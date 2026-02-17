Fallece Francisco Esteve, referente hernandiano, figura clave en la difusión de Miguel Hernández, y maestro de periodistas

Adiós a un referente hernandiano, figura clave en la difusión del poeta oriolano Miguel Hernández, y maestro de periodistas. Francisco Esteve Ramírez, fallecido este lunes en San Vicente del Raspeig a los 84 años, había nacido en Pinoso en 1941. Sin embargo, con doce años se trasladó con su familia a Elche y, desde entonces, pese a vivir durante un tiempo en Madrid, siempre se sintió ilicitano. Hasta el extremo de que, junto con Francisco Sempere, José Vicente Castaño y otras personas, llegaría a crear en 1997 la Asociación Ilicitanos en Madrid, participando en diversas actividades para fomentar los vínculos entre Elche y la capital de España.

En Madrid

De hecho, fue en 1971, como se recoge en su biografía de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández (UMH), cuando fijó su residencia en Madrid. Allí cursó estudios de Sociología Política y la licenciatura y el doctorado en Ciencias de la Información, y ejerció su actividad periodística en diversos medios de comunicación madrileños. Incluso en el año 1983 colaboró en la creación del semanario ilicitano Baix Vinalopó, y fue corresponsal de Elche en Madrid.

Francisco Esteve, en la Cátedra Miguel Hernández de la UMH. / MATÍAS SEGARRA

La HOAC

Previamente, en sus últimos años en Elche, y como sacerdote, había entrado en contacto con grupos juveniles vinculados a la HOAC. Con una conciencia política muy marcada y comprometido con la lucha antifranquista, como recuerdan amigos suyos como el investigador Joan Pamies, se convertiría en aquellos años del tardofranquismo en lo que se dio en llamar “cura obrero”, aunque en 1974 se secularizaría. Pamies, al respecto, relata que fueron compañeros en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), en ZYX y en Zero-ZYX, donde pudieron publicar en 1976 por primera vez la obra completa de Miguel Hernández. También coincidieron en el Movimiento por la Autonomía Obrera (MPAO) y en otros movimientos asamblearios, así como “en una gran tarea hernandiana, promoviendo incansablemente la vida y obra del poeta, actividad compartida con el nunca olvidado Pepe Belso”, explica Joan Pamies.

Profesorado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández en el homenaje al profesor Francisco Esteve en 2017. / Cátedra Pedro Ibarra de la UMH

Junto a Josefina Manresa

Su pasión por el poeta de Orihuela, gracias a la influencia de algunos amigos y de la viuda del autor de “El rayo que no cesa”, Josefina Manresa, hizo que, junto a la propia Manresa, Vicente Aleixandre o Antonio Buero Vallejo, creara en 1980 la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, y también la Senda del Poeta, que se celebra cada año coincidiendo con la muerte del oriolano, el 28 de marzo. Así hasta que en 2010 se convirtió en el director de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH, regresando de nuevo a la provincia de Alicante. Durante todo ese tiempo, además, promovió que el nombre del escritor de “Perito en lunas” estuviera en calles, plazas o centros educativos y culturales por toda España. También dirigió la revista “Silbos”.

Catedrático

Como docente, fue catedrático de Periodismo y director del Máster en Información Económica en la Universidad Complutense de Madrid, y sus manuales se convirtieron en un referente para varias generaciones de periodistas. La Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, de hecho, publicaba este martes una nota en su honor, recordando que fue director del Departamento de Periodismo II, catedrático con más de 80 publicaciones y director de más de 20 tesis doctorales, a lo que apostillaba que “fue uno de los mayores expertos de la figura de Miguel Hernández”. Entre sus publicaciones, por ejemplo, se encuentran Fundamentos de la información periodística especializada (1993), Áreas de especialización periodística (1999), Periodismo de fuente (2003) o Periodismo web 2.0 (2008), junto a otras relacionadas con el universo hernandiano, como Antología comentada de la poesía de Miguel Hernández (2002), Miguel Hernández de la A a la Z (2010) y El Madrid de Miguel Hernández (2012).

Una de las obras publicadas por Esteve. / Cátedra Pedro Ibarra de la UMH

Premio Internacional de Periodismo

En el año 2006 se convirtió en el ganador del Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández, convocado por la fundación del poeta, reconociendo así el jurado su labor de difusión hernandiana, por los 28 artículos que había publicado el año anterior en diversos medios nacionales e internacionales para dar a conocer a un poeta que, como señaló en una entrevista en este mismo periódico en 2010, aún en ese momento era “un valor por descubrir”, ya que consideraba que “sólo nos hemos quedado con el cliché de poeta”. Es más, a su juicio, “Miguel Hernández supo ser un traductor de la vida cotidiana, pero con una proyección poética”.

Francisco Esteve, en el despacho de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH. / Matías Segarra

Donación

Más tarde, en 2018, donaría su biblioteca particular, integrada por más de 350 volúmenes, al fondo bibliográfico de la UMH, donde está disponible para la consulta de cualquier investigador. Una entrega que le valió para que el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas y la Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández de Elche le agradecieran “su generosidad por donar desinteresadamente su biblioteca de Periodismo Especializado”.

Un humanista, un luchador

“No es una poesía puramente estilística, sino enraizada en la vida misma y, por tanto, siempre permanecerá”, decía el profesor en 2010, justo coincidiendo con su nombramiento como director de la Cátedra de la UMH, para describir la obra de Miguel Hernández. Una permanencia a la que Esteve siempre contribuyó. “Paco Esteve ha sido ‘El rayo que no cesa’ en numerosos eventos necesarios para que esta sociedad fuese más humana, solidaria y justa”, decía Joan Pamies este martes. “Se pierde a una gran persona, un humanista, un luchador, pero su obra y su vida quedarán siempre en nuestra memoria”, añadía consternado. Descanse en paz.