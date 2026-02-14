Una barrera vegetal frenará los cruces indebidos en el anillo ciclista de Elche

Las obras del anillo ciclista de Elche ya terminaron pero quedó pendiente una actuación complementaria destinada a reforzar tanto la seguridad como la imagen urbana en uno de sus tramos más transitados. El Ayuntamiento proyecta cerrar parte del carril bici de la avenida de la Universidad con una barrera vegetal formada por setos, una medida que busca impedir que los peatones crucen de forma irregular entre sentidos de circulación y, al mismo tiempo, mejorar la estética de una de las principales entradas a la ciudad.

La intervención, impulsada desde el área de Movilidad, se encuentra actualmente a la espera de salir a licitación, previsiblemente en las próximas semanas, una vez redactados los pliegos técnicos. Desde la concejalía apuntan a que el proyecto tendrá un coste algo superior a los 50.000 euros, sin concretar la cifra exacta, y que podría ejecutarse durante esta misma primavera si se cumplen los plazos administrativos.

El plan contempla la plantación de una especie arbustiva a lo largo de más de 500 metros del carril bici, especialmente en el entorno de la Ciudad Deportiva, uno de los puntos más transitados a diario y donde se ha detectado que hay peatones que escogen la vía rápida de atajar cruzando entre viales. Además, se rellenarán con setos los huecos existentes en la medianera que separa los dos sentidos de circulación, un espacio que en la actualidad cuenta con palmeras y pocos arbustos, lo que genera una sensación de escasa frondosidad y deja amplios pasos abiertos.

Sin esperar al semáforo

Precisamente, esa falta de continuidad vegetal ha favorecido en los últimos años que numerosos viandantes crucen por el centro de la calzada sin esperar a los semáforos, invadiendo también el carril bici. Una práctica que, además de suponer un riesgo para la seguridad vial, genera conflictos frecuentes entre peatones y ciclistas en un tramo clave de conexión con el entorno universitario.

Precisamente desde la concejalía detallan que esta barrera verde servirá de elemento disuasorio físico para evitar cruces indebidos y para reforzar la integración paisajística del carril en el entorno urbano con un diseño que será compatible con el arbolado existente.

Zona de tránsito que se verá modificada por estética y seguridad / Alex Domínguez

Cambio de planes

La actuación también supone un giro respecto a los planteamientos del anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís, que en su momento barajó retirar parte de la vegetación de la medianera dentro del proyecto inicial de carriles bici. Aquella propuesta fue modificada posteriormente por el actual ejecutivo de PP y Vox, que optó por preservar las palmeras y reorganizar el trazado para minimizar el impacto ambiental.

Ahora, con la incorporación de setos y arbustos, el Ayuntamiento pretende reforzar ese criterio y dotar al espacio de una imagen más cuidada.

De forma paralela, el Ayuntamiento está actuando en varias medianas de la avenida de la Libertad a través de las brigadas de Parques y Jardines, que están colocando malla antihierbas para impedir el crecimiento de vegetación no deseada y extendiendo gravilla en distintos tramos.

Una imagen unificada

El objetivo es homogeneizar la imagen de estos espacios, reducir el mantenimiento y evitar que proliferen malas hierbas que deterioran el aspecto de las vías principales. Desde el consistorio señalan que estas actuaciones, aunque discretas, forman parte de un plan progresivo para dignificar los accesos y ejes principales de la ciudad.

La colocación de la barrera vegetal junto al carril bici se considera, además, la fase final del anillo ciclista, cuya ejecución concluyó en 2025. El proyecto ha permitido cerrar un trazado circular que conecta distintos barrios, centros educativos y áreas estratégicas, desde el entorno del Hospital General hasta la avenida de la Universidad.

El origen de este último tramo se remonta al verano de 2024, cuando comenzaron las obras para completar el recorrido desde el IES La Asunción y el entorno de la calle Mallorca. Entonces, la concejalía de Movilidad estimaba que el trazado estaría finalizado antes de acabar el año, aunque los pliegos contemplaban un plazo de ocho meses para ejecutar más de tres kilómetros en cuatro fases.

El actual equipo de gobierno reestructuró aquel proyecto, elaborado en febrero de 2023 por el anterior ejecutivo, introduciendo cambios relevantes, especialmente en el tramo próximo a la Ciudad Deportiva. En lugar de suprimir zonas ajardinadas y palmeras, se decidió trasladar el carril a una vía de acceso con farolas, lo que obligó a desplazar el sistema de alumbrado para abrir espacio a los ciclistas.

Ya entonces, el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, defendía la incorporación de setos y bordillos como separadores entre vehículos y bicicletas, en una apuesta por la movilidad sostenible y el respeto ambiental. Aquella reformulación contó con el aval de los técnicos municipales y de la Unidad de Tráfico de la Policía Local, y permitió mantener la financiación de más de un millón de euros procedente de los fondos Next Generation.