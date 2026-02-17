Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan

El bipartito de PP y Vox ya dejó claro en el último pleno del año pasado que la lucha contra las drogas y el narcotráfico iba a ser una prioridad. Más que nada porque, precisamente, esta había sido una de las líneas rojas que había puesto la formación ultraconservadora para dar el plácet a los presupuestos municipales. Hasta el punto de que la partida para servicios extraordinarios de la Policía Local de Elche se ha incrementado para 2026 en 800.000 euros. Algo que, posteriormente, explicarían desde el Ejecutivo local que iba a servir para reforzar los controles de sustancias estupefacientes, dentro de esa “lucha contra el narcotráfico”, además, con pruebas por “sorpresa”. De ahí que fuera necesario inyectar más inversión en ese capítulo. Ahora, dentro de esa batalla, el equipo de gobierno, acaba de sacar a licitación el servicio de análisis en laboratorio de drogas en saliva a los conductores. Todo partiendo de la base que en otro contrato anterior, el del suministro de los test que debe hacer la Policía Local, se habla de 4.250 aproximadamente al año.

Un control de la Policía Local en La Hoya, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Prevención de la seguridad vial

En concreto, el servicio, que sale a licitación por 120.000 euros, dentro de un contrato de dos años prorrogables por tres más, con un valor estimado total de 267.768 euros, se justifica en el hecho, según los informes municipales, de que “la Policía Local de Elche requiere efectuar pruebas de laboratorio de análisis de drogas”, a lo que se añade que, “actualmente, es imprescindible dentro de la prevención de la seguridad vial la realización de controles de presencia de drogas en el organismo que, bien con carácter administrativo, bien penal, exigen la realización de pruebas de detección cuyo coste es elevado, pero absolutamente imprescindible para culminar los procesos que correspondan, siendo, además, imprescindible que dichas pruebas se realicen por los laboratorios que cuentan con los medios técnicos y humanos necesarios”. Unas pruebas, se apostilla, que, junto a la detección de infracciones y la consiguiente sanción, “derivará, sin duda, en una mejora de la seguridad vial en Elche”. No obstante, a finales del pasado año, en la modificación número 40 del presupuesto de 2025 por transferencias de crédito, se eliminaron 25.000 euros de la partida de pruebas analíticas de detección de drogas, para destinarlas a equipamiento de la Policía Local.

Un policía somete a un joven conductor a la prueba de alcoholemia en Elche. / Antonio Amorós

Dos muestras

El Ayuntamiento de Elche, según los pliegos, precisa de la realización de controles de drogas, que se realizan mediante la toma de dos muestras de fluido oral del conductor. La primera es para realizar una prueba de carácter indiciario -donde entrarían los 4.250 test al año- que es la que hace la Policía Local en los controles a conductores. Ahora bien, en caso de que el resultado sea positivo en drogas o que la persona muestre signos externos de haber consumido estupefacientes, se toma una segunda muestra de fluido oral, que es la que constituye la “prueba evidencial” del correspondiente expediente sancionador, en vía penal o administrativa, y cuyo análisis, según se detalla en los pliegos, “ha de hacerse en laboratorio mediante precisos sistemas cromatográficos que confirmarán definitivamente la presencia de sustancias en el conductor sujeto a control”. De este modo, es esta segunda muestra la que remite la Policía Local, mediante colectores de muestras, para su análisis por parte del laboratorio adjudicatario, que deberá aportar también los dispositivos colectores de saliva necesarios para obtener esas muestras.

Un agente manipula su equipo para realizar controles. / Áxel Álvarez

Las sustancias

Precisamente en ese expediente también se detallan las sustancias y los niveles mínimos de cuantificación. Unas sustancias que van de la metadona, la anfetamina, el éxtasis, el cannabis, el LSD, la cocaína o la metanfetamina a la morfina, la codeína, el diazepan o el lorazepam, fijando los puntos de corte correspondientes. Los resultados del laboratorio, una vez obtenidos, se remitirán por vía telemática a la Policía Local en el plazo de siete días laborales desde la recepción de la muestra, y la empresa adjudicataria deberá proveer a la Jefatura de los colectores de saliva así como sobres y etiquetas suficientes para que siempre exista capacidad de detectar presencia de drogas en al menos a 50 personas.

Un control de la Policía Local, en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

El otro contrato

Este contrato se suma a otro que salió a licitación en mayo, y cuyo procedimiento, según la Plataforma de Contratación del Sector Público, sigue abierto, aunque ya hay propuesta de clasificación del órgano de Contratación. En ese caso, para el suministro de los dispositivos indiciarios de detección de drogas en saliva, esto es, para la primera prueba que realiza la Policía Local, con un presupuesto base de licitación de 114.420 euros, por dos años, prorrogables por tres más, y un valor estimado del contrato 567.375 euros.

Control de alcoholemia y drogas de la Policia Local de Elche, en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

Tiras reactivas

En este caso, se trata de tiras reactivas o test para uso manual que no requieren ningún tipo de elemento para procesar la muestra o garantizar la lectura o interpretación de resultados, más allá de la luz de uso cotidiana por el operativo policial en entornos múltiples, “aportando de esta manera mayor flexibilidad a la hora de la realización de los test de estas sustancias”, se explica en los pliegos. Al respecto, el sistema debe detectar cannabis, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína y opiáceos. Todo en el marco de un proceso que, desde que se inicia la medición de la muestra hasta que finaliza la detección para todas las sustancias, no puede durar más de cinco minutos. Significativo es el hecho de que se estima que será necesario el suministro de 4.250 test aproximadamente por año.

Con la seguridad en el foco

Durante el pleno de diciembre en el que se aprobó el presupuesto de este año, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, incidió en el compromiso del Ejecutivo local de “luchar cara a cara con el narcotráfico, sin ambigüedades ni buenismo”, mientras que el alcalde, Pablo Ruz, puso el foco en que “claro que hace falta más inversión en seguridad”. Con ello, trataban de defender ese incremento destinado a los servicios extraordinarios de los agentes de la Policía Local, dentro del capítulo de personal, que subía en 7 millones, hasta alcanzar los 108 millones. Más después de que la concejala del PSOE Patricia Macià afirmara que “lo que destaca de este presupuesto es que en el capítulo de personal suben las horas extras más bien para la Policía Local”, a lo que añadía que “entiendo que para los controles que quieren hacer y los refuerzos”, en alusión a esos test de drogas, algo que, posteriormente, desde el equipo de gobierno confirmarían, al admitir que, dentro de esa “lucha contra el narcotráfico” se querían impulsar controles de drogas por sorpresa Elche, para lo que era necesario tirar de servicios extraordinarios.