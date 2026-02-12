La alerta por viento impone cambios en la fiesta de Carnaval en Elche

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves 12 de febrero un cambio claro en el tiempo: bajan las temperaturas y el viento seguirá soplando con fuerza en buena parte del territorio por la influencia de la borrasca Nils, hasta el extremo de que se ha decretado la alerta amarilla. Sin embargo, aunque la situación tenderá a estabilizarse progresivamente, la Aemet no descarta que los avisos vuelvan a activarse el viernes y se mantengan, al menos, hasta el sábado, por la llegada de la borrasca Oriana, por lo que la evolución del viento seguirá siendo clave en la antesala del Carnaval.Por eso mismo, el Ayuntamiento de Elche ya ha empezado a mover ficha de cara a la fiesta prevista para el sábado por la tarde, desde las cinco de la tarde y hasta la una de la madrugada, en la Plaça de Baix, haciendo cambios precisamente por el viento.

La fiesta del año pasado en Elche. / Áxel Álvarez

Las variaciones

Fue la concejal de Festejos, Inma Mora, quien este jueves, al término de la junta de gobierno local, anunció que la Administración local está pendiente de la previsión de la meteorología durante estos días, pero, como medida de precaución de cara a la fiesta del sábado en la Plaça de Baix, se han suprimido los hinchables, y se cambiarán por otros talleres. “Seguiremos, evidentemente, muy atentos a esa previsión, porque, en el caso de que pasemos a una alerta naranja, quizás habría que suspender la fiesta”, dijo Inma Mora, quien resaltó que, en cualquier caso, con las previsiones que se manejan ahora, el acto se mantiene.

Uno de los disfraces que se pudo ver hace ahora un año. / Áxel Álvarez

Las actividades para los más pequeños

Por ahora, la fiesta, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Festejos, combinará actividades infantiles, espectáculos musicales, concurso de disfraces y música en directo, en una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos. De hecho, los actos arrancarán a las 17 horas con una programación infantil y juvenil que, aunque se han suprimido los hinchables, sí incluirá música ambiente y talleres lúdicos como los de pintacaras, "anilla circus" y tira la torre, a los que ahora se deben sumar otros. Estas actividades estarán dirigidas a los más pequeños y serán organizadas por la Escuela Infantil Mis Pasitos.

Los disfraces más originales de los carnavales de Elche / Áxel Álvarez / Áxel Álvarez

Música y fantasía

A continuación, la programación dará paso al espectáculo musical infantil "¡Viva el Carnaval!", una propuesta teatral y participativa protagonizada por la científica Rigoberta Chinchurreta y su ayudante Adeltrudis Mendieta, quienes presentan una máquina de teletransportación con la que Rigoberta aspira a ganar un premio en una feria de ciencia y tecnología en China. Aunque la máquina falla inicialmente, logra activarse gracias a la ayuda del público, permitiendo la llegada de personajes tan conocidos como Mario Bros, Pitufina y Mickey Mouse, que interactuarán con los niños mediante juegos, bailes y trucos. El espectáculo combina humor, música y participación infantil, y culmina con un momento de caos, cuando Adeltrudis rompe la máquina, aunque finalmente los personajes consiguen regresar a sus respectivos mundos. Finalizada la actuación, los más pequeños podrán subir al escenario para hacerse fotografías con sus personajes favoritos, completando así una experiencia pensada para el disfrute infantil.

Concurso

La celebración continuará con uno de los momentos más esperados del Carnaval en Elche: el concurso de disfraces, que premiará la originalidad en las categorías infantil, juvenil y grupal, esta última con un máximo de diez personas por grupo. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente en la caseta que se instalará en la Plaça de Baix, en horario de 17.30 a 19.30 horas, donde recibirán una pegatina con un número para formalizar su participación. Tras la entrega de premios, prevista en torno a las 21 horas, la fiesta continuará con la música en directo del DJ Jesús Rodríguez, que amenizará la noche con una sesión musical hasta la una de la madrugada, momento en el que se dará por finalizada la celebración.