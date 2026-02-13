El Supremo tumba el recurso de la UMH y cierra el conflicto por el grado de Medicina en la UA

Ahora sí que parece que ha llegado el punto final al conflicto por la titulación de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). Todo después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso que presentó la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche contra la implantación del grado, confirmando, de este modo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que en diciembre de 2024 avaló los estudios de Medicina en la UA. La inadmisión ha sido notificada mediante providencia por el TS este mismo viernes por la mañana. Al inadmitir el recurso, no entra en el fondo de la cuestión.

Este periódico ha captado las primeras reacciones a la inadmisión del recurso. Por parte del recurrente, fuentes oficiales de la UMH han confirmado que conocían la providencia y destacaban que ya el rector, Juan José Ruiz, advirtió de la complejidad del proceso. Ruiz destacó, en la rueda de Prensa donde anunció que se iba a recurrir contra la decisión del TSJ, que la inadmisión entraba dentro de las posibilidades. El propio rector ya contemplaba la posibilidad de que el recurso no prosperara. Según estas fuentes, se sabía que sería complicado que el Tribunal Supremo lo admitiera a trámite, aunque se optó por presentarlo por coherencia, principalmente con su estudiantado, y finalmente se registró.

La inadmisión implica que el tribunal no entra a valorar el fondo jurídico del litigio, por lo que queda vigente la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que respaldó la implantación del grado en la institución alicantina.

Por su parte, la rectora de la UA, Amparo Navarro, aseguraba a INFORMACIÓN estar “contenta” por la inadmisión del recurso ante el Supremo, aunque admitía que “era algo esperado por nosotros que no se admitiera”. Sobre todo, apostilló, por dos cuestiones. Por una parte, porque las relaciones con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y con la UMH se han “normalizado” en el último año, tras el acuerdo alcanzado.

Los rectores de la UA y la UMH, con Mazón y Gómez, tras anunciar el acuerdo sobre Medicina / Jose Navarro

Por otra, porque el grado se está desarrollando con total normalidad, y ya va por el tercer curso académico. No obstante, Navarro sí puso el acento en que “esto es el punto final a un conflicto que nunca debería haberse producido”, y que, en cualquier caso, explicó se dio por cerrado cuando se firmó el acuerdo con el Consell para el desarrollo de las prácticas clínicas del estudiantado, que, además, se han llevado a cabo con total normalidad, como destacó. Una “normalización” de la situación tal que incluso, como señala, llevó a que, a estas alturas, hubiera un sector que ya ni recordara que el recurso estaba pendiente.

Motivos jurídicos de la inadmisión

La providencia, fechada el 11 de febrero de 2026, señala que el recurso no cumple los requisitos previstos en el artículo 90.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En primer lugar, el Supremo indica que la sentencia recurrida se basa en la interpretación de normativa autonómica -en concreto, el decreto del Consell que autorizó nuevas titulaciones universitarias-, ámbito sobre el que el tribunal no puede pronunciarse en casación. “Está vedado a esta Sala interpretar y aplicar Derecho autonómico”.

En segundo lugar, “cabe recordar que deben quedar excluidas del recurso de casación las cuestiones en las que la parte manifiesta su discrepancia con el resultado valorativo de la prueba realizado por la Sala a quo. Buena parte del debate subyacente en el caso de autos gravita, en realidad, sobre la convicción a la que llega dicha Sala sobre las circunstancias concurrentes al caso tras la valoración de la prueba practicada, y concretamente, sobre los informes que obran al expediente administrativo”.

Condena en costas y firmeza del fallo

Como consecuencia de la inadmisión, el tribunal impone las costas procesales a la universidad recurrente, con un límite máximo fijado en 2.000 euros más el IVA correspondiente. La providencia añade además que contra esta resolución no cabe recurso alguno, lo que deja definitivamente consolidada la validez de la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante y cierra la vía judicial abierta tras la autorización del Consell.

La decisión judicial supone así el cierre procesal del litigio universitario en el ámbito del Supremo y refuerza el marco académico vigente en la provincia para la formación sanitaria.

El origen del recurso y el mensaje del rector

La presentación del recurso se produjo en febrero de 2025, cuando el rector de la UMH anunció públicamente su decisión pese al clima de entendimiento institucional existente ya. Entonces defendió que "quiero dejar clara, una vez más, nuestra voluntad de colaborar para crear en la provincia de Alicante un espacio compartido de prácticas universitarias en el ámbito de la Medicina y de otras disciplinas sanitarias". Este acuerdo llegaría poco después.

En aquel comunicado también subrayó que "la sentencia (del TSJ-CV) es a mi juicio totalmente incoherente, insólita y carente de fundamentos jurídicos adecuados", al tiempo que justificaba la interposición del recurso como un ejercicio de responsabilidad institucional y defensa de los intereses de la universidad.

Ruiz insistió entonces en que la UMH colaboraría para que la titulación en Alicante se desarrollara con garantías, recordando que "nos hemos comprometido a colaborar para que el Grado en Medicina en la UA se desarrolle en las mejores condiciones posibles y con las mayores garantías de calidad para todos los estudiantes de Medicina de la provincia de Alicante".

Reacción institucional y acuerdo previo

La decisión de recurrir sorprendió negativamente en su momento a la Universidad de Alicante, que interpretó que el acuerdo alcanzado semanas antes con la Generalitat Valenciana implicaba dar por cerrado el frente judicial. Dicho pacto, anunciado tras una reunión presidida por el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, permitía a los estudiantes de ambas universidades realizar prácticas en todos los hospitales públicos.

En ese contexto, el rector ilicitano había manifestado que "la UMH, en esta nueva realidad que ha dictado la sentencia del TSJ, está totalmente de acuerdo y va a apoyar que el grado de Medicina en la UA se desarrolle en las mejores condiciones posibles porque no hay otra forma".

El jefe del Consell defendió entonces el entendimiento institucional al asegurar que "gracias al esfuerzo conjunto entre las universidades y las negociaciones impulsadas por la Generalitat, hemos logrado resolver el histórico conflicto entre las universidades poniendo el interés colectivo por encima de las diferencias".