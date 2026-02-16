Elche inicia las obras del centro sociocultural de Jayton que peatonalizarán la calle Antonio García Torres

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado las obras del proyecto Jayton, una intervención urbanística y cultural que permitirá reformar toda la plaza -actualmente usada principalmente como aparcamiento-, reorganizar el espacio público del entorno y peatonalizar la calle Antonio García Torres, que quedará reservada únicamente al acceso de vehículos vinculados al parking y a servicios. La actuación, con una inversión cercana a los 14 millones de euros -“la más alta de la historia en Carrús”, remarcaba el alcalde, Pablo Ruz-, incluye un parking subterráneo gratuito para los vecinos y vigilado con fondos municipales, que duplicará el número de plazas actuales -tendrá unas 210-, junto a un auditorio para 400 personas y un cine municipal para 150.

El alcalde de Elche estuvo acompañado por buena parte del gobierno municipal en la visita a los trabajos de Jayton en Carrús / Áxel Álvarez

Reordenación urbana y cambio de movilidad en Carrús

Pablo Ruz destacó durante el inicio de los trabajos la dimensión estratégica del proyecto para el barrio. “Hoy es un día muy importante para la ciudad de Elche y para el barrio de Carrus, Carrus este y también Carrus oeste. Y para todo el entorno de la avenida de Novelda. Decían que era imposible. Decían que no podía ser. Decían que en Carrús no se podía invertir”.

El regidor recordó que el solar llevaba años sin una solución definitiva y afirmó: “Decían que aquí iba a ir un centro sanitario, luego un centro cultural, luego cambiaron la clave para hacer un centro de la Diputación, en fin..., después de 8 años mareando con este entorno y con este solar del barrio de Carrús, hoy por fin vamos a comenzar las obras”.

Según explicó, la actuación permitirá renovar el jardín, reformar la manzana completa y mejorar la accesibilidad del espacio público. La peatonalización de Antonio García Torres se plantea como un elemento clave para ganar espacio para el peatón, ordenar la circulación y favorecer la actividad vecinal.

Diseño del auditorio del centro sociocultural de Jayton, en el barrio de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

Aparcamiento subterráneo gratuito y complejo cultural

El proyecto contempla dos plantas subterráneas de estacionamiento vigilado que duplicarán la capacidad actual en superficie, una de las demandas históricas del barrio. El alcalde insistió en que el parking será gratuito, vigilado y municipal, lo que permitirá reducir la presión sobre el viario y liberar superficie para el uso ciudadano.

Ruz destacó la dimensión cultural del futuro complejo (de 4.400 metros cuadrados de construcción), que contará con un auditorio para cerca de 400 personas y un cine municipal con 150 butacas, concebidos como elementos dinamizadores. “Un proyecto de casi 14 millones de euros”, subrayó, insistiendo en que la iniciativa busca transformar el barrio y atraer actividad al corazón de Carrús.

Con el vallado se daba por iniciada la obra del centro sociocultural de Carrús en Elche / Áxel Álvarez

Las obras comenzaban este lunes con el vallado y los trabajos previos a la excavación para el aparcamiento, seguidos de la construcción del edificio. El plazo estimado es de 18 meses, aunque el alcalde admitió que podría haber ajustes. En este sentido, pidió comprensión a los vecinos: “Esperamos que los vecinos tengan comprensión porque esta obra no solamente va a revitalizar los edificios del entorno, es que va a duplicar la calidad de vida, va a revalorizar absolutamente el entorno”.

La actuación cuenta con financiación de la Diputación de Alicante, que aportará 1,2 millones de euros.

Compromiso político y expectativas vecinales

La concejal de Vox, Aurora Rodil, destacó que la intervención responde a un compromiso con el barrio: “Simplemente expresar la satisfacción de todos nosotros porque siempre estamos felices cuando cumplimos lo que prometimos”.

Rodil defendió la importancia de la obra para recuperar el atractivo residencial de Carrús y subrayó que se trata de “este barrio tan significativo para Elche, de tanta gente trabajadora, pero que a lo largo de los años fue olvidado y se deterioró mucho”. Añadió que el proyecto aportará calidad urbana y dignidad al entorno, insistiendo en que será “una gran obra, con un nivel altísimo de pensar en lo que necesita la gente, con mucha dignidad”.

Vallado del aparcamiento de Jayton en Elche durante este lunes / Áxel Álvarez

Por su parte, el edil de Distrito, Samuel Ruiz, señaló que el inicio de los trabajos supone cumplir una promesa adquirida con las asociaciones vecinales. “Hoy pueden estar tranquilos pues el compromiso que adquirimos en el barrio Carrús se va a iniciar hoy con esta obra”, afirmó.

Ruiz destacó que el centro será un referente social y cultural y apeló a la paciencia durante los trabajos: “todos sabemos que cuando uno quiere mejorar sus barrios (…) las obras conllevan a veces un poquito de molestia y un poquito de malestar”.

El centro sociocultural de Jayton, en el barrio de Carrús en Elche, tendrá dos edificios: auditorio y cine / INFORMACIÓN

El gobierno municipal considera que el proyecto Jayton marcará un antes y un después en Carrús al combinar renovación urbana, movilidad ordenada, equipamientos culturales y estacionamiento público en una intervención integral. La intención es que el espacio se convierta en un motor de actividad para el barrio y contribuya a reforzar su cohesión social y su atractivo dentro del conjunto de la ciudad.

El mercadillo

Por otro lado, el alcalde señaló este lunes que el mercadillo de la Plaza de Barcelona y que ya se encuentra reubicado en el barrio del Toscar -en el solar "Nito del Piskillo", frente a la avenida de las Cortes Valencianas-, seguirá en su nueva ubicación de forma "definitiva", defendiendo la decisión municipal. Explicó que, aunque existen opiniones diversas, considera que el traslado ha sido acertado y recordó que el Ayuntamiento respeta este modelo de actividad comercial. No obstante, apuntó que los vecinos de la calle Ausiàs March venían reclamando alternativas debido al deterioro que este tipo de instalación puede generar en el entorno urbano.