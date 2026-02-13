Los cruceristas crecen un 68% en Elche y la mitad vienen sin visitas concertadas en busca de calma

Lo que más valora un turista cuando llega a Elche es que se trata de un "destino seguro, limpio y no saturado". Estos son los tres detalles que puso de relieve este viernes el alcalde, Pablo Ruz, para justificar que en el último año se haya disparado un 68% el número de cruceristas que han recalado en el término municipal. De los 253.000 que llegaron en las navieras en 2025, el 70% desembarcó en la capital de provincia y un 20% vino a tierras ilicitanas, unas 12.300 personas, situándose en la segunda ciudad a nivel provincial por delante de otras como Benidorm o Guadalest.

El Ejecutivo local de PP y Vox se apoyó en los últimos datos ofrecidos por la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros para identificar lo que entienden que son "tres grandes virtudes" que no deben perderse, con lo que Ruz zanjó que un hipotético escenario de saturación supondría “un fracaso” del modelo turístico local, mientras en contraposición esperan que los números sigan creciendo.

Eso sí, de forma "progresiva y ordenada". Por lo pronto manifiestan desde el bipartito como desde VisitElche que la ciudad se ha consolidado como alternativa cultural y patrimonial frente a otros destinos más orientados al turismo de sol y playa poniendo en el centro algunos recursos que sólo tiene Elche como la infinidad de huertos de palmeras.

Precisamente el regidor insistió en que la reapertura del restaurante del Parque Municipal será un incentivo. “Comer dentro de un Patrimonio de la Humanidad es un valor añadido enorme”, subrayó el alcalde, convencido de que este equipamiento supondrá “una pequeña revolución” en el turismo de cruceros porque se integrará en los paquetes turísticos, de la misma forma que enumeró otras instalaciones como l'Hort del Gat cuando se reconvierta en centro de interpretación del Palmeral.

De igual forma, Ruz calificó que el hecho de estar Elche presente en el Consejo del Puerto de Alicante ha permitido un contacto fluido con la autoridad portuaria y las navieras, facilitando la promoción del destino.

1,8 millones

Al margen de la visibilidad, el informe cifra en torno a 1,7 y 1,8 millones de euros el retorno económico generado durante 2025, principalmente en bares, restaurantes, cafeterías y comercios del centro histórico, y sobre este punto trasladaron a nivel municipal que este impulso es positivo para desestacionalizar el turismo entre semana y en invierno.

El gasto trasciende más hacia el sector servicios que en lo que refiere a lo público, como museos, ya que como indicó la propia edil de Cultura, Irene Ruiz, la media de edad es de 53 años y por tanto hay un alto porcentaje que tienen bonificada la entrada a espacios culturales.

El perfil mayoritario del crucerista es británico, estadounidense, italiano o alemán que hace un gasto medio de 80 euros en escalas y supera los 400 euros cuando el visitante pernocta. Este dato revela que el gasto medio en la ciudad es un 20% superior al que realiza en Alicante.

El alcalde junto a la edil de Turismo y un responsable de VisitElche presentando los datos de cruceristas / INFORMACIÓN

La explicación, según el Ayuntamiento, atiende a que muchos cruceristas eligen comer en la ciudad en lugar de regresar rápidamente al barco como ocurre más a menudo en la capital aprovechando la cercanía con el puerto base.

La mitad vienen por libre

Lo curioso es que prácticamente la mitad de los cruceristas que llegaron a la ciudad lo hicieron por libre, sin excursión organizada, lo que refleja el creciente reconocimiento internacional del destino. Al hilo, uno de cada veinte visitantes pasa al menos una noche con una estancia media de casi cuatro días. A este respecto, el Ayuntamiento considera que existe margen para aumentar esta cifra mediante la promoción hotelera en ferias internacionales.

Por contra, los que llegan tras contratar un paquete en el propio barco lo hacen después de que cada vez más turoperadores, según el Ejecutivo local la mayoría, ya incluyan en sus sus catálogos actividades vinculadas a la identidad ilicitana, como las visitas a talleres de palma blanca o la degustación del tradicional arroz con costra. Así las cosas, en función de la duración de la escala, que suele oscilar entre las dos y las cuatro horas, se combinan visitas al Palmeral, al centro histórico y a espacios culturales con paradas gastronómicas en restaurantes tradicionales. Se congratulan desde el bipartito que recientemente esté aumentando la promoción al Museo de la Festa.

Desde el Ejecutivo local insisten en la importancia de mantener el equilibrio entre visitantes y residentes. En las jornadas celebradas recientemente en Alicante, los municipios de la Costa Blanca fueron puestos como ejemplo frente a destinos como Nápoles, donde el crecimiento descontrolado generó rechazo social. Por ello entienden que el encanto de Elche está en ser una "ciudad tranquila, paseable y amigable. Si lo perdemos, lo perdemos todo”, atajó Irene Ruiz. Las previsiones para el próximo año apuntan a la llegada de unos 320.000 cruceristas al puerto de Alicante, de los cuales Elche aspira a captar en torno a 15.000.

Carencias

Pese a los buenos datos, el estudio también señala carencias. La principal sería la falta de información clara y accesible sobre el patrimonio local. Muchos turistas no pasan por la oficina de turismo y prefieren descubrir la ciudad por su cuenta, lo que hace imprescindible una señalización moderna y eficaz.

En este sentido, el Ayuntamiento sostiene que se ha completado el pliego para licitar un proyecto integral de señalética, que incluirá paneles informativos y códigos QR en monumentos y espacios culturales. El objetivo es que los visitantes puedan conocer, desde su móvil, la historia y características de lugares como la basílica de Santa María, el Palacio de Altamira, la Calahorra o la red de museos. “La información es una de las principales carencias que nos señalan. Tenemos un patrimonio excepcional, pero hay que explicarlo mejor”, reconoció Ruz.