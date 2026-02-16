Los médicos del General de Elche van a la huelga y siguen firmes en su rechazo al Estatuto Marco

El Hospital General de Elche vivió este lunes una jornada de huelga médica marcada por unos servicios mínimos que, según el sindicato CESM, limitaron el impacto visible del paro. El delegado del colectivo en el centro, Diego García, aseguró que sí hubo seguimiento entre facultativos, aunque condicionado por porcentajes de actividad obligatoria de hasta el 100 %. “El problema de la huelga no es el seguimiento, son los servicios mínimos de entre el 75 y el 100 %”, explicó el representante sindical, que calificó el escenario de muy restrictivo. “Son muy abusivos. Entonces, la incidencia de la huelga es lo que nos dejan, es decir, un margen muy pequeño”.

Actividad casi normal en áreas clave

Según García, medir el alcance del paro resulta complejo porque unidades esenciales funcionaron con plantillas prácticamente completas. “Cuantificarlos es muy difícil, porque urgencias, cuidados intensivos quirúrgicos, incluso los quirófanos eran servicios mínimos al completo”.

Concentración de médicos convocada este lunes en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

El mismo problema se trasladó a consultas y servicios centrales. “Hay servicios que un día normal no pueden tener el 75 % de la gente trabajando, es imposible. Y se les estaba obligando, por servicios mínimos, a hacer cosas que teóricamente en un día normal no pueden”.

Pese a ello, confirmó participación. “Aquí en el General ha habido compañeros que han hecho huelga. Sí, pero es imposible medirlo con unos servicios mínimos así”.

Concentración con participación habitual

La jornada de este lunes incluyó una concentración frente al hospital entre las 11 y las 11.30 horas, con cifras similares a otras movilizaciones, con un centenar de facultativos participantes y demostrando que "seguismo firmes en nuestras reivindicaciones. Mantenemos el pulso y lo seguiremos manteniendo". Durante el acto se leyó el mismo comunicado difundido en la manifestación celebrada en Madrid el 14 de febrero.

El sindicato vincula la huelga al desacuerdo con el nuevo Estatuto Marco sanitario y acusa al Ministerio de no negociar con los médicos. “Seguimos igual, es decir, la ministra no quiere negociar. No tiene ningún interés en negociar porque ella ya ha firmado con sindicatos como UGT, CC OO o el SATSE. Con los únicos que no ha llegado un acuerdo ha sido con los médicos. Y ese es el problema”.

García defendió que la profesión tiene condiciones específicas. “Nosotros estamos sujetos a la guardia que no hace ninguna otra categoría”. También criticó la retribución de las horas extraordinarias y su no cómputo para la jubilación, lo que considera un problema de reconocimiento profesional.

El delegado cuestionó igualmente la equiparación formativa con otras categorías sanitarias. “Si realmente en la clasificación se nos quería igualar a enfermería, no es lo mismo 4 años de formación que 10 u 11 años de formación. No somos lo mismo. El liderazgo del proceso sanitario lo tiene que tener quien tiene más formación y más responsabilidad”.

Un colectivo más movilizado

Para el sindicato, la actual situación ha activado al colectivo médico. “La situación está cambiando. Los médicos que antes éramos un colectivo poco dormido, curiosamente esta ministra ha venido a despertarlo”. El resultado, añadió, es un sector más unido y reivindicativo. “Y ahora la gente está mucho más motivada, hace más piña, está más fuerte, está más reivindicativa y por primera vez se queja de sus condiciones laborales”.

García considera que el momento es decisivo. “Nosotros tenemos muy claro que esta es la ocasión. Esta guerra tenemos que agarrarla porque si perdemos esta, las demás las vamos a perder todas”. En ese sentido, concluyó que el posicionamiento de los médicos del departamento de salud del Hospital General de Elche es claro. “Totalmente, de acuerdo contra el Estatuto Marco”.

El sindicato sostiene que los facultativos del General de Elche mantienen el pulso y seguirán movilizados mientras no se abra una negociación específica sobre sus condiciones dentro del sistema sanitario.