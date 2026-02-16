El viento agua la fiesta en Elche: suspendido el Carnaval

Aplazada primero, y suspendida finalmente. Elche se ha quedado este 2026 sin fiesta de Carnaval porque el tiempo no ha puesto de su parte. El Ayuntamiento comunicó este lunes al filo de las 16 horas que la celebración planificada en la Plaça de Baix a partir de las 17 horas este lunes tendrá que esperar al año que viene por inestabilidad meteorológica.

El evento organizado a nivel municipal estaba proyectado para el pasado sábado, aunque días antes la concejalía de Festejos explicaba que la programación se iba a ver alterada, suprimiendo los hinchables, por las fuertes rachas de viento por la influencia de la borrasca Nils.

De alerta naranja a amarilla

Cuando la Administración local tuvo constancia de la alerta naranja prevista para el sábado, el bipartito de PP y Vox comunicó que emplaba a este 16 de febrero el encuentro aprovechando que se trataba de un lunes no lectivo.

Al final tampoco ha podido ser a la segunda por prevención y en vista del tiempo, que sigue sin dar una tregua desde hace días, sin ser hoy la excepción cuando el nivel de alerta se rebajó a amarillo por la Aemet.

Recomendaciones

Digamos que el Consistorio ha adoptado finalmente la medida para concordar con las propias recomendaciones municipales de quedarse en casa y evitar realizar actividades al aire libre mientras duren los episodios de viento.

Para esta fiesta estaban previstas actividades infantiles, espectáculos musicales, concurso de disfraces y música en directo, en una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Este sábado, pese al aplazamiento de la cita, algunos fueron los atrevidos que no quisieron perderse la tradición y se enfundaron en sus personajes favoritos aunque la realidad era que había poca afluencia en el centro, al menos en exteriores, y para muestra que la zona de ocio de la Plaza de la Merced estaba a medio gas cuando siempre resulta el principal polo de atracción de jóvenes. Por contraposición, el bullicio se encontraba dentro de los pubs que sí que llegaron al lleno porque la gente tenía ganas de disfrutar pero resguardada del temporal.

El viento hacía muy incómodo transitar por la calle, y ganas de disfrazarse había pocas porque el tiempo no iba de la mano. Eso sí, pese a la mala previsión meteorologica había adultos y jóvenes que por tal de no guardar en el armario el conjunto que tenían en mente decidieron salir a pasárselo bien, aunque tampoco pudieran lucirse mucho ni competir en la pasarela.