Un instituto de Elche acerca el Holocausto en las aulas para combatir el olvido y la desinformación

Viviendo en unos tiempos marcados por la sobreinformación, las redes sociales y la proliferación de discursos extremistas, las aulas se han convertido en un espacio clave donde la memoria histórica puede seguir transmitiéndose con rigor. Con esa convicción, el IES La Asunción de Elche impulsó este jueves una jornada educativa destinada a acercar el Holocausto nazi a las nuevas generaciones como herramienta para poner de relieve una de las mayores tragedias del siglo XX que se fundamentó en el odio.

El alcoyano Pedro Ruiz Valls, hijo de un superviviente del campo de concentración de Mauthausen, en Austria, fue quien hizo de nexo para conectar con decenas de alumnos de Bachillerato sobre las terribles condiciones que soportaron los cerca de 200.000 presos que se calcula que pasaron por los diferentes subcampos entre 1938 hasta la liberación en mayo de 1945. Pedro Ruiz Sánchez, su padre, estuvo entre los republicanos españoles deportados que pudo salvarse del horror que acabó con la vida de 119.000 personas que acabaron asesinadas en las cámaras de gas, fusiladas, golpeadas o muriendo por enfermedades e inanición.

El acto sirvió para subrayar la importancia de la documentación rigurosa frente al negacionismo y la manipulación histórica. De ahí que se visionase el documental Más allá del valor elaborado por su sobrino Juanjo Bravo tras cuatro años de investigación, y que se apoya en archivos, fotografías y testimonios contrastados, al igual que un libro del mismo autor y con el mismo nombre que hasta la fecha no se está comercializando porque ha quedado como material para la familia. El artífice de ambos trabajos ha ofrecido charlas en los últimos años en Amics de la Unesco y en universidades como la de Valencia y Alicante, aunque entienden que llegar a edades más tempranas es fundamental.

El padre de Pedro Ruiz, fallecido en 1994, fue militar republicano, combatió en el frente del Ebro y cruzó a Francia tras la derrota. Como miles de exiliados, fue internado en campos franceses y más tarde entregado a los nazis tras ser declarado “apátrida”.

De Francia pasó a manos de la Gestapo y finalmente a Mauthausen. Allí sobrevivió gracias, en parte, al llamado “comando César”, un grupo organizado de presos españoles que logró salir a trabajar fuera del campo en obras para construir túneles y puentes. “La suerte también influyó mucho”, reconoce su hijo, que entiende que se daban casualidades que marcaron quién vivía y quién no.

El tema era "tabú" en casa

Ruiz Valls explicó cómo fue crecer en un entorno familiar marcado por una experiencia extrema de la que apenas se hablaba. Reconoce a INFORMACIÓN que cuando era joven, durante los años sesenta y setenta, el tema era "tabú" porque el silencio era una forma de seguir adelante.

Anecdóticamente, recuerda que su padre se lo contó en una sala de cine de Alicante tras ver El gran dictador de Chaplin. A partir de ahí comenzaron las conversaciones, las preguntas, y al tiempo después llegaría esa necesidad de que la conciencia que tomó su entorno también trascendiera a las nuevas generaciones como una sublevación contra el olvido. Eso sí, entiende que todavía en 2026 las instituciones siguen sin compensar a las víctimas con los reconocimientos que merecían y que incluso tuvieron que sortear muchas dificultades para normalizar su vida tras salir de aquel infierno.

"Sentía odio hacia los alemanes"

"Cuando se empezó a hablar yo sentía odio hacia los alemanes, pero mis padres no se lo tenían e incluso llevaban a alemanes a las fiestas de Alcoy, y en realidad era un odio contra el sistema", señalaba este descendiente que no terminaba de entender el pensamiento de su padre mientras contaba este jueves la dureza de los hechos sobre cómo los propios presos recogían cadáveres y los amontonaban en carretillas hasta llevarlos a los crematorios. "Lo más duro era que la destrucción de las personas estaba organizada", lamenta.

José Antonio Serrano, profesor del departamento de Geografía e Historia y coordinador de la actividad, este tipo de encuentros son parte esencial del currículo dentro de la actual ley educativa, la LOMLOE, que subraya la necesidad de sensibilizar contra los discursos de odio y trabajar el Holocausto como contenido fundamental lejos de la programación habitual de ejercicios y exámenes.

Apoyos

Gracias al contacto con la Cátedra Pedro Ibarra, el centro pudo organizar la visita que ha tenido un impacto pedagógico para no perder la memoria e incentivar que los menores aprendan a contrastar la información. “La historia puede estar muy manipulada”, recordó el ponente invitado, citando su propia experiencia al descubrir versiones contradictorias del pasado en otros países. Se puso sobre la mesa que conforme pasa el tiempo van desapareciendo testigos directos. Cada año quedan menos supervivientes con lo cual la responsabilidad de preservarla depende de hijos, nietos y archivos.

Precisamente este encuentro forma parte de una estrategia más amplia para trabajar valores democráticos, derechos humanos y pensamiento crítico y más en unos momentos de gran polarización en el mundo ante cuestiones como la migración.

A colación de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los centros de detención de migrantes Ruiz Valls no rehuyó paralelismos con el nazismo y cargó contra el hecho de que vuelva la idea de "superioridad racial". De ahí que incidiese en la idea de sensibilizar en la importancia de recordar lo que ocurrió en los campos de concentración, "porque si se olvida, puede volver a pasar".

Este instituto ilicitano participará en mayo, aprovechando el aniversario de la liberación por el ejercito estadounidense del campo de concentración de Mauthausen-Gusen, unas jornadas junto a otros centros educativos de la ciudad como el IES Pere Ibarra para promover el intercambio de investigaciones acerca del Holocausto.