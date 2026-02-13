Aplazado el Carnaval de Elche por la alerta naranja

La alerta naranja por fuertes vientos prevista para este sábado en Elche da un giro de guion a la Fiesta de Carnaval, que pasará de celebrarse este 14 de febrero a hacerlo el próximo lunes, 16 de febrero El Ayuntamiento ha tomado la determinación en vista a la previsión meteorológica. Ya el jueves la concejalía de Festejos anunció que habría modificaciones, como la supresión de los hinchables por prevención después de que el viento siguiera soplando con fuerza en buena parte del territorio por la influencia de la borrasca Nils, hasta el extremo de que se decretó la alerta amarilla. La Aemet no descartaba que los avisos volviesen a activarse el viernes y se mantuvieran hasta el sábado por la llegada de la borrasca Oriana.

Las variaciones

Entonces la concejalía sostenía que estaba pendiente de la previsión de la meteorología y que en caso de pasar a la alerta naranja cabía la posibilidad de suspender la fiesta. Si bien, la solución final ha pasado por mover el encuentro festivo en el calendario.

La fiesta, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Festejos, combinará actividades infantiles, espectáculos musicales, concurso de disfraces y música en directo, en una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos. De hecho, los actos arrancarán a las 17 horas con una programación infantil y juvenil que recuperaría los hinchables, además de música ambiente y talleres lúdicos como los de pintacaras, "anilla circus" y tira la torre,. Estas actividades estarán dirigidas a los más pequeños y serán organizadas por la Escuela Infantil Mis Pasitos.

Música y fantasía

A continuación, la programación dará paso al espectáculo musical infantil "¡Viva el Carnaval!", una propuesta teatral y participativa protagonizada por la científica Rigoberta Chinchurreta y su ayudante Adeltrudis Mendieta, quienes presentan una máquina de teletransportación con la que Rigoberta aspira a ganar un premio en una feria de ciencia y tecnología en China. Aunque la máquina falla inicialmente, logra activarse gracias a la ayuda del público, permitiendo la llegada de personajes tan conocidos como Mario Bros, Pitufina y Mickey Mouse, que interactuarán con los niños mediante juegos, bailes y trucos. El espectáculo combina humor, música y participación infantil, y culmina con un momento de caos, cuando Adeltrudis rompe la máquina, aunque finalmente los personajes consiguen regresar a sus respectivos mundos. Finalizada la actuación, los más pequeños podrán subir al escenario para hacerse fotografías con sus personajes favoritos, completando así una experiencia pensada para el disfrute infantil.

Cartel del Carnaval previsto para el lunes / INFORMACIÓN

La celebración continuará a partir de las 19 horas con uno de los momentos más esperados del Carnaval en Elche: el concurso de disfraces, que premiará la originalidad en las categorías infantil, juvenil y grupal, esta última con un máximo de diez personas por grupo. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente en la caseta que se instalará en la Plaça de Baix, en horario de 17.30 a 19.30 horas, donde recibirán una pegatina con un número para formalizar su participación. El concurso estará amenizado con la música en directo del DJ Jesús Rodríguez, pero no continuará la fiesta por la noche como estaba previsto para el sábado.