Santa Pola proyecta un gran corredor verde entre la cantera y Vatasa tras años de abandono

La transformación del degradado entorno del antiguo varadero de Vatasa y la cantera de Santa Pola, que llevan años sin explotarse, ha dejado de ser una aspiración sin claridad a convertirse en un proyecto con hoja de ruta y que podría tener respaldo europeo. Este viernes la villa marinera acogió desde el Baluarte del Duque la presentación de las propuestas que han concurrido a un concurso de ideas para reflotar ambos enclaves, todo dentro del programa Europan 18.

Con este se iniciaría un proceso que busca redefinir uno de los espacios más complejos y olvidados del litoral alicantino. “El viaje del agua”, es el nombre de la iniciativa ganadora entre las 15 propuestas postulantes y que fueron evaluadas por un jurado en el que participó la reconocida paisajista francesa Pascal Janette.

El trabajo, desarrollado por los jóvenes arquitectos y paisajistas Carla Coromina, Javier Rubio Frías, Andrea Díaz Lacalle e Ibon Doval Martínez sitúa, como su nombre indica, al agua como elemento estructurador del nuevo paisaje urbano.

Exposición con todos los proyectos preseleccionados / MATIAS SEGARRA

Rubio Frías, uno de sus autores, explica a INFORMACIÓN que el proyecto recupera el antiguo barranco Fondo, degradado por la explotación cantera, como eje ecológico. Así las cosas, en la parte más alta, la cantera superior se convertiría en un espacio naturalizado, con modificaciones topográficas que favorecen la infiltración del agua y la revegetación. El objetivo es crear un área de miradores, senderos y más contacto con el paisaje.

En un segundo nivel, más próximo al núcleo urbano, se plantearían terrazas inspiradas en la agricultura tradicional, combinadas con espacios compartidos como una plaza central y un anfiteatro al aire libre para eventos culturales.

Drenaje y arbolado

El tercer tramo es el eje verde de la calle Almería, concebido como conector entre la cantera y el mar. Aquí se propone su peatonalización, la eliminación del aparcamiento en superficie y la creación de zonas de drenaje sostenible que permitan plantar arbolado de gran porte y generar sombra.

Por último, el recorrido desemboca en la playa del Varadero, donde se recrearía una especie de delta natural en la antigua desembocadura del barranco. Se proyectan humedales, marismas, pasarelas, piscinas naturales de agua salada y espacios para usos recreativos y náuticos. Todo con el objetivo de suavizar el choque entre la tierra y el mar y crear un gran lugar de convivencia.

Cambio climático

Más allá de la imagen arquitectónica, el proyecto pone el acento en la adaptación climática y la gestión eficiente del agua para reducir el impacto de lluvias torrenciales y por tanto posibles inundanciones por este extremo y mejorar el microclima urbano en las temporadas altas. Este proyecto apuesta por la intervención de un sistema vivo que podría evolucionar con el tiempo.

Una de las ponencias durante la presentación de las propuestas en el Baluarte del Duque este viernes / MATIAS SEGARRA

Digamos que este proyecto distaría de la pretensión que durante años tuvo el Ejecutivo local del PP de reconvertir el viejo astillero en un centro dedicado a los deportes náuticos, aunque todavía no queda claro cuál será el resultado final, ya que para que pueda materializarse esta propuesta deberá pasar un periodo de participacion ciudadana y cuando se recojan los resultados el Ayuntamiento podrá adaptar la propuesta. Así las cosas, los proyectos pueden visitarse en el templete de La Glorieta hasta el 12 de abril y valorarse mediante formularios físicos y online.

El objetivo es recoger propuestas, inquietudes y prioridades vecinales antes de definir el plan definitivo. Además, se celebrarán nuevas mesas redondas los días 20 y 27 de febrero en el Club Náutico, ampliando el debate entre técnicos, políticos y la propia ciudadanía.

Herramientas

El Consistorio ahora tiene herramientas para pensar en el futuro para la cantera después de que hace algo más de un lustro la Administración local resolviera la concesión con la adjudicataria por incumplimientos de contrato, con lo que en los últimos años el espacio ha quedado para recepcionar la posidonia que se retira de las playas con tal de evitar la mala imagen que daban los montones en primera línea costera.

Allá por 2020 también se empezó a trabajar en un plan especial para regular los usos de los 1,3 millones de metros del solar de la cantera, donde también entraba el planeamiento del sector de Vatasa después de que Costas rechazase los planes municipales de aprovechar las instalaciones y terminase desmantelando las naves en 2022.

Fue precisamente este desafío el que llevó al Ayuntamiento a presentarse al concurso, convirtiéndose en el único municipio valenciano seleccionado en esta edición. En él solo pueden participar arquitectos y equipos multidisciplinares menores de 40 años. Su filosofía parte de la premisa de ofrecer respuestas innovadoras a problemas urbanos reales, conectando talento joven con administraciones públicas dispuestas a apostar por nuevos modelos.

En esta edición, bajo el lema de la “ciudad renacida”, se invitaba a trabajar sobre espacios complejos, degradados o infrautilizados, planteando su regeneración desde la sostenibilidad, la vivienda, el paisaje y la cohesión social.

Según Carmen Imbernón, secretaria general de Europan España, Santa Pola fue uno de los casos que más sensibilidad despertó en el jurado internacional, por tratarse casi a partes iguales de un lugar de enorme belleza y de gran complejidad.

Voluntad

Aunque pueda pensarse que muchos proyectos se quedan en el papel, desde Europan insisten en que el Ayuntamiento ha ratificado por pleno la voluntad de avanzar, y también habría compromiso de la Generalitat por aportar al proyecto. El siguiente paso después de haber aterrizado la idea es que haya parámetros reales.

Es por ello que el proceso incluye un contrato menor para que el equipo ganador desarrolle una propuesta más detallada, ajustada a las condiciones técnicas, económicas y legales. Posteriormente, se firmará un protocolo con el Ministerio de Industria para facilitar la contratación directa.

Desde el equipo de gobierno entienden que se trata de una operación a medio y largo plazo y que el desarrollo será progresivo, condicionado por la financiación, las fases de obra y la evolución de la ciudad.