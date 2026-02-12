La Real Orden analiza el contexto de la Dama de Elche en el 85 aniversario de su regreso desde Francia

La Real Orden de la Dama de Elche organiza este jueves una conferencia sobre el contexto histórico y socioeconómico de la civilización que creó el célebre busto íbero, justo en la semana en la que se conmemora el 85 aniversario desde el regreso de la Dama desde Francia. El catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante, Alberto Lorrio, es el encargado de exponer los últimos descubrimientos sobre la ciudad de Ilici y la escultura de la Dama, en un acto que tendrá lugar a las 19 horas en el Ilustre Colegio de Abogados de Elche y con entrada libre hasta completar aforo.

La cita forma parte de las actividades culturales impulsadas en torno a la Dama de Elche y pretende acercar al público los avances científicos más recientes en torno a su contexto histórico, basados en décadas de investigaciones arqueológicas en el Bajo Vinalopó y el Bajo Segura, y destacando el reciente descubrimiento y análisis de una muralla que podría delimitar la ciudad donde se esculpió y veneró el busto íbero.

Del hallazgo del busto al conocimiento histórico

El regreso de la Dama de Elche a España, hace 85 años, supuso un intercambio artístico gestionado por el régimen de Franco y el gobierno de Vichy, donde España entregó un Velázquez, un Greco, un tapiz de Goya y otras obras, recibiendo la Dama, un Murillo y tesoros visigodos. Según la ayudante del Departamento de Protohistoria del Museo Arqueológico Nacional (MAN), Esperanza Manso, el gobierno lo presentó “como si fuera un rescate o una devolución, pero lo cierto es que fue un importante intercambio de piezas artísticas de gran valor”.

Durante 44 años, la Dama permaneció en Francia, primero en el Louvre y luego en el Castillo de Montauban, donde fue resguardada junto a otras piezas de gran valor durante la Segunda Guerra Mundial. Su llegada a España en 1941 se complementó con un Murillo, otros restos íberos y parte del Tesoro de Guarrazar, aunque, como aclara Manso, “no todo, aún quedan bastantes piezas del tesoro en Francia”.

En la actualidad, la Dama se exhibe en el MAN acompañada de esculturas íberas hermanas en la exposición ‘Diálogos de escultura ibérica’, que permite comprender mejor su contexto dentro del mundo protohistórico peninsular.

La la Dama de Elche, en el Museo Arqueológico Nacional. / Eduardo Parra - Europa Press

La conferencia de Lorrio y la ciudad de Ilici

El catedrático Alberto Lorrio, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, abordará este jueves la situación socioeconómica de la sociedad que produjo la Dama de Elche. Lorrio dirige excavaciones en yacimientos como La Alcudia (Elche), Peña Negra (Crevillent), Los Saladares (Orihuela) y La Fonteta (Guardamar del Segura) y en su charla partirá de los primeros hallazgos de finales del siglo XIX, como los hachas-lingotes de bronce hallados en los “campos de Elche”, interpretados como depósitos rituales, y explicará cómo evolucionó el territorio hasta consolidarse como capital del sur provincial hacia el 500 a.C. con la fundación de Ilici, en la actual Alcudia de Elche.

La muralla de La Alcudia y el contexto de la Dama

Entre los descubrimientos recientes destacan los trabajos arqueológicos en el Sector 11 de La Alcudia, donde se ha estudiado la muralla ibérica que definía la ciudad. Su monumentalidad ayuda a entender la riqueza artística de piezas como la Dama de Elche, considerada la obra más emblemática del conjunto.

La conferencia será presentada por María del Carmen Pérez Cascales, presidenta de la Real Orden de la Dama, y moderada por Juan Mora, vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante y patrono de la Fundación La Alcudia, combinando rigor científico con divulgación histórica abierta a toda la ciudadanía.

La Dama de Elche como símbolo cultural

El busto, que estuvo 44 años fuera de España, representa un referente de la protohistoria española y un testimonio del intercambio cultural europeo. Su regreso hace 85 años y los hallazgos arqueológicos posteriores permiten situar a la Dama en el contexto social y económico de la élite íbera de Ilici, incluyendo estructuras urbanas, murallas y prácticas rituales asociadas a su tiempo.

Lorrio analizará también la relación entre las esculturas y la organización de la ciudad, su economía local basada en comercio y agricultura, y el papel de la aristocracia íbera en el mecenazgo artístico que dio lugar a obras como la Dama de Elche.