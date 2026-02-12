La Junta de Personal del Ayuntamiento de Crevillent cuestiona la elección del instructor del expediente por el incendio mortal de la plaza Al-Shafra

Los delegados sindicales de UGT, CSIF y SPPLB en el Ayuntamiento de Crevillent han expresado su apoyo “firme y unánime” a la recusación planteada por el intendente jefe de la Policía Local contra el instructor designado para tramitar el expediente de información reservada abierto tras el incendio que produjo la muerte de una joven y heridas graves a su pareja, ocurrido el 29 de diciembre de 2025 en la Plaza Al-Shafra.

En un comunicado, las tres organizaciones sindicales con delegados de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Crevillent cuestionan la idoneidad del nombramiento y defienden la necesidad de garantizar la imparcialidad en un procedimiento que ha generado repercusión pública en el municipio.

La Guardia Civil inspecciona el piso donde se originó el fuego que provocó la muerte de una joven en Crevillente / Áxel Álvarez

Razonamiento

Según explican, la recusación se fundamenta en asegurar “la máxima imparcialidad, objetividad y transparencia” en la tramitación del expediente. Los representantes sindicales sostienen que el instructor designado desempeña responsabilidades institucionales “directamente vinculadas al ámbito organizativo y de coordinación administrativa cuya actuación –o eventual inactividad– está siendo objeto de análisis en el propio expediente”.

A su juicio, esta circunstancia podría comprometer el principio de imparcialidad objetiva, al existir una posible conexión entre las funciones que desempeña y los hechos que se investigan.

"Designación desde la esfera política"

Los sindicatos recuerdan, además, que la designación del instructor se ha adoptado “desde la esfera política municipal” y advierten de que, dado el impacto del caso, resulta “imprescindible extremar las garantías para evitar cualquier apariencia de dependencia, condicionamiento o injerencia política en el desarrollo de la información reservada".

En este sentido, subrayan que cuando la persona encargada de instruir un procedimiento puede verse institucionalmente afectada por sus conclusiones “resulta imprescindible reforzar las garantías de independencia real y efectiva”. Para las organizaciones firmantes, la separación entre la dirección política y la instrucción técnica es un principio básico de seguridad jurídica y transparencia.

Más de 80 intervenciones policiales

El comunicado sindical también pone el foco en la actuación desarrollada por la Policía Local en relación con los hechos investigados. Según detallan, el Cuerpo ha documentado “más de 80 intervenciones” vinculadas al incendio y a las circunstancias que lo rodean, con información trasladada reiteradamente a los departamentos municipales competentes.

Incendio en Crevillent: una joven fallece y varias personas resultan heridas / Áxel Álvarez

Toda esa actividad, añaden, se recoge en informes que suman “más de 200 páginas” incorporadas al expediente. Para los sindicatos, la defensa de los derechos profesionales de los agentes y la garantía de un procedimiento “estrictamente ajustado a Derecho” constituyen una prioridad absoluta.

El respaldo a la recusación presentada por el intendente jefe, insisten, se enmarca en la defensa de la transparencia institucional y de la credibilidad del proceso. En esta línea, consideran esencial que la instrucción recaiga en una persona “plenamente ajena al ámbito funcional investigado y libre de cualquier posible interferencia”, con el fin de preservar la confianza en la institución y la tranquilidad profesional de los agentes.

Finalmente, UGT, CSIF y SPPLB reiteran su compromiso con la colaboración institucional y la legalidad, al tiempo que reclaman que la investigación sobre el incendio de la plaza Al-Shafra se desarrolle “con todas las garantías, sin conflictos de intereses y con absoluta objetividad”.