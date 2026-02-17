Elche instala riego y césped en el parque Víctimas del Covid

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado actuaciones para mejorar el riego, la vegetación y la imagen del parque Víctimas del Covid -tras el cementerio viejo- y otros espacios verdes del barrio de Carrús. El alcalde, Pablo Ruz, acompañado por el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, explicó que la intervención pretende transformar áreas con suelo compacto en zonas ajardinadas sostenibles y con menor consumo hídrico.

El alcalde visitaba este martes los trabajos en el parque Víctimas del Covid / V. L. Deltell

El primer edil reconoció que en el espacio “falta verde” y que presenta zonas de “tierra compacta”, por lo que el objetivo municipal es convertir el entorno en un jardín funcional con césped de bajo consumo.

Actuación en el parque y entorno del cementerio

El alcalde detalló que se instalará grama, un césped que precisa menos agua y se riega mediante conducciones soterradas. Según explicó, se trata de una solución similar a la empleada en la rotonda del Altet.

Durante la presentación, destacaba el hecho de adecentar esta nueva zona, cercana al nuevo pabellón inclusivo, y al cementerio viejo que, además, está incluido en todas las rutas europeas de cementerios singulares.

Los trabajos de jardinería en el parque Víctimas del Covid en Elche se prolongarán un mes y medio / V. L. Deltell

Los trabajos los ejecutará durante un mes y medio la empresa municipal Espais Verds, integrada por personas con discapacidad. El alcalde destacó su papel social y laboral y afirmó: “Sabéis que Espais Verds es una empresa municipal que favorece la integración”.

Reformas en plazas y parques de Carrús

Las brigadas municipales también están actuando, según recordó el alcalde, en la plaza de la Aparadora, el parque de Valencia y otros espacios del barrio. Además, esta semana comenzarán labores de ajardinamiento en rotondas y zonas próximas al pabellón adaptado.

El regidor subrayó que estas actuaciones buscan mejorar accesos, reforzar la imagen urbana y preparar el entorno para nuevas infraestructuras municipales. Las declaraciones del primer edil llegaban después de las críticas expuestas por el PSOE hace dos días por el mal estado de algunas plazas de la ciudad. "Van por detrás de las necesidades que exponen los vecinos", destacan desde el grupo socialista.

Trabajadores de Espais Verds instalan el riego para que czca el césped junto al cementerio viejo de Elche / V. L. Deltell

Plan de jardinería progresivo

El alcalde indicó que la reforma global de parques en Carrús se desarrollará de forma progresiva mientras se resuelve la adjudicación del servicio.

Los trabajos actuales en el parque Víctimas del Covid tendrán una duración aproximada de mes y medio. Después, las brigadas continuarán en otros jardines del barrio dentro del plan municipal de renaturalización urbana.