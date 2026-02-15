La Policía Nacional estrecha el cerco contra los robos en Elche: del material de obras a las viviendas

Sin tregua para los enemigos de lo ajeno en Elche. Hasta el extremo de que, en los últimos días, la Policía Nacional sigue estrechando el cerco contra los robos, y ha acumulado varias detenciones. Entre ellas, la de un hombre que intentó sustraer material de obra en un edificio en construcción en el entorno del estadio Martínez Valero; y la de otro varón que trató de asaltar una vivienda, pero fue sorprendido por la residente del inmueble con las manos en la masa.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

La obra

En el primer caso, se trata de un chico de 26 años. Todo comenzó cuando ya de madrugada saltó la alarma en un edificio en construcción. Sin embargo, cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía llegaron al lugar de los hechos, no vieron a nadie sospechoso en la zona. Eran en torno a las doce y media de la noche. Una hora después, volvió a lanzarse una alerta también por parte del sistema de seguridad, pero en otro edificio en obras en la zona del campo de fútbol. Ahí hubo más suerte. Nada más llegar, los efectivos pudieron constatar que la valla estaba levantada y, a la sazón, en el interior había un hombre que, al parecer, en esta ocasión sí había tenido tiempo de amontonar diverso material de obra. El joven, de 26 años, acabó detenido por robo con fuerza por estos hechos.

Una agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

A mediodía

En el otro caso, los hechos tuvieron lugar en una vivienda de Carrús a plena luz del día. Eran en torno a las dos menos cuarto de la tarde de un día cualquiera, y la propietaria de la vivienda entró en su casa. No obstante, cuando abrió la puerta, la sorpresa debió ser mayúscula. En el interior había un hombre al que no conocía de nada y que, además, llevaba una cartera suya. No menos sorprendido debió mostrarse el presunto ladrón. Sólo así, y por la sangre fría que debió tener la víctima en esos momentos, se explica que, en un descuido, pudiera recuperar la cartera en cuestión.

A partir de ahí, el hombre se dio a la fuga a la carrera, y la mujer contactó con Emergencias, lo que hizo que los agentes de la Policía Nacional se personaran en el lugar. En ese contexto, la mujer declaró lo que había sucedido: que se había encontrado a un hombre que no conocía de nada, que sospechaba que podía haber accedido por el tejado, y que, en cualquier caso, más allá de la cartera recuperada, no había notado que faltara nada, ni que hubiera nada roto.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Reconocimiento

Sea como fuere, hubo denuncia y la Policía Nacional inició la investigación, que permitió identificar a un posible sospechoso, para lo que fue decisivo la descripción que había ofrecido la propietaria de la casa. Ante ello, se volvió a llamar a la mujer, que, a través de un reconocimiento fotográfico, constató que se trataba del mismo hombre, un varón de 52 años de nacionalidad española. El arrestado, con antecedentes varios por otros delitos contra el patrimonio, acabó detenido también por un robo con fuerza.

Con moradores dentro

Aquí, la mujer se encontró con el asaltante justo cuando accedió a la vivienda, pero también ha habido casos relativamente recientes en los que los ladrones directamente han accedido a los hogares con los residentes dentro. Así sucedió hace ahora un año, cuando la alarma, al igual que pasó en el caso de la obra en la zona del estadio del Elche CF, permitió que la Policía Nacional llegara de forma inminente. Ahora bien, en aquel otro asalto, los residentes se encontraban en el interior de la vivienda, en pleno centro de Elche, cuando los dos ladrones entraron en la casa. Con moradores y alarma, eso sí, tuvieron tiempo de forzar la cerradura, de revolver algunas estancias del hogar y de acabar llevándose un reloj y unos 300 euros, según los denunciantes. Las investigaciones de la Policía Nacional, en un primer momento, permitieron detener a un hombre de 29 años que contaba con más de 15 detenciones por múltiples delitos, algunos de ellos contra el patrimonio e incluso contra las personas.