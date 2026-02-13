Elche rinde homenaje a José Garrigós con una calle a su nombre

Elche celebró este viernes, coincidiendo con el Día de la Radio, el acto de descubrimiento de la placa que da nombre al espacio comprendido entre las calles Andreu Castillejos y Gabriel Miró, que pasa a denominarse calle José Garrigós Espino. La iniciativa busca rendir homenaje permanente al fundador de Radio Elche, por su carácter de punto de encuentro de la sociedad ilicitana y su relevante contribución a la cohesión social, la generalización de la información y el desarrollo de la ciudad.

Juan Garrigós se dirige a los presentes agradeciendo que Elche le dedique una calle a su padre / Matías Segarra

Pionero de la radio en Elche

José Garrigós fue el alma mater del inicio de la actividad de Radio Elche, convencido de las posibilidades de este nuevo medio de comunicación. Fue quien solicitó la concesión de la emisora en Elche y realizó una inversión considerable para lograr el reconocimiento oficial y el nacimiento de Radio Elche E.A.J. 53, que desde ese momento se incorporó al grupo de emisoras pioneras de la radiodifusión en España.

También realizó, bajo seudónimo, uno de los programas más recordados de la emisora, el informativo “La Silueta de la Ciudad”, y mostró un compromiso constante con Elche hasta su fallecimiento en 1961. Garrigós fue, además, presidente del Elche CF en 1951 y del Vespa Club ilicitano. Actualmente, Radio Elche sigue impulsando iniciativas culturales, deportivas y artísticas bajo la dirección de su nieto Marcelo Garrigós, como lo hicieron antes su hijo Juan y su hermano Felipe Garrigós Espino.

Familiares de José Garrigós Espino descubren una placa en su recuerdo / Matías Segarra

Reconocimiento institucional y social

Según destacó el Gobierno municipal hace unos días, “creemos justo expresar el reconocimiento y la gratitud de los ilicitanos al fundador de Radio Elche como ejemplo de persona que ha dirigido su compromiso profesional y su vocación para dar lo mejor de sí a Elche, haciendo realidad la expresión de un vehículo de proyección de la ciudad y de cohesión social y cultural como es la radio en estas últimas décadas”.

En el acto, sus familiares ofrecían un emotivo agradecimiento al Ayuntamiento de Elche por el homenaje, que contó con la presencia de amigos y personas cercanas al homenajeado, así como miembros del Gobierno municipal del PP y Vox, y representantes del PSOE.

El alcalde, Pablo Ruz, puso en valor la figura de Garrigós asegurando que “no solo fundó una emisora, sino que creó un espacio que unió a los ilicitanos y proyectó nuestra ciudad más allá de sus fronteras”, resaltando la importancia de preservar la memoria de quienes contribuyeron al desarrollo social y cultural de Elche.