CC OO protesta por el retraso en el abono de horas extra en el Ayuntamiento de Elche: “Ruz paga todo lo que debes”

La sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento de Elche cumplió su amenaza y este viernes protestó en la Plaça Baix por los retrasos en el pago de las horas extra y otros servicios extraordinarios a la plantilla municipal desde 2024. Lo hicieron pese a que en la junta de gobierno local del jueves se aprobó la liquidación de todo lo adeudado de hace dos años y una parte de 2025, y a pesar de que, además, el propio concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, dijo el miércoles que la próxima semana se liquidaría prácticamente el 85 % de lo que queda pendiente de 2025. Lo hicieron porque, como señalaron a mitad de semana desde la organización sindical, quieren comprobar que “lo que se dice cara a los medios de comunicación corresponde con el abono de la totalidad de los atrasos por todos los conceptos que se adeudan”, al tiempo que exigieron “luz y taquígrafos: que nos den los datos de todas las retribuciones de los años 2024 y 2025 para que podamos comprobar que todo está en orden, y que la situación actual, grave y preocupante, no se vuelva a repetir”.

La protesta de CC OO este viernes junto al Ayuntamiento de Elche. / Matías Segarra

Pitos, banderas y carteles

Con estos puntos de partida, en torno a medio centenar de empleados municipales, así como los ediles socialistas Vicente Alberola y María José Martínez, estuvieron presentes en la concentración, con pitos, banderas y carteles en los que se podía leer: “Ruz paga todo lo que debes”. La delegada de CC OO, Estefanía Bertomeu, volvió a criticar un vídeo que circuló por redes sociales del alcalde, Pablo Ruz, el pasado fin de semana diciendo que no se debía nada. Por ello, el lunes la organización decidió convocar la protesta, pero el martes ya empezó a circular que se iba a pagar lo adeudado. “No creo en las casualidades”, señaló al respecto. “Mi sindicato la semana pasada incluso estuvo por departamentos intentando averiguar qué se debía, porque no nos dan los datos. Si el concejal me dice que va a pagar en febrero, no hago el trabajo de ir a investigar cuánto se debe”, sostuvo, poniendo el acento en que en ningún momento sabía que se iban a empezar a pagar los servicios esta semana, y que fue la convocatoria de la protesta la que aceleró los abonos, y no al contrario.

Sin diálogo

“Se ha tenido muchísima paciencia y el detonante ha sido, sin duda, ese vídeo del alcalde diciendo que no se debía nada, porque sí que es cierto que pensábamos tomar medidas, pero esta ha sido a raíz de esas declaraciones”, afirmó Bertomeu, que confió en que, finalmente, la instrucción interna para que los servicios extraordinarios se paguen en dos o tres meses como máximo sea una realidad. Respecto a la participación, señaló que “no ha venido todo el mundo que quería venir. Hay gente que no puede abandonar sus instalaciones para acercarse, porque tendría que cerrar”. Finalmente, preguntada sobre si se habían reunido con el edil de Recursos Humanos o había pedido una reunión con él, incidió en que “es curioso, pero cada vez que Comisiones Obreras plantea un conflicto, el concejal llama a los otros tres sindicatos”, a lo que apostilló que “es algo que nos sorprende mucho porque a lo mejor, si se hubiese puesto en contacto con Comisiones Obreras, hubiésemos podido tener como mínimo un diálogo, pero parece ser que ese diálogo no va nunca dirigido hacia Comisiones Obreras”.