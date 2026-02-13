Sociedad
La Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil tendrá sede en Elche
El colectivo vinculado al Instituto Armado celebrará un acto oficial con mandos, autoridades locales y tejido empresarial el martes 17 de febrero
El presidente de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (HABECU), José Almagro, ha anunciado la inauguración de la nueva sede de la entidad en la ciudad de Elche, un acto institucional que reunirá a responsables del instituto armado, representantes públicos y miembros de la organización. La apertura oficial tendrá lugar el próximo 17 de febrero a las 13 horas en la calle Gabriel Miró, número 31, entresuelo.
Presencia de mandos y autoridades
Según ha informado el propio presidente, el acto contará con la asistencia del general de división y presidente nacional de la hermandad, además de los principales mandos de la Guardia Civil en las provincias de Alicante y Murcia. También está prevista la presencia de autoridades del Ayuntamiento ilicitano, empresarios y miembros de HABECU, en una convocatoria que busca reforzar los vínculos institucionales y sociales de la entidad.
Bendición solemne de las instalaciones
La inauguración incluirá la bendición solemne de la nueva sede, prevista para la misma jornada, en el emplazamiento indicado. El acto simboliza el inicio de la actividad del colectivo en este espacio, concebido como punto de encuentro para socios y colaboradores, así como para la organización de futuras iniciativas vinculadas a la hermandad.
