañada de un incremento proporcional de las plantillas de funcionarios, lo que provocará descompensaciones graves en los juzgados. Como ejemplo, señala la situación de determinados órganos judiciales en la provincia de Alicante, donde la carga de trabajo ya es insostenible.

Un sistema informático que no responde

Uno de los puntos que generó mayor consenso durante el Observatorio fue el mal funcionamiento del sistema de gestión procesal JUSTA. STAJ denuncia que esta herramienta no está preparada para los cambios organizativos previstos y que sufre caídas continuas, lentitud extrema e incompatibilidades básicas.

El sindicato recuerda que el expediente judicial electrónico debería estar plenamente operativo desde hace años y lamenta que las deficiencias técnicas dificulten gravemente el trabajo diario de jueces, fiscales, abogados y funcionarios.

De ceses “vergonzosos” a déficit estructural

Otro de los aspectos más criticados por STAJ fue la reciente oleada de ceses masivos de personal, que califica de “vergonzosos” y que, a día de hoy, no han sido cubiertos. Esta situación ha generado, según el sindicato, un deterioro notable del servicio y un aumento de la presión sobre las plantillas que permanecen en activo.

En este contexto, STAJ considera insuficiente el anuncio del Ministerio de Justicia de una futura convocatoria de 500 nuevas plazas judiciales, al entender que el problema es estructural y afecta principalmente al personal funcionario. “Nunca se puede hacer más con menos”, advierte el sindicato.

Un momento de la reunión del Observatorio de la Justicia celebrado este martes en el Colegio de Abogados de Elche. / AXEL ALVAREZ

Retribuciones

En el plano retributivo, STAJ denuncia que los funcionarios de Justicia de la Comunidad Valenciana perciben el peor complemento específico de toda España, a pesar de soportar una de las mayores cargas de trabajo del Estado.

El sindicato subraya, por tanto, que sin dignidad salarial ni reconocimiento profesional es imposible ofrecer un servicio público de calidad y alerta del riesgo de desmotivación y fuga de profesionales.

Servicio de guardia

Desde el colectivo también han puesto el foco en la degradación del servicio de guardia en el partido judicial de Elche. STAJ atribuye esta situación a decisiones administrativas que, según denuncia, contradicen el discurso oficial de refuerzo del sistema judicial. “El reglamento no puede ignorar la realidad”, indica el sindicato, que urge una adaptación normativa a las necesidades reales del servicio para evitar perjuicios tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

El sindicato advierte de que continuará trasladando estas reivindicaciones a las administraciones competentes y no descarta intensificar sus acciones si no se producen cambios reales en la planificación, financiación y gestión del sistema judicial en Elche y en la Comunitat Valenciana.