La Capital Mediterránea del Deporte de Elche estrena himno con guiños al Palmeral y al Misteri

En pocas, por no decir poquísimas ocasiones, una rueda de prensa ha empezado en el Ayuntamiento con alguien que no fuese un concejal tomando la palabra. Así, cambiando el ritmo habitual, fue el tenor ilicitano José Manuel Guinot el que entonó bien alto frente a los periodistas la palabra Elche para presentar una composición musical que a lo largo de 2026 se escuchará en los arranques de los eventos deportivos.

Y es que después de que la concejalía de Deportes inaugurase el pasado viernes sobre la antigua OMAC de la Plaça de Baix la que será la sede de la Capital Mediterránea del Deporte, ahora esta conmemoración también tiene himno oficial. Una pieza de no más de un minuto para acompañar a la ciudad durante su año más ambicioso en materia deportiva y que aspira, según sus impulsores, a perdurar mucho más allá del calendario, aunque ya advierten que eso dependerá de la acogida que tenga. Por lo pronto será la Ultrahélike este fin de semana el primer evento deportivo en el que se podrá escuchar.

La producción es obra de Guinot junto al reconocido compositor catalán Alfred Tapscott, con experiencia en producciones vinculadas al entorno de Hans Zimmer e integrante de los equipos que dieron vida a bandas sonoras de películas como Los Minions o Angry Birds. Ambos confesaron que ya habían trabajado antes y que precisamente por esa buena sintonía habían llegado al resultado final, que incluso el propio edil del área, José Antonio Román, comparó, salvando las distancias, con el himno de la Champions League.

"La música busca transmitir lo que es el sentir de nuestro entorno y de nuestra forma de vivir el deporte”, añadía el concejal, que puso el acento en el contenido emocional de la obra. Señaló que evoca las raíces ilicitanas con sonidos arabescos que evocan el Palmeral, el agua y las acequias, "el rumor del Mediterráneo, recuerdos melódicos del antiguo himno de Elche y, por supuesto, referencias al Misteri”, explicó. Con un tono épico, como si fuera el sprint final hacia la meta, el himno se cierra con la frase "tots a jugar", con lo cuál la letra, apenas un par de versos, transita del castellano al valenciano.

¿Seña de identidad?

Desde el área municipal trasladaron que este acompañamiento sonoro estará a disposición de clubes e instituciones, y enfatizó el edil que la pretensión es que "no sea propaganda" sino un himno que perdure en el tiempo, porque entiende que si gusta a deportistas y a la ciudadanía puede convertirse en una seña de identidad.

Román avanzó que también se está trabajando en una aplicación móvil específica de la Capitalidad, que se estrenará en unos días, y que incluye la pieza junto con información, calendarios y avisos personalizados para los usuarios, reforzando así la dimensión digital del proyecto.

En su turno de palabra, Alfred Tapscott explicó que el proceso creativo estuvo marcado desde el inicio por la cautela y el respeto. “Cuando hay una identidad cultural tan clara, es algo muy delicado. Todo lo he compuesto desde el respeto, preguntando constantemente si iba por el buen camino”, afirmó el productor, que reconocía que era su primera vez visitando Elche.

Los músicos junto con el edil de Deportes de Elche durante la presentación del himno / J.R.Esquinas

Expuso a este diario que uno de sus principales objetivos fue dotar al himno de una dimensión universal. “Buscaba una épica que pudiera funcionar en muchos contextos deportivos, que no se limitara a un solo momento”, narró. Así las cosas, durante cerca de dos meses, trabajó codo con codo con Guinot, intercambiando ideas, revisando borradores y solicitando opiniones externas.

“Ha sido un trabajo muy colaborativo. Yo hacía cosas, se enseñaban aquí, la gente opinaba, y así íbamos ajustando. Encontrar el equilibrio entre lo local y lo universal ha sido el mayor reto”, resumió.

Ambos se conocieron en varias producciones en Barcelona vinculadas al Gran Teatre del Liceu, donde el tenor participaba como intérprete y el productor se encargaba de los arreglos musicales.

"Sabía lo que era el Misteri pero poco más"

“Desde entonces nos hemos ido siguiendo. Me enseñaba cosas, yo le enseñaba otras, y manteníamos el contacto”, relató. Cuando surgió el encargo del himno, Guinot no dudó en llamarle y aceptó encantado. Tapscott admitió que, al inicio, su conocimiento sobre Elche y sus tradiciones era limitado. “Sabía lo que era el Misteri, pero poco más. José Manuel hizo un gran trabajo resumiéndome los elementos más identificativos. Luego me pasó vídeos, referencias, incluso el himno del Elche C.F., para que pudiera empaparme del sentir ilicitano”, detalló.

Ese proceso de documentación fue clave para construir una pieza que, sin caer en lo superficial, conectara con la memoria colectiva de la ciudad.

Para José Manuel Guinot, el proyecto ha supuesto mucho más que un encargo profesional y se lo tomó con mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo entiende que trabajar con el catalán le facilitó el camino porque "hablamos el mismo idioma musical".

Carrera operística

Más allá del himno, Guinot atraviesa un momento especialmente activo en su carrera. En los próximos días se desplazará a Barcelona para participar en una producción familiar en el Liceu basada en obras de Rossini, donde interpreta el papel de Guillermo Tell.

Avanza que se trata de una ópera muy divertida, que habla de cooperación, trabajo en equipo y valores positivos. Además, tiene un componente pedagógico con talleres previos para el público, explicó.

La temporada se prolongará hasta junio, cuando regresará al coliseo barcelonés con otra producción dedicada a Puccini, en la que participa también Tapscott en el apartado sonoro. “Empieza con ‘Nessun Dorma’ desde una torre de nueve metros, con acróbatas. Es espectacular”, adelantó.