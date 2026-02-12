Elche se rinde al manga: vuelve el "Japan Tour"

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Juventud, organiza los días 21 y 22 de febrero una nueva edición del Japan Tour Elche en el CCCE l’Escorxador, un evento dirigido principalmente a jóvenes de entre 12 y 30 años y centrado en la cultura manga, el universo anime y las tendencias vinculadas a Japón. La programación se desarrollará durante todo el fin de semana con horario ininterrumpido al mediodía.

Programación durante todo el fin de semana

El recinto abrirá el sábado de 11 a 21 horas y el domingo de 10:00 a 20:00 horas. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar en una amplia oferta de actividades que combina ocio, formación y espectáculo en torno a la cultura japonesa contemporánea.

Entre las propuestas destacan la Pasarela Cosplay y el Karaoke, exhibiciones de K-Pop, demostraciones de artes marciales a cargo del Club de Kung Fu Fei Hok y el Club de Karate Antonio Verdú, así como conciertos y actuaciones en directo. En este apartado figuran el concierto temático anime de Piuni y las exhibiciones del Positive Dance Studio y del grupo ilicitano Hit Beat Squad.

La programación incluye además conferencias centradas en la sociedad japonesa y los viajes al país asiático, talleres de creatividad como manga en 3D, diseño de Paper-toy y técnicas de tinta china, una zona de juegos con dinámicas inspiradas en el universo anime, espacios musicales, una exposición de Lego con recreaciones de edificios, photocalls temáticos y una zona comercial con tiendas especializadas y artistas locales.

El Japan Tour llega a Elche / Matias Segarra

Invitados del doblaje y redes sociales

El cartel se completa con la presencia de invitados vinculados al doblaje y la creación de contenido digital. Entre ellos se encuentran los actores de doblaje de Hazbin Hotel, David García Llop y Jana Massot, así como la creadora de contenido Aida.tm, que cuenta con cientos de miles de seguidores en redes sociales.

La edil de Juventud, María Bonmatí, ha animado a la ciudadanía a “acudir de este gran salón del manga 2026, un fin de semana para disfrutar de la cultura anime, manga y K-Pop” y ha destacado que el evento contará con zona de restauración para los asistentes.

Entradas y puntos de venta

Las entradas tienen un precio de 4 euros y podrán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma Vivaticket o en las taquillas del Gran Teatro. Desde la organización se ha precisado que no habrá venta en puerta durante los días del evento.

Toda la programación detallada puede consultarse en la web y en las redes sociales de Juventud, donde se actualiza la información relativa a horarios, actividades y participación de invitados.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por ofrecer propuestas culturales y de ocio adaptadas al público joven, consolidando el "Japan Tour" como una cita destacada del calendario local dedicada a la cultura japonesa y las nuevas tendencias.