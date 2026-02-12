La Acequia Mayor busca respaldo europeo para la restauración integral de la red histórica de riego

Elche se postula ante Europa para que asuma la restauración integral de la red histórica de riego de la Acequia Mayor, un sistema hidráulico histórico vinculado al Pantano de Elche y al palmeral ilicitano que aspira a recuperar su funcionalidad, estética y valor patrimonial.

La ciudad acoge desde este jueves y hasta mañana las jornadas del programa europeo Urbact, una iniciativa de la Unión Europea que promueve el intercambio de buenas prácticas entre ciudades y fomenta el desarrollo urbano sostenible. Técnicos procedentes de ciudades portuguesas, italianas, francesas, griegas y serbias como Serpa, Turín, Roma, Roeselare, Chalandri y Sombor participan en este foro de trabajo junto al Ayuntamiento de Elche, la propia Acequia Mayor y la empresa mixta Aigües d’Elx.

La cita no es menor, ya que la participación en este grupo europeo es condición clave para concurrir a líneas de ayudas directas que permitirían sufragar las distintas fases pendientes del proyecto de recuperación. Un plan que, de materializarse, movilizaría varios millones de euros, sin estar todavía consignada la cantidad, y marcaría un antes y un después en la conservación del patrimonio hidráulico local.

Más de siete kilómetros

El proyecto que Elche presenta ante sus socios europeos contemplaría actuar sobre más de siete kilómetros de canal principal, algunos tramos soterrados o entubados, además de los ramales asociados al margen de los cuatro kilómetros del Canal del Desvío, cuya recuperación ya fue ejecutada en una primera fase a expensas de los túneles, para los que sí que se podría actuar en el marco de este tipo de programas.

El propósito sería recuperar la estética original de la acequia, restaurar tramos deteriorados, reconstruir zonas afectadas por derrumbes y hacer visibles aquellos segmentos hoy ocultos bajo infraestructuras modernas. Todo ello, sin renunciar a su función hidráulica.

Francisco Picó, presidente de la Acequia Mayor, admite que el alcance económico todavía no está cerrado porque, de momento, no existe memoria técnica definitiva, aunque sí una hoja de ruta clara que pasaría por hacer la restauración integral de todo por fases que podrían durar unos cinco años, siempre que se obtenga la financiación necesaria.

El plan aspiraría, por tanto, a intervenir desde la presa de Pavía hasta los últimos tramos donde desaparece el canal principal, integrando además enclaves como el Molí del Real y el Hort dels Pontos, en una actuación conjunta estructurada en varias fases. La intervención incluiría también la antigua central eléctrica, la reconstrucción del viejo castillo y de estructuras asociadas como el puente de hierro. Al hilo, se crearía un punto de información que conecte los principales hitos del sistema hidráulico, configurando un eje visitable entre la presa y el museo del agua.

La intención es también compatibilizar la restauración patrimonial con el uso de agua regenerada, reduciendo la salinidad y mejorando la calidad hídrica para preservar tanto la infraestructura como los huertos históricos, resume Picó. El objetivo, en resumidas cuentas, es que la acequia esté en pleno funcionamiento pero con criterios de eficiencia hídrica y conservación ambiental acordes al siglo XXI.

Más allá de la intervención física, la recuperación integral de la Acequia Mayor pretende reforzar la identidad histórica como ciudad ligada al agua y al regadío tradicional, teniendo de base que el sistema hidráulico no solo vertebró el desarrollo agrícola y urbano durante siglos, sino que constituye un elemento esencial del paisaje cultural vinculado al Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde hace 25 años.

Así las cosas, la actuación busca evitar que los tramos deteriorados sigan degradándose, hacer visitables zonas hoy invisibles y devolver protagonismo a una infraestructura que fue clave en la configuración del territorio.

A varias velocidades

El calendario, no obstante, depende del resultado de las negociaciones europeas. Tras esta fase de trabajo en Elche, el proceso continuará en Roma. Una vez cerrada la estrategia conjunta, se dejaría todo preparado para poder iniciar los proyectos técnicos con vistas a 2027.

La idea es que la financiación proceda directamente de la Unión Europea y cubra el 100% de la actuación, con fiscalización comunitaria. La tramitación la haría la administración y vendrían líneas directas para esos fondos si se aprueba el proyecto. También quedaría por definir si la futura licitación corresponderá a la comunidad de regantes o a varias bandas con una fórmula conjunta bajo coordinación pública.

Las jornadas celebradas en Elche no se limitan a una visita institucional. Durante la mañana del jueves técnicos y representantes institucionales revisaron los planes de inversión y analizaron los mecanismos de gobernanza y sostenibilidad financiera.

Posteriormente, los asistentes realizaron una visita en microbús al Pantano de Elche, donde se explicó in situ el funcionamiento de la presa de arco, la central eléctrica y el trazado inicial de la acequia. Después de una recepción municipal el recorrido incluye la preparación de un arroz con costra en l'Hort dels Pontos.

El citado programa persigue precisamente ese intercambio de experiencias entre ciudades europeas para mejorar políticas urbanas y facilitar la captación de fondos. Las jornadas combinan sesiones técnicas con talleres estratégicos orientados a garantizar la viabilidad a largo plazo de los proyectos.

El viernes, la agenda se centrará en reuniones de trabajo sobre financiación y planificación, además de una ruta histórico-cultural por enclaves vinculados al uso tradicional del agua en la ciudad.