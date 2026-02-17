El bipartito de Elche vuelve a anunciar más de 2.000 nuevos nichos pero asume que es una solución temporal

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado, de nuevo y tras varios retrasos, un plan para aumentar la capacidad de enterramientos en los cementerios municipales con la construcción de 2.364 nichos, principalmente en el camposanto nuevo de San Agatángelo, junto a intervenciones en el recinto histórico de la Asunción. El alcalde presentó la actuación acompañado del concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, y la enmarcó en una estrategia plurianual con una inversión cercana a seis millones de euros. Según expuso el edil, tres millones se invierten este año y otros tres el próximo.

Los últimos nichos construidos en el perímetro exterior del cementerio nuevo de Elche en una imagen de este martes / Áxel Álvarez

El regidor reconoció que la ciudad arrastra un déficit de plazas funerarias y que el crecimiento demográfico obliga a planificar nuevas soluciones. Durante su intervención destacó la gran inversión a realizar asumiendo que "tendremos dispobilidad de espacio hasta dentro de unos tres años".

Ampliación del cementerio de San Agatángelo

La actuación principal se desarrollará en el cementerio nuevo, donde se levantarán 2.212 nichos sencillos y 152 dobles en una parcela de alrededor de 6.700 metros cuadrados. La ampliación se realizará en el perímetro del recinto, sustituyendo el vallado actual por nuevas estructuras funerarias que permitan ganar capacidad y cerrar el recinto.

Buena parte de los nichos construidos recientemente ya se encuentran llenos en Elche / Áxel Álvarez

El alcalde explicó que el camposanto se ha quedado pequeño y que el objetivo es responder a una demanda creciente de familias que desean enterramientos en la ciudad. En ese sentido admitió que el problema es sensible y requiere planificación: “Es un tema complicado y muy sensible”.

La inversión se ejecutará de forma plurianual, con tres millones consignados este año y otros tres el próximo, financiados mediante crédito municipal. El gobierno local considera que esta fórmula permitirá avanzar en la construcción sin concentrar todo el gasto en un solo ejercicio.

Capacidad limitada y previsión de demanda

El alcalde advirtió de que la ampliación tendrá una capacidad temporal limitada. Según explicó: “Teniendo en cuenta las previsiones y las realidades de la ciudad son 3 años, 3 años y medio, no es más el tiempo que tendremos el problema solucionado”

El regidor insistió en que la falta de espacio funerario no es un problema exclusivo de Elche y que afecta a muchas ciudades europeas. A su juicio, la solución pasa por combinar inversión pública, recuperación de concesiones y planificación continua.

El proyecto prevé organizar los nuevos nichos en plazas cuadradas con pasillos, una distribución que el gobierno considera más funcional y ordenada para futuras ampliaciones.

Recuperación del cementerio histórico

Además del plan en San Agatángelo, el Ayuntamiento quiere reactivar la construcción de nichos -cerca de un centenar- en el cementerio de la Asunción, donde se desmontaron bloques en los años noventa por su deterioro. El actual ejecutivo considera que esa decisión política redujo la capacidad del recinto y ha decidido revertirla parcialmente.

El alcalde señaló que muchas familias solicitan enterramientos en este cementerio, pero actualmente no hay nichos disponibles. Indicó que la construcción de nuevos bloques permitirá ofrecer concesiones administrativas, ya que recordó que los nichos no se venden, sino que se otorgan por periodos determinados.

Puerta lateral del Cementerio de La Asunción en Elche, este martes / V. L. Deltell

El consistorio también trabaja en la rehabilitación de panteones históricos cuya concesión ha sido recuperada por falta de mantenimiento o abandono. La intención municipal es restaurarlos, ponerlos en valor patrimonial y volver a sacar su uso en concesión.

Recuperación de concesiones y patrimonio funerario

El concejal explicó que el Ayuntamiento está localizando titulares de nichos cuyos registros se han perdido o cuyos familiares residen fuera de la ciudad. En algunos casos, el proceso implica contactar con descendientes en otras comunidades o incluso en el extranjero.

Esta labor se combina con la construcción de nuevas unidades para garantizar el servicio. El gobierno recordó que al inicio del mandato apenas se construyeron 40 nichos, que el año pasado se finalizaron cerca de 400 y que ahora se impulsa el proyecto más ambicioso del mandato.

El alcalde subrayó que el trabajo debe ser continuo y no puntual, ya que el envejecimiento poblacional y la evolución demográfica obligan a mantener una planificación estable.

Estrategia municipal a largo plazo

El equipo de gobierno defiende que la ampliación del cementerio nuevo, la recuperación del histórico y la rehabilitación patrimonial forman parte de una estrategia global.

El alcalde resumió el objetivo municipal señalando que el consistorio pretende dar respuesta “a corto, a medio o a largo plazo” a una realidad estructural. Añadió que, una vez construidos los nuevos nichos, el Ayuntamiento seguirá estudiando otras soluciones para garantizar la capacidad futura. De momento, se va a ocupar como una cuarta parte del perímetro del nuevo cementerio, por lo que hay más posibilidad de crecer en este recinto.

El ejecutivo local considera que estas actuaciones permitirán afrontar los próximos años con mayor margen, aunque reconoce que el problema del espacio funerario seguirá siendo un desafío permanente para la ciudad.