El CEEI de Elche ofrece jornadas online gratuitas sobre financiación pública para empresas

El CEEI Elche ha organizado un ciclo de jornadas Focus Pyme, dirigidas a emprendedores, startups, pymes y empresas, centradas en la financiación pública en innovación. Los eventos serán completamente online y contarán con la participación de IVACE+i Innovación, Enisa, CDTI e IVF + AFIN SGR, con el objetivo de que los participantes conozcan las líneas de apoyo disponibles y puedan acceder a fondos para sus proyectos.

Cuatro webinars con expertos y networking

Tras el éxito de la edición de 2025, el CEEI Elche ha decidido repetir el Focus Pyme para reforzar la visibilidad de las entidades que prestan servicios financieros y favorecer el networking entre los actores clave del ecosistema económico. A lo largo de cuatro sesiones, los participantes podrán conocer de primera mano los mecanismos de financiación pública, con el objetivo de impulsar la creación y el crecimiento de negocios, la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial. Las inscripciones ya están abiertas en ceeielche.es.

Calendario de las jornadas

Los cuatro webinars se celebrarán en horario de 10 a 11 horas durante marzo y abril, y es necesario apuntarse a cada sesión por separado. El ciclo comenzará el 5 de marzo con IVACE+i Innovación, que presentará su convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Valenciano de Innovación. Esta iniciativa busca impulsar proyectos de innovación que impliquen cooperación entre diversos agentes. Héctor Escribano, técnico especialista en innovación de IVACE+i, será el ponente.

El segundo webinar, previsto para el 12 de marzo, estará protagonizado por ENISA, que detallará las condiciones de los préstamos participativos de la entidad, incluyendo la financiación de startups y pymes, así como programas específicos para Emprendedoras Digitales, AgroInnpulso y proyectos en el sector audiovisual y las industrias culturales y creativas. Antoni Rondán, técnico de comunicación de ENISA, será el encargado de impartir la sesión.

CDTI, IVF y AFIN SGR en los siguientes encuentros

El 26 de marzo le tocará el turno al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que presentará las líneas de financiación pública en innovación para startups y pymes de 2026. María José Tomás, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI, será la ponente.

El ciclo cerrará el 2 de abril con la participación conjunta del Institut Valencià de Finances (IVF) y la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (AFIN SGR), enfocándose en las líneas de financiación pública que ambas entidades ofrecen. Intervendrán Inmaculada Bea, responsable del Departamento de Originaciones del IVF, y Joaquín Jovaní, director de negocio de AFIN SGR.

Un impulso para que la innovación sea accesible

Carolina Román, directora del CEEI Elche, destacó la relevancia de estas jornadas: “La financiación pública sigue siendo una de las grandes palancas para que las empresas puedan innovar sin asumir todo el riesgo en solitario. Sin embargo, muchas pymes todavía la perciben como algo complejo o lejano. Con estos eventos queremos precisamente romper esa barrera: explicar las oportunidades con un lenguaje claro y, sobre todo, ayudar a convertir una idea en un proyecto financiable".

El CEEI Elche invita a todas las personas interesadas a participar en este Focus Pyme para obtener información directa de las entidades financiadoras, considerándolo “una oportunidad única” para conocer los procesos de apoyo a la innovación. La iniciativa está promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), dentro de su política de impulso al emprendimiento innovador.