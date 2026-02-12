El deporte toma el centro de Elche en la nueva sede de la Capital Mediterránea

El Ayuntamiento de Elche y la Fundación Ilicitana del Deporte inauguraban este jueves la nueva sede de la Capital Mediterránea del Deporte en la Plaça de Baix, en el espacio que ocupó la antigua OMAC y que durante el Año Jubilar funcionó como Centro de Recepción de Visitantes. El nuevo enclave será punto de información, organización de eventos deportivos y atención para deportistas, clubes y visitantes a lo largo de todo el año de la capitalidad.

El Ayuntamiento de Elche y la Fundación Ilicitana del Deporte inauguraban este jueves la nueva sede de la Capital Mediterránea del Deporte en la Plaça de Baix / Áxel Álvarez

El acto era presidido por el alcalde, Pablo Ruz, junto al concejal de Deportes, José Antonio Román, y el vicepresidente de la fundación, Pedro Bernabéu, en una jornada que también servía para entregar los cheques solidarios de la última San Silvestre y los premios a los ganadores de la prueba.

Un punto de acogida en pleno centro

El regidor mostraba su satisfacción por la apertura del nuevo espacio municipal y ha señalado que “estamos muy contentos porque este lugar se convierte ahora en un punto de acogida para todas las personas que lleguen a la ciudad con motivo de la Capital Mediterránea del Deporte”.

La sede de Capitalidad Mediterránea del Deporte en Elche se encuentra en el edificio del Ayuntamiento / Áxel Álvarez

Según explicaba Ruz, la sede permitirá coordinar la organización de pruebas deportivas, la recogida de dorsales y la atención a participantes y visitantes, “en un año que se prevé intenso y de gran repercusión para Elche”. En ese sentido, ha añadido que “la capitalidad nos brinda una gran oportunidad para seguir situando a la ciudad como referente deportivo y para reforzar el deporte como eje vertebrador”.

La ubicación, en pleno corazón urbano, responde a la voluntad municipal de dar mayor visibilidad al calendario de eventos y acercar la actividad deportiva a la ciudadanía y al comercio local.

Atención a clubes, empresas y deportistas

Por su parte, el concejal de Deportes, José Antonio Román, subrayaba que con esta apertura “hemos querido traer el deporte al centro de la ciudad”, destacando además la implicación de clubes y comerciantes en el desarrollo del proyecto.

Román sñalaba que el nuevo espacio aspira a convertirse en un lugar de referencia para quienes forman parte del tejido deportivo ilicitano. “Este será el lugar donde podrán informarse, colaborar y sentirse parte de la Capital Mediterránea del Deporte, aquí tienen su casa”, afirmaba.

El alcalde daba por inaugurada ayer la sede de "Elche 2026. Capital Mediterránea del Deporte" / Áxel Álvarez

Desde este punto se canalizará información sobre competiciones, inscripciones, actividades y eventos vinculados a la capitalidad, así como acciones de promoción y dinamización en colaboración con el tejido asociativo.

Impulso organizativo y apoyo solidario

El vicepresidente de la Fundación Ilicitana del Deporte, Pedro Bernabéu, agradecía al Ayuntamiento la cesión del espacio y explicaba que la fundación gestionará desde esta sede la colaboración de empresas y patrocinadores para facilitar la organización de eventos de gran envergadura. Además, el centro funcionará como punto de apoyo informativo permanente durante todo el año.

Durante la inauguración también se procedía a la entrega de los cheques solidarios correspondientes a la carrera San Silvestre, con 700 euros para cada una de las ONG beneficiarias: Objetivo Diagnóstico, Integra-T y Toubabs Team. Asimismo, se entregaban los premios a los ganadores de la prueba deportiva. Curiosa la recompensa a los vencedores de la San Silvestre, su peso en carne, en productos de Cárnicas Ortolá.