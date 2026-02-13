Centros sociales de Elche ofrecerán repaso escolar para asegurar la conciliación familiar

El refuerzo escolar se abre paso como uno de los pilares del nuevo programa municipal de conciliación en Elche. A partir de este año, decenas de niños y niñas podrán contar con el apoyo directo de un maestro en centros sociales varias tardes para hacer sus deberes, resolver dudas y reforzar materias en las que presentan mayores dificultades. Eso sí, ya aclaran desde el bipartito de PP y Vox que este recurso no trata de simular una academia ni serán clases particulares al uso, sino que servirá como ayuda gratuita pensada especialmente para familias que no pueden permitirse ese tipo de servicios.

Esta es una de las principales novedades que conlleva ‘Universo Concilia’, el proyecto impulsado por la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores y que este 2026 tendrá el doble de financiación por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, pasando de 86.000 a 194.000 euros los fondos subvencionados.

El cambio en la cuantía responde a la modificación en el sistema de reparto del Plan Corresponsables, promovido por el Ministerio de Igualdad. Se ha pasado de un periodo en el que las ayudas se asignaban mediante concurrencia competitiva, lo que perjudicó a grandes municipios como Elche, alertaron desde la concejalía, y se ha recuperado el modelo nominativo, lo que abriría la puerta a más atenciones.

Profesional que guía

La edil del área, Aurora Rodil, explicó este viernes en la presentación del programa que hasta ahora los menores venían con sus deberes y simplemente se les ofrecía el espacio para que los realizasen mientras los progenitores trabajaban, mientras que ahora habrá un profesional de la educación guiándolos y supervisando que las tareas están bien completadas.

El nuevo servicio se integra dentro de lo que la concejalía llama LudoClub-Concilia, que funcionará dos tardes por semana en varios centros sociales, en horario de 17 a 19.30 horas. Además de actividades lúdicas y educativas, contará con apoyo escolar profesional, especialmente dirigido a menores en situación de vulnerabilidad.

La edil Aurora Rodil durante la presentación del programa de conciliación familiar este viernes / INFORMACIÓN

Eso sí, aunque el programa mantiene criterios de prioridad para colectivos marcados por el Plan Corresponsables, como familias monoparentales, víctimas de violencia de género o en riesgo de exclusión, este año se han ampliado las plazas para llegar a más solicitantes y las familias deberán hacer la inscripción a través de la sede electrónica.

Diagnóstico

Esta es una de las necesidades que ya se desprendía del diagnóstico social de infancia y familia que se presentó hace meses y en el que los usuarios participantes apuntaban a la dificultad para acompañar a sus hijos en los estudios por falta de tiempo, formación o recursos. El departamento municipal expone que la vulnerabilidad va unida en muchas ocasiones al fracaso escolar y que, por tanto, se quiere frenar que los niños se queden atrás a edades tempranas.

Cartel del programa de conciliación / INFORMACIÓN

Carrús este

Por ello al margen del refuerzo fuera del aula, también hay planteada una atención específica en Carrús Este. Rodil señaló que se ha detectado en este barrio un aumento de la vulnerabilidad infantil y juvenil, lo que ha motivado la puesta en marcha de una Escuela de Verano específica, similar a la que ya funciona en Palmerales como alternativa educativa y de ocio durante los meses estivales. “Todos sabemos dónde están los focos de vulnerabilidad”, afirmó la edil, que sostiene que hasta la fecha no se había hecho una actuación concreta en el lugar para prevenir que haya menores que se quedan solos en casa con un móvil o en la calle, "entornos que no siempre son seguros”.

Dos bloques

El planteamiento del abanico de recursos pensados para facilitar la conciliación laboral, familiar y personal se divide en dos bloques. Desde marzo hasta septiembre, el programa ofrece actividades lúdicas en días no lectivos locales además de talleres gastronómicos, y ludoteca los sábados de 8 a 14 horas dirigida a menores de entre 6 y 12 años, aunque también abierto a los hermanos de los inscritos que tengan entre 4 y 5 años. Estas iniciativas se desarrollarán en los centros sociales Francesc Cantó (Carrús), Manuel Canales Espinosa (Altabix), El Pla-Sector V, Pla de Sant Josep y Torrellano. Además, en función de las necesidades, se utilizarán otros espacios municipales. Las inscripciones se abrirán este lunes, 16 de febrero y el plazo finalizará el lunes 23 a la medianoche.

Agosto

En agosto, durante las dos últimas semanas del verano, que es uno de los periodos más complicados para muchas familias, habrá también actividades de conciliación en colaboración con la Fundación Abrazo de Luz, cuyas instalaciones se sumarán a la red municipal. También está previsto organizar un campamento de verano “de verdad”, con pernoctaciones y programación específica, cuya ubicación y fechas se concretarán próximamente. Ya la segunda pata del programa llegará desde otoño hasta el siguiente año, cuando se esperan actividades similares. Según Rodil, este 2025 recibieron una avalancha de solicitudes para este programa, que podrían superar las 200, lo que da cuenta de que esta edición pueda haber más interés por el refuerzo.

Atención psicológica

En paralelo, la concejalía recordó que se siguen desarrollando otras líneas de actuación derivadas del diagnóstico social, como el refuerzo de la atención psicológica preventiva, que ya ha atendido a más de 400 menores, y la creación del Consejo de Infancia, que en estos momentos se está perfilando.