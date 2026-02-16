El bipartito asegura que el pabellón inclusivo de Elche se inaugura el 27 de marzo pese a los daños del viento

El equipo de gobierno de Elche mantiene que el pabellón inclusivo abrirá sus puertas el próximo 27 de marzo, tal y como estaba previsto, pese a los daños sufridos el pasado viernes por las fuertes rachas de viento que provocaron la caída de varias chapas metálicas de la cubierta. Así lo aseguró este lunes el vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, quien explicó que las incidencias ya fueron atendidas el mismo día y que ahora se trabaja en la reposición de los elementos afectados y en reforzar la estructura.

Activación del Cecopal y balance del temporal

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, hacía balance del fin de semana de viento este lunes indicando que el Ayuntamiento activó el Cecopal ante la situación meteorológica adversa y recordó que las rachas alcanzaron los 101 kilómetros por hora entre el viernes y la mañana del sábado. “Constituimos el Cecopal el pasado viernes y ha sido complicado. Hemos tenido algunos desperfectos en el pabellón adaptado, que se han subsanado ya. Hemos tenido rachas muy fuertes y no es fácil lidiar con el viento, pero ya estamos viviendo con normalidad dentro de lo complejos que han sido los últimos días”.

El responsable municipal subrayó que la empresa constructora actuó de inmediato para asegurar la instalación. “Eso mismo viernes ya estuvo la empresa revisando lo ocurrido, juntamente con el arquitecto municipal, hasta que se quedó afianzado todo”, afirmó Soler, insistiendo en que la prioridad fue garantizar la seguridad del recinto y su entorno.

Cortes en el perímetro del pabellón inclusivo este viernes / MATIAS SEGARRA

Reposición de materiales y refuerzos previstos

En los próximos días, según detalló, se celebrarán reuniones técnicas para evaluar los refuerzos ya ejecutados y los que puedan ser necesarios. “Primero se han de reponer todas las chapas que se han caído a causa del viento, y después ver qué explicaciones da la empresa al refuerzo previsto. No es habitual que ocurran estas cosas en una obra que está recientemente terminada; no pueden pasar estas cosas”.

Calendario de apertura sin cambios

El vicealcalde insistió en que el incidente no altera el calendario de apertura. “Sabemos fecha de inauguración, 27 de marzo. De hecho, lo que pasó el viernes quedó el mismo día terminado, lo que falta es reponer las placas que cayeron”. Este periódico intentó recabar información sobre lo ocurrido el mismo día del suceso sin obtener respuesta del gobierno municipal desde ese momento.

Contexto del incidente y medidas municipales

Las declaraciones llegan después de que el pasado viernes varias planchas metálicas del pabellón salieran despedidas por el viento y terminaran en la calzada e incluso sobre vehículos, sin causar daños personales. La Policía Local acordonó el perímetro por precaución y brigadas municipales retiraron el material, mientras el Ayuntamiento adoptó medidas preventivas ante la alerta por viento decretada por la Agencia Estatal de Meteorología, como el cierre de parques y la suspensión de actividades al aire libre.

El pabellón inclusivo, ubicado junto al centro comercial l’Aljub, ha acumulado retrasos desde el inicio de su construcción y está llamado a convertirse en una infraestructura deportiva de referencia. El gobierno municipal sostiene que, una vez subsanadas las incidencias derivadas del temporal, el equipamiento podrá inaugurarse en la fecha anunciada, cumpliendo así el calendario comprometido tras la finalización de las obras y el proceso de equipamiento.