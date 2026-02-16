Cursos gratuitos de RCP y desfibrilador en las pedanías de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha un programa de cursos gratuitos sobre reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador dirigidos a la población del municipio, con sesiones repartidas por varias pedanías y también en la Casa del Mayor. La iniciativa, organizada junto a la Universidad CEU Cardenal Herrera, comenzó este lunes con las primeras clases en centros sociales y continuará en las próximas semanas en distintos puntos del término municipal.

Formación sanitaria básica en barrios y pedanías

Las primeras sesiones arrancaron el lunes 16 de febrero en los centros sociales de La Marina y Arenales del Sol. El programa continuará el martes 17 en el centro cívico de Jubalcoy-Saladas a las 10.00 horas y en el centro social de Las Bayas entre las 12.30 y las 14.30 horas.

El calendario seguirá el miércoles con una sesión prevista de 10.00 a 12.00 horas en el centro social de La Hoya, dentro de un plan que busca acercar la formación sanitaria a distintos núcleos de población y facilitar el acceso a los vecinos interesados en adquirir conocimientos básicos para actuar ante emergencias.

Cartel con la programación de los cursos / INFORMACIÓN

Calendario previsto a partir de marzo

El programa continuará el próximo mes con nuevas convocatorias en otras pedanías. Así, el martes 17 se impartirá un curso en el centro cívico de Torrellano a partir de las 18.30 horas, mientras que el miércoles 18 habrá sesión en el centro social de Valverde a las 18.00 horas.

El calendario culminará el lunes 23 con un curso en la Casa del Mayor, situada en la calle San Isidro, 10, bajo, en horario de 10.30 a 12.30 horas. Desde el consistorio se insiste en que la participación está abierta a toda la ciudadanía, sin requisitos previos, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta vecinal ante situaciones críticas.

Objetivo: mejorar la reacción ante emergencias

La edil de Sanidad, Inma Mora, ha subrayado el valor preventivo de esta formación y ha destacado que estos cursos permiten que los ilicitanos “conozcan las nociones básicas de una RCP y cómo actuar ante cualquier situación de emergencia”.

El Ayuntamiento considera que esta iniciativa contribuye a reforzar la seguridad sanitaria, fomentar la prevención y dotar a la población de herramientas útiles en casos de parada cardiorrespiratoria o accidentes, donde la actuación inmediata puede resultar decisiva hasta la llegada de los servicios médicos. Con esta programación, el consistorio pretende extender la formación en primeros auxilios por el conjunto del municipio y facilitar que los vecinos dispongan de conocimientos básicos que pueden resultar esenciales en su entorno cotidiano.