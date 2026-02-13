Elche reactivará la Escuela Municipal del Calzado tras casi ocho años

La múltiples veces anunciada Escuela Municipal del Calzado de Elche, reclamada durante años por el sector y prometida en distintas etapas políticas, parece encaminarse finalmente hacia su puesta en marcha. El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elche, Samuel Ruiz, aseguró este viernes que el proyecto será presentado de forma “inminente”, dentro de la estrategia municipal para reforzar la industria zapatera y frenar la pérdida de empleo, una estrategia que ayer formó en la ciudad la Mesa del Calzado, iniciativa que surge como plan de apoyo al sector.

El anuncio se produjo en el marco de la constitución de la mesa de trabajo impulsada por el consistorio junto a la Generalitat Valenciana para diseñar un plan de choque del sector. Ruiz afirmó que el gobierno local pretende avanzar en soluciones estructurales y destacó que la formación especializada es clave para garantizar el relevo generacional en la industria. Ese será el objetivo de la Escuela Municipal del Calzado que en un principio se llamaba "Learning Factory".

Una reivindicación histórica del sector

El edil explicó que “en breve el municipio tendrá esa escuela tan demandada”, subrayando que la fecha exacta para la presentación es "inminente", pero dependerá de la coordinación institucional con la Generalitat y los agentes implicados. Según detalló, la iniciativa busca responder a una reivindicación histórica del tejido empresarial local y aportar herramientas que ayuden a sostener el empleo industrial.

Algunos de los asistentes a la Mesa del Calzado de Elche / V. L. Deltell

La propuesta llega casi ocho años después de que el entonces president autonómico, Ximo Puig, anunciara en junio de 2018 la compra del antiguo edificio de Correos como compensación parcial de la deuda autonómica con la ciudad y su transformación en un centro vinculado al diseño del calzado. Aquella promesa evolucionó posteriormente hacia el concepto de “Learning Factory”, sin que llegara a concretarse en una actuación real ni en un proyecto ejecutivo.

El actual gobierno municipal sostenía el pasado mes de octubre que ni el edificio había sido transferido ni existía un plan en marcha por parte de la administración autonómica para ese inmueble, cuyo deterioro ha sido denunciado en varias ocasiones. En ese contexto, el ejecutivo local decidió replantear la estrategia y apostar por un centro vinculado a la innovación industrial en otro emplazamiento con mayor capacidad de crecimiento.

La Escuela Municipal del Calzado se plantea así como una de las herramientas para abordar ese reto formativo y garantizar la continuidad del ecosistema industrial. El proyecto pretende atraer talento joven, mejorar la cualificación profesional y facilitar la adaptación tecnológica del sector, en un contexto marcado por la globalización, la digitalización y la competencia internacional.

La Mesa del Calzado trata de defender los intereses del sector / V. L. Deltell

Su activación supondría, además, dar respuesta a una reivindicación histórica del sector zapatero ilicitano, que durante años ha reclamado una infraestructura pública de formación especializada que sirva de puente entre empresa, innovación y empleo.

Con este movimiento, el gobierno municipal pretende escenificar un giro respecto a etapas anteriores y trasladar el mensaje de que el calzado vuelve a situarse en el centro de la agenda económica local. El plan de choque que ahora comienza a diseñarse deberá concretar plazos, financiación y ubicación definitiva de la escuela, una infraestructura que, tras años de anuncios fallidos, encara ahora su posible materialización.

El plan municipal para sostener la industria

Durante su intervención, Ruiz insistió en que el objetivo municipal es impulsar medidas útiles y rápidas frente a la situación del sector. En ese sentido, afirmó que el consistorio pretende “empezar a poner ya una solución” a los problemas que atraviesa la industria y defendió que la administración debe actuar con agilidad cuando detecta dificultades estructurales.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, situó la iniciativa dentro de una estrategia más amplia para proteger el empleo industrial y reforzar la competitividad. El regidor subrayó que el sector del calzado sigue siendo “la base, la esencia y el motor económico de esta ciudad” y defendió que la respuesta institucional debe construirse desde el consenso y la colaboración entre administraciones, empresas y sindicatos.

Elche acogía este viernes la constitución de la Mesa del Calzado / V. L. Deltell

Ruz destacó que el objetivo de la mesa es elaborar un diagnóstico real de la situación para adoptar medidas eficaces, con prioridades claras como proteger el empleo, reforzar la competitividad y garantizar el futuro del sector. El alcalde defendió que el plan de choque debe ser útil y no quedarse en un documento simbólico.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, defendió que el plan de choque para el sector del calzado debe nacer del consenso institucional y social, con la Generalitat al frente y la implicación de los municipios con tradición zapatera, así como de los agentes económicos y laborales. El regidor subrayó que la iniciativa cuenta, además de con representantes institucionales y del Labora, con la participación de ciudades como Elda, Sax, Villena, Crevillent o Aspe, además de sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, organizaciones empresariales como la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y otras entidades sectoriales, así como con la patronal. No han faltado representantes de AVECAL, AEC y la CEV. Ruz insistió en que el objetivo es que el plan sea “útil” y no quede en un documento simbólico, sino que permita conocer con precisión la situación del sector y aplicar medidas que contribuyan a revertir o, al menos, amortiguar su deterioro.

La Mesa del Calzado nacida hoy en Elche busca proteger el empleo industrial y reforzar la competitividad / V. L. Deltell

Formación y futuro del ecosistema zapatero

En la misma línea se pronunció el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, quien aseguró que el Consell respaldará las iniciativas destinadas a sostener el tejido industrial. Galvañ subrayó que el territorio cuenta con una base empresarial sólida y con cultura emprendedora, factores que, a su juicio, permiten afrontar la situación con margen para detectar oportunidades y reforzar la formación profesional adaptada a las necesidades reales de las empresas.

El responsable autonómico defendió la importancia del diálogo social y la detección de necesidades formativas como elementos clave para anticipar los cambios del mercado y facilitar la recalificación de los trabajadores. También apuntó que el sector mantiene indicadores positivos en exportación y facturación, lo que evidencia su capacidad de adaptación pese a las dificultades estructurales.