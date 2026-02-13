Acordonan el pabellón inclusivo de Elche tras salir volando chapas metálicas por el viento

Las fuertes rachas de viento registradas este viernes en varios puntos de la provincia de Alicante, incluido Elche, han dejado cierta sensación de inseguridad en la vía pública. Esta misma tarde varias láminas metálicas del pabellón inclusivo han salido despedidas terminando desplomadas en la carretera, o incluso encima de algún coche, sin que se hayan producido daños personales. El material ha sido apilado en un solar a varios metros de la infraestructura deportiva próxima a l'Aljub.

Hasta el lugar han acudido brigadas municipales para retirar las planchas así como agentes de la Policía Local para acordonar todo el perímetro de las instalaciones con tal de prevenir que nadie transite por los alrededores.

Cortes en el perímetro del pabellón inclusivo este viernes / MATIAS SEGARRA

Árbol caído

De igual forma se ha cortado uno de los accesos hacia el centro comercial ante el riesgo de más caídas de estas placas. El fuerte vendaval también está provocando todo tipo de destrozos como la caída de un árbol encima de varios coches en la calle Pío Baroja, según ha podido conocer este diario sin que hasta la fecha haya un parte oficial de incidencias por parte del consorcio provincial de bomberos.

La Policía Local junto con técnicos en el acceso al pabellón desde donde se han caído las planchas / MATIAS SEGARRA

Esta situación viene hora después de que el Ayuntamiento, en coordinación con la Policía Local, determinase al mediodía el cierre preventivo de todos los parques, huertos y huertos ecológicos del municipio ante la alerta naranja por viento decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para mañana sábado, 14 de febrero.

El cierre también afectará a los mercadillos de Plaza Madrid, Carrús-Toscar y San Antón; el Centro Cívico de Candalix (Bailongo), además de la suspensión de las actividades deportivas, culturales y festivas al aire libre. En este sentido, la fiesta de Carnaval prevista en la Plaza de Baix se traslada al próximo lunes día 16 a partir de las 17 horas, aprovechando que es día no lectivo.

Recomendaciones

El aviso estará activo durante todo el sábado en el que se prevén rachas de viento que podrían suponer un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente en zonas de concentración de palmeras.

Desde el Ayuntamiento se recomienda quedarse en casa preferiblemente y en caso de circular, procurar no tomar coche y usar transporte público; evitar la circulación o permanecer cerca de árboles, cornisas, muro o andamios; asegurar macetas, toldos y objetos sueltos en balcones y terrazas; no realizar actividades al aire libre mientras dure el episodio de viento y extremar la precaución al conducir, especialmente en moto o bicicleta. Asimismo, se recomienda la retirada de las terrazas al aire libre.