El CEEI de Elche lanza tres programas estratégicos para acelerar startups

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) sigue ejecutando el proyecto Tech FabLab Comunitat Valenciana, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Innovación. Con las acciones previstas se busca fomentar la innovación empresarial y el desarrollo de soluciones tecnológicas. Tech FabLab Comunitat Valenciana cuenta con cinco programas. EmprendeTech FP y TechLeaders ya estaban en marcha, y ahora CEEI Elche ha comenzado el trabajo en los tres restantes: StarTech Innovation, ScaleUp Growth y Spin-Offs Empresariales.

Estos programas se engloban en una estrategia amplia, que busca dar las herramientas a las empresas de la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana para digitalizarse con garantías y mantener la competitividad en el mercado actual, que está marcado por la incertidumbre.

StarTech Innovation, el empujón que necesitan las startups

StarTech Innovation está orientado a startups en fase de consolidación que desean fortalecer su propuesta de valor y definir una hoja de ruta estratégica apoyada en la innovación tecnológica. El programa contempla más de 60 horas de mentorización personalizada con expertos en tecnologías habilitadoras y estrategia de negocio. Durante el itinerario, las startups trabajan áreas como inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, internet de las cosas, cloud computing y big data, con el objetivo de integrar estas soluciones en sus modelos de negocio y mejorar su competitividad.

El equipo de consultores está formado por profesionales de referencia como José Antonio de Miguel (CEO de NextPlay Strategists), Lucía Bort (CEO de INTK Business Security), Santiago Colomo (Lucentia Lab), Segis Ferrairó (Cloud Levante), o Álvaro Sáez (cofundador de Shintek), entre otros especialistas.

En esta edición participan siete empresas: Visitrain, Naupro, Publiflypa Iberia, Brandlex Group, Rice Bones Bar, Nest Biocontrol y Dreamvision, pertenecientes a sectores como salud y optometría, consultoría estratégica, náutica, abogacía, restauración, publicidad, agroindustria y medios audiovisuales.

Instalaciones del CEEI de Elche durante una de las acciones formativas recientes / INFORMACIÓN

Acompañamiento en momentos de desafío

Por su parte, ScaleUp Growth está diseñado para empresas que ya se encuentran en fase de escalado y necesitan afrontar los desafíos propios del crecimiento estructurado. En esta edición participan Visitrain, Vendomia y Mova Strategy. El programa combina 15 workshops especializados y 20 horas de mentoría personalizada por empresa. Cinco de las quince sesiones están centradas en contenidos transversales como insights de mercado, drivers de cambio, inteligencia tecnológica y estrategia. Las otras diez están enfocadas en aspectos clave como inversión, internacionalización, operaciones, gestión de equipos, cultura de innovación, procesos, KPIs o marketing.

Además, las empresas participantes trabajan en la identificación de nuevas oportunidades estratégicas dentro de su organización, definiendo retos que permitan generar líneas de negocio innovadoras. De estos retos se seleccionan los más relevantes para desarrollar un proceso de mentoría intensiva orientado a la construcción de un MVP y una hoja de ruta de implementación. El programa culminará con un evento de networking que facilitará la conexión con el ecosistema empresarial e inversor.

Entre los ponentes y expertos participantes se encuentran Livia Fioretti (Directora de Insights de Trendwatching), Miguel Borrás (CEO de Antara), Jaime Gross (CEO de Helicca), Antonio Sáez (CEO de Wings), Pablo Gómez (CEO de Oftex), Guzmán Martínez (Director General de Brandty), el equipo de Genion y José Antonio de Miguel (NextPlay Strategis).

Innovación desde las empresas consolidadas

Otro de los programas que también ha arrancado es Spin-Offs Empresariales, que fomenta el intraemprendimiento en las empresas consolidadas, con el objetivo de impulsar la innovación interna y la generación de nuevos proyectos empresariales que ataquen nuevas oportunidades de negocio.

El programa promueve la innovación abierta y estructurada, trabajando con los equipos internos para identificar oportunidades y materializarlas en proyectos reales.

En esta iniciativa participan empresas como Amobel, Timeless Pieces, ITAE, Lúzete, Sofati, Cloud Levante, Unas 1 y Prolymer además de otras empresas que están participando en las sesiones organizadas.

El programa consta de sesiones sobre temáticas transversales de gran valor para el crecimiento empresarial como inteligencia competitiva o insights de mercado, sesiones de cultura de la innovación así como una serie de mentorías personalizadas donde el objetivo es ayudar a las empresas a establecer una oportunidad dentro de sus empresas que les permitan seguir creciendo y desarrollándose.

En CEEI Elche hay una gran satisfacción con la acogida que están teniendo los diferentes programas y confían en que esta combinación de formación metodológica y acompañamiento estratégico contribuya de forma significativa al fortalecimiento y escalabilidad de las iniciativas empresariales.

Una acción coordinada de la Red CEEI de la Comunidad

Tech FabLab Comunidad Valenciana es una actuación que cuenta con el impulso de la Red CEEI CV (CEEI Castellón, CEEI Elche y CEEI Valencia) como agente dinamizador en la región.

"Este programa lleva el ADN de los CEEIs de la Comunidad Valenciana, ya que apuesta fuertemente por la innovación en las empresas y por el fomento del emprendimiento en estudiantes, en este caso de FP. Desde CEEI Elche estamos encantados de poder participar activamente en Tech FabLab Comunitat Valenciana junto a la Red CEEI CV y la Dirección General de Innovación", concluye Carolina Román, directora del CEEI Elche.