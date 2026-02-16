Cocina en las aulas de Santa Pola que revoluciona las recetas tradicionales
La Escuela de Hostelería del IES Cap de l'Aljub inicia sus jornadas gastronómicas, que pondrán el broche el viernes, con el foco en platos como el caldero tabarquino o postres a base de turrón de Xixona
Las cocinas del IES Cap de l’Aljub olían este lunes a tradición más que nunca después de un ejercicio práctico que sirvió para reivindicar el producto local, el proveedor cercano y las recetas de toda la vida, aunque con la chispa, eso sí, de la innovación. A través del título "Gastroterreta", la Escuela de Hostelería y Turismo de Santa Pola arrancó este 16 de febrero sus XXVI Jornadas Gastronómicas, con un concurso de elaboración de platos tradicionales. Planteado como una prueba real, con organización por equipos, tiempos, técnica y sala, y con la idea de apostar por productos de kilómetro cero.
Del caldero a la coca
Bajo esa premisa, el reto se concretó en un recorrido por sabores reconocibles del Mediterráneo cercano que iban desde el caldero tabarquino, coca de harina de blat de la Marina Alta y un postre con el turrón de Xixona como ingrediente protagonista.
La competición reunió a alumnado de distintos niveles educativos, con un formato diseñado para reproducir una dinámica profesional. En total fueron 35 estudiantes agrupados en siete equipos y en cada uno había tres pendientes de cocina, uno centrado en el postre y un responsable de sala.
Cada equipo debía preparar los platos y, además, pensar el maridaje. Para los entrantes, los estudiantes tenían que elegir cervezas que podían o no ser artesanales. Para el caldero, la decisión se abría entre vino blanco o tinto, “según si era oportuno”. En esa elección, el alumnado tenía que argumentar, justificar y demostrar que el servicio también forma parte del discurso gastronómico.
El concurso tomó como columna vertebral el caldero de Tabarca, con toda su identidad, aunque la innovación se valoraba, siempre que no rompiera el sentido de lo tradicional.
Por ejemplo, había quienes, en lugar de usar la escorpora frita, lo hacían a la inversa: se sirve el pescado entero, se reboza y se fríe, además de mostrarse propuestas con jugo del caldero con arroz más asiático, relataba Guillermo Albarracín, docente de cocina y jefe del Departamento de Hostelería y Turismo, que se encontraba pendiente de cómo los equipos se comportaban durante esta prueba. La idea, en palabras del propio departamento, es que la exigencia fuese real, y que el alumnado entendiese que la cocina no termina cuando sale el plato, sino que empieza cuando se decide el producto, se respeta su origen y se sabe defender ante quien se sienta a la mesa.
Postres de autor
En el apartado dulce, la creatividad se disparó todavía más, ya que debían mostrarse postres de autor. Así las cosas, por la mesa del jurado, que estaba compuesto por docentes, exprofesores y jefes de cocina, fueron apareciendo ideas que conectaban el recetario alicantino con técnicas actuales. Desde un trampantojo de manzana rellena de mousse de turrón y tierra de cacao a tartas de queso con turrón y otras tantas elaboraciones en las que el producto por excelencia de Xixona funcionó como base de cremas, texturas y contrastes.
María Sánchez Sepulcre, coordinadora de las jornadas y profesora de servicios de restauración, apuntaba que el enfoque de esta edición complementa a algunos cambios en el currículo formativo, ya que se han incorporado asignaturas sobre digitalización y sostenibilidad, así como un módulo en sala y cocina de dinamización de los productos con denominación de origen de la Comunidad Valenciana.
Por ello, esta sería la muestra práctica de dar a conocer, nombrar, y saber contar al cliente ciertos artículos con un valor añadido y más en unas jornadas que, lejos de fomentar la competición, buscan también abrir el campo de visión a los estudiantes acerca de cómo empezar a tener relación con empresas y proveedores, que van a ser parte de los comensales que pasen por la gastroaula estos días.
Plazas
Al hilo, este programa busca reivindicar la importancia de que el sector esté bien profesionalizado. Sánchez Sepulcre explica que actualmente en sala están a rebufo de cocina y siguen sin llenarse ciclos al completo con un porcentaje que oscila entre el 75 y el 80% de las plazas ocupadas. Una situación paradójica, ya que el mercado aprieta y las empresas cada vez buscan personal que llegue ya formado.
Es más, desde la propia escuela garantizan que el nivel de empleabilidad en estos momentos es del 100% y en establecimientos de calidad, puesto que tienen convenios de prácticas en hoteles y restaurantes de toda la península con estrella Michelin, y que las probabilidades son muy altas de cubrir puestos.
Detectan en el centro que las últimas promociones mezclan juventud con más alumnado adulto que ya está trabajando y busca titulación, sobre todo en los ciclos superiores
Coctelería, píldoras formativas, catas y retos en directo
Tras el concurso de cocina de este lunes, el programa continúa desde este martes, a las 9.30 horas, con el Concurso de Coctelería Intercentros de Hostelería “Vermúctel”, una cita que este año se plantea como homenaje al vermut y a su cultura. Desde el centro trasladan que participarán cinco escuelas, entre ellas centros de Alicante, Dénia, Alcoy y Los Montesinos, con nueve competidores que tendrán que someterse al análisis de un jurado, que valorará técnica y creatividad en condiciones de presión. Serán desafíos de 15 minutos en los que se valorará la creatividad, la armonía en sabores, la destreza y "cómo lo venden”.
Sal con chocolate con todos los sentidos
Del miércoles al viernes se sucederán diferentes píldoras informativas, catas y showcookings. Este miércoles, por ejemplo, la firma de Bras del Port ofrecerá una sesión sensorial para experimentar combinaciones como la de la sal con el chocolate. De igual forma, habrá retos de coctelería, la Cofradía de Pescadores expondrá la importancia del sector y habrá demostraciones de confitería de la mano de Fran Castell.
Expertos de la UMH abordarán el jueves cómo deberían ser los caldos saludables, y entre las diferentes ponencias también se abordarán ejemplos de agricultura de proximidad a través de una nueva firma de microgerminados. Entre los invitados, participará el pastelero Raúl Asencio. Ya el viernes, con la clausura, expertos de la Universidad de Alicante tratarán cuestiones de las artes culinarias y habrá una mesa redonda sobre “La salud de la gastronomía de La Terreta”, en la que participarán representantes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Alicante, la DO Uva del Vinalopó, la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Alicante Gastronómica; y Guía Gastronómica de Alicante con Cedelco moderando.
Suscríbete para seguir leyendo
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Acordonan el pabellón inclusivo de Elche tras salir volando chapas metálicas por el viento
- El Supremo tumba el recurso de la UMH y cierra el conflicto por el grado de Medicina en la UA
- La alerta por viento impone cambios en la fiesta de Carnaval en Elche
- El nuevo mercadillo de Carrús, en Elche, atrae y genera dudas a partes iguales
- Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
- La Junta de Personal del Ayuntamiento de Crevillent cuestiona la elección del instructor del expediente por el incendio mortal de la plaza Al-Shafra
- El fibrocemento del Mercado Central se resiste a salir de Elche por problemas con el transporte