La UMH renovará su acceso más antiguo al campus de Elche desde la Estación de Autobuses

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche acometerá en los próximos meses la renovación integral del principal acceso peatonal al campus desde la avenida de la Libertad, una actuación con la que pretende modernizar una de las zonas más antiguas del recinto y adaptarla a la imagen actual del enclave universitario. La institución académica ha sacado a licitación las obras por un importe cercano a los 237.000 euros, un expediente que se encuentra todavía en plazo de presentación de ofertas.

El proyecto afecta al vial situado frente al edificio Torreblanca, una franja asfaltada que en la actualidad funciona como acceso informal y que, según reconoce la propia Universidad, presenta una imagen desactualizada y poco acorde con el resto del campus. La intervención busca transformar este espacio en un paseo peatonal definido, mejorar el alumbrado y renovar los jardines colindantes, sin afectar a los accesos ni a las zonas de aparcamiento existentes.

Los jardines del edificio Torreblanca se mejorarán también dentro de este proyecto de obra. | ÁXEL ÁLVAREZ

Se trata de una actuación de carácter urbano y funcional que pretende reforzar la conexión entre la ciudad y el campus, especialmente para el elevado número de estudiantes y trabajadores que acceden a diario a pie desde el entorno residencial y comercial situado al otro lado de la avenida. Con esta intervención, la UMH aspira a convertir esta entrada en un itinerario reconocible y coherente con el diseño del resto del recinto universitario, que en los últimos años ha ido incorporando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y ordenación paisajística.

Acceso peatonal

Según explica al periódico INFORMACIÓN el vicerrector de Infraestructuras de la UMH, Pedro Vicente Quiles, la actuación permitirá «mejorar lo que es la entrada hacia la Universidad desde la avenida de la Libertad, por delante de Torreblanca», una zona que actualmente «está asfaltada» y que cuenta con antiguas farolas reducidas a simples postes.

La obra contempla la retirada de estos elementos, la reubicación del alumbrado para protegerlo de posibles impactos de vehículos y la ejecución de un pavimento de hormigón rayado, similar al que ya existe en otros puntos del campus. El objetivo es claro: que el acceso se perciba como un itinerario peatonal continuo, integrado en el conjunto universitario y fácilmente reconocible para quienes acceden caminando desde la avenida.

Además del pavimento, el proyecto prevé la mejora de los itinerarios accesibles y de la señalización, con el fin de facilitar la orientación de los usuarios y reforzar la percepción de entrada principal al campus. La UMH pretende así que este espacio deje de ser una zona de tránsito indefinida y pase a convertirse en una puerta reconocible del recinto universitario, coherente con la imagen institucional que el campus ha ido consolidando en los últimos años.

Mejoras

Uno de los puntos clave del proyecto será la reordenación de las farolas, que pasarán al lado opuesto del vial para evitar golpes de los coches. Con ello, la UMH pretende no solo mejorar la iluminación, sino también reforzar la seguridad y la durabilidad de las instalaciones. «Vamos a alumbrar y mejorar el alumbrado de esa entrada a la Universidad», señala Quiles, que subraya que la actuación permitirá dignificar un espacio muy transitado.

La conversión del vial en un paseo peatonal también servirá para evitar el estacionamiento indebido de vehículos, una práctica habitual debido a su actual configuración asfaltada. La franja, de unos cinco o seis metros de anchura, quedará claramente definida como zona de paso a pie, aunque se mantendrá el acceso ocasional de vehículos vinculados a un laboratorio de automoción cercano.

El aparcamiento que se realiza de forma ilegal actualmente se verá eliminado con la remodelación. | ÁXEL ÁLVAREZ

Redefinir el espacio

Desde el vicerrectorado consideran que esta redefinición del espacio ayudará a ordenar los flujos de movilidad dentro del campus, reduciendo conflictos entre peatones y vehículos y mejorando la percepción de seguridad, especialmente en horarios de gran afluencia o durante las horas nocturnas.

La intervención no se limita al pavimento. El proyecto incluye la urbanización y mejora de los jardines situados entre el edificio Torreblanca y la avenida de la Libertad, un espacio que ahora presenta zonas de tierra sin acondicionar. La UMH actuará sobre todo el límite entre la acera y el edificio para ordenar y adecentar el entorno, integrándolo en la zona ajardinada que conecta con La Galia.

La actuación paisajística busca reforzar la continuidad visual del campus, incorporando vegetación y tratamientos de suelo similares a los existentes en otras áreas. Con ello se pretende no solo embellecer el entorno, sino también generar una transición más amable entre el espacio urbano y el universitario, reforzando la sensación de entrada al recinto.

Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche se incide en que se trata de una puesta al día necesaria, ya que esta es una de las primeras áreas que se urbanizaron en el campus. Torreblanca, además, es uno de los edificios más antiguos y uno de los pocos que no fueron construidos directamente por la Universidad, lo que acentúa el contraste con otras zonas más modernas. La intervención permitirá, en este sentido, equilibrar visualmente el conjunto y reforzar la coherencia arquitectónica del entorno.

Aparcamiento

Quiles insiste en que la actuación no afectará al aparcamiento existente ni a los accesos rodados al campus. «El aparcamiento no se toca», recalca, aclarando que la obra se limita a una franja estrecha que actualmente se usa de forma incorrecta. La entrada de vehículos al estacionamiento seguirá realizándose por el mismo punto, mientras que el nuevo paseo quedará reservado prioritariamente al tránsito peatonal.

Desde la Universidad subrayan que el proyecto ha sido diseñado precisamente para compatibilizar la mejora estética y funcional con el mantenimiento de la operatividad del campus, evitando interferencias con la movilidad diaria y con el uso habitual de los servicios universitarios.

Con esta actuación, la UMH busca reforzar la accesibilidad, mejorar la imagen urbana del campus y ofrecer una entrada más clara y amable a quienes acceden caminando desde la ciudad. Una intervención discreta en tamaño, pero significativa para consolidar la identidad visual de uno de los principales accesos a la Universidad ilicitana y avanzar en la estrategia de modernización progresiva de sus espacios exteriores.