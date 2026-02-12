Elche activa la tramitación para proteger contra derribos las casas en primera línea de playa de El Pinet y La Marina y la Cruz de los Caídos

Una junta de gobierno local marcada por las protecciones. Así se podría resumir la sesión de este jueves. Por un lado, se aprobó solicitar a la Generalitat Valenciana el inicio del expediente para declarar el conjunto de edificaciones de El Pinet y La Marina como núcleo urbano de especial valor etnológico, en un intento por evitar que estas viviendas situadas en primera línea de playa, y sobre las que sigue planeando la amenaza del derribo decretado por Costas, acaben desapareciendo. Por otra parte, se autorizó el proyecto de modificación puntual número 50 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche para incorporar la Cruz del Paseo de Germanías, conocida en su día como la Cruz de los Caídos, en el Catálogo de Protecciones de Elche, tratando de blindar el monumento franquista a través de la figura del Bien de Relevancia Local (BRL).

Las viviendas situadas en primera línea en la playa de El Pinet. / Áxel Álvarez

Construcciones

Respecto a las casas de El Pinet y La Marina, la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, incidió en que “el pleno municipal ya aprobó esta cuestión, mostrando su respaldo institucional claro”, aunque, en un claro dardo dirigido a la oposición, recordó que en aquella sesión Compromís votó en contra, mientras que el PSOE se abstuvo. A partir de ahí, puso el foco en que “este conjunto de edificaciones de El Pinet y La Marina no son construcciones aisladas, sino que son parte de la historia viva de Elche”, y apostilló que “el objetivo de este Gobierno municipal es poder proteger esas viviendas y a sus propietarios”, utilizando las herramientas que están en su mano “para poder evitar que se borre una parte esencial de la memoria de Elche”.

Las viviendas situadas en primera línea en la playa de El Pinet. / Áxel Álvarez

Arquitectura popular

El bipartito de PP y Vox, en este sentido, considera que estas construcciones históricas responden a una tipología de arquitectura popular vinculada al mar, en muchos casos se remontan a las décadas de 1940, 1950 y 1960, y que constituyen núcleos urbanos de especial valor etnológico, escenario de la memoria colectiva de generaciones de ilicitanos, además de testimonio vivo de la relación histórica entre la ciudadanía, la huerta y el Mediterráneo. Ahora, con este trámite, lo que se busca es tratar de blindarlas y evitar situaciones como las que se están dando con las casas de Babilonia en Guardamar.

Casas de El Pinet. / Áxel Álvarez

Desde 2024

Inicialmente, el alcalde, Pablo Ruz, anunció la protección de estas construcciones en febrero de 2024, aunque el tema no pasó por el pleno hasta mayo del año pasado, cuando el PP llevó una moción para impulsar la protección de estas casas del litoral ilicitano, y se apuntó, como en 2024, a la declaración como Bien de Relevancia Local. En ese momento, los grupos de izquierda sostuvieron que no se aclaraba cómo se iba a conseguir que fuera BRL, que incluye a todos aquellos bienes inmuebles que, no reuniendo los valores que justifiquen su declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC), tienen, no obstante, significación propia, en el ámbito comarcal o local, como bienes destacados de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico o etnológico.

Una imagen de archivo de la playa de El Pinet, en Elche. / Áxel Álvarez

De la mano de la Generalitat

Poco después, a finales de junio de 2025, el alcalde reiteraba su intención de impulsar un plan especial de protección para El Pinet, con el foco en el gran valor etnológico, y, además, dejaba claro que iría de la mano de la Generalitat, gracias a la Ley Valenciana de Costas, que contempla expresamente la protección de núcleos históricos tradicionales con identidad arquitectónica propia, a través de una figura similar a la de Bien de Relevancia Local, pero adaptada al entorno litoral. No obstante, para poder optar a esta protección, Ruz explicó que los propietarios deberían aceptar ciertas condiciones urbanísticas, como retirar materiales no originales como uralitas, aluminio o enfoscados e intentar recuperar el diseño original del conjunto residencial, basado en el proyecto del arquitecto Antonio Serrano, fechado en 1947. Unos condicionantes que el propio Ruz reiteró este jueves que era necesario cumplir. Ahora, dos años después, se activa la tramitación, una demora que Inma Mora atribuyó a la elaboración de todos los expedientes.

La Cruz del Paseo de Germanías, en el espacio denominado Jardín de la Concordia. / Áxel Álvarez

Modificación del PGOU

En cuanto a la Cruz del Paseo de Germanías, la portavoz de la junta de gobierno señaló que la modificación del PGOU “tiene como objetivo fundamental dotar de un régimen de conservación específico a un elemento singular de nuestro municipio, como es la Cruz del Paseo de Germanías”, y detalló que “este monumento fue inaugurado en 1944 y se erige sobre un pedestal elevado en un entorno que mantiene su identidad histórica como punto neurálgico del Llano de San José”. Mora sí recordó que el actual monumento sustituyó a un antiguo obelisco de la Segunda República y subrayó literalmente que, “tras la intervención de la primera Corporación democrática en 1979, con el alcalde, Ramón Pastor, se retiraron todos los símbolos de posguerra, haciendo pues que la plaza recuperara evidentemente su denominación original”. Obviamente, no hubo alusiones a que incluso el Defensor del Pueblo llegó a pedir al equipo de gobierno de PP y Vox en Elche que retirara la Cruz por ser contraria a la Ley de Memoria Democrática por su origen franquista, tal y como se hizo público en enero de 2024, casi un año antes de la inauguración del nuevo espacio.

La zona donde se encuentra la Cruz tampoco se libra de la falta de atención. / Jose Navarro

Jardín de la Concordia

Inma Mora, en este punto, aprovechó para poner en valor el actual Jardín de la Concordia, pese a las quejas vecinales recurrentes por el estado en el que se encuentra la vegetación. Hasta el extremo de que llegó a decir que “ofrece un microclima mitigado por la vegetación y espacios verdes, y sin rasgos geográficos peculiares que condicionen la protección de este monumento”. Ahora bien, por encima de todo, señaló que esta modificación puntual del PGOU, que pasará por el pleno de febrero, propone la inclusión de la Cruz del Paseo de Germanías en el Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos del término municipal de Elche, y permitirá otorgarle la categoría de Bien de Relevancia Local, bajo la tipología de monumento y con protección general integral.

La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Semáforos

Más allá del inicio de la tramitación para proteger las casas de El Pinet y La Marina y la Cruz del Paseo de Germanías, también se acordó la adjudicación de los lotes 1, 2 y 3 del contrato de obras de instalaciones semafóricas en varias calles de Elche, y, en concreto, en la intersección de la avenida de Novelda con Carlos Antón Pastor y María García Ferrández; en la avenida de Novelda con Francisco Ruíz Bru y Joaquín García Mora; y en la avenida de la Universidad con la calle Francisco Rabal, por un importe cercano a los 200.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, para dar respuesta, explicitó Mora, a las reivindicaciones vecinales, y dotar de mayor seguridad a esas vías. También se aprobó, como anunció el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, el miércoles, el pago de los servicios extraordinarios adeudados a los empleados municipales desde 2024, y una parte de los de 2025, con la vista puesta en que el 85% de lo que queda del año pasado se autorice en la reunión de la próxima semana.

Polideportivo de La Hoya

Finalmente, se dio el plácet a que el polideportivo de La Hoya pase a denominarse polideportivo Juan Carlos Cano, a petición de la Junta Municipal del Distrito 12.2 de La Hoya, Daimés y Derramador. “Se trata de rendir un homenaje permanente a Juan Carlos Cano Peñalver, preservar su memoria y reconocer públicamente su contribución a la promoción del deporte, los valores de convivencia y el asociacionismo en La Hoya”, afirmó Inma Mora, quien resaltó que Juan Carlos Cano Peñalver, fallecido en accidente de tráfico en 1985, “apostó por la creación y consolidación del equipo de fútbol de la Asociación Cultural y Deportiva La Hoya, y apoyó numerosas iniciativas deportivas y sociales desarrolladas en la pedanía”.