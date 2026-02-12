"Radio Corazón": amor y humor en tiempos de censura este fin de semana en l'Escorxador de Elche

La compañía Atrote Teatro de Elche estrena este fin de semana su nueva producción, Radio Corazón, una comedia original ambientada en los años sesenta, en medio de la dictadura franquista, y que podrá verse en l'Escorxador el viernes y sábado, 13 y 14 de febrero, a las 20 horas, así como el domingo 15 a las 19 horas.

El montaje propone un viaje a 1962, a una pequeña emisora de radio con más interferencias que oyentes, donde Matilde y Pablo intentan sacar adelante un programa solidario para recaudar fondos destinados a los niños de África. Lo que comienza como una iniciativa altruista se convierte pronto en una sucesión de enredos técnicos, llamadas disparatadas y errores de guion que, entre risas y caos, van dando forma a una historia de amor tan torpe como entrañable.

La obra está escrita y dirigida por Carlos Maciá e interpretada por Laura Mora y Francisco Munuera, que sostienen en escena un montaje ágil apoyado también en voces en off que recrean a técnicos, locutores y oyentes de la emisora.

Una idea guardada durante años

El propio autor reconoce que el proyecto parte de una idea "que tenía en un cajón varios años”. Inicialmente había concebido el texto para un reparto más amplio y para otra compañía. Con el tiempo, la propuesta se fue reformulando hasta convertirse en una pieza íntima, con solo dos intérpretes en escena, pero con una cuidada construcción sonora.

Vínculo

El dramaturgo destaca también su vínculo personal con el medio radiofónico. “Siempre me ha gustado la radio y me resultaba atractivo enmarcar una comedia de enredo en una emisora en tiempos del franquismo”, señala. Ese contexto histórico permite, además, introducir de forma sutil cuestiones sociales como la censura, el papel de la mujer o los límites a la libertad de expresión en la época, así como reflejar el momento en el que la radio empezaba a verse amenazada por el auge de la televisión.

Todo ello se integra en un tono ciertamente desternillante fiel al espíritu de la comedia clásica española, que combina humor blanco, romanticismo y crítica social sin perder el ritmo.

Cartel de la obra de teatro Radio Corazón / Atrote Teatro

Tras la estela de Don Quijote en los infiernos

Con este nuevo estreno, Atrote Teatro busca prolongar la etapa de consolidación iniciada con su anterior producción, Don Quijote en los infiernos, que permaneció cuatro años en gira, acumuló más de medio centenar de premios y llegó a representarse en Londres en 2024.

La compañía aspira ahora a que esta nueva propuesta siga un camino similar ya que entienden que al ser una comedia corta y ágil tienen bastantes posibilidades de poder llevarla por el circuito de festivales y certámenes de toda España, apunta Maciá.

El estreno en Elche llega, además, en un momento especialmente activo para el autor, que tras estas funciones viajará a Estados Unidos para recibir el Premio Hurst de la Universidad Weber, en Utah, como artista internacional invitado, donde impartirá clases y presentará en inglés uno de sus textos.

Guateque

Más allá del espectáculo en sí, Atrote Teatro quiere que el estreno sea también una experiencia festiva. Por ello, la compañía anima al público a acudir vestido con estética de los años sesenta, en consonancia con la ambientación de la obra.Vestidos, trajes, peinados o complementos vintage servirán para convertir el vestíbulo del Escorxador en un improvisado guateque, reforzado además por una selección musical de la época que sonará antes de cada función. Desde la organización recomiendan llegar al menos veinte minutos antes para disfrutar de este ambiente previo.

Fechas, entradas y duración

Radio Corazón tiene una duración aproximada de 75 minutos y las entradas cuestan 10 euros. Pueden adquirirse a través de la plataforma Vivaticket, donde ya quedan las últimas localidades disponibles.