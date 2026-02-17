Francisco Esteve Ramírez: periodismo, Elche y la memoria de Miguel Hernández

Con profundo pesar conocimos ayer la noticia del fallecimiento del catedrático Francisco Esteve Ramírez. Nacido en Pinoso en 1941, la biografía de Esteve no se puede entender sin su vínculo con Elche, ciudad a la que llegó con su familia a los doce años y que moldeó su carácter. Aunque su carrera profesional le llevó a establecerse en Madrid, nunca dejó de ser un ilicitano militante.

En Madrid fue primero profesor y luego catedrático de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y fue pionero en la conceptualización y estructuración del Periodismo Especializado y la Comunicación Institucional en España. También fue impulsor y director del Master en Información Económica. Sus obras, entre las que destaca el manual “Áreas de especialización periodística”, siguen siendo textos de referencia obligada. Sus alumnos le recordamos por su rigor intelectual, y sobre todo por su calidad humana y una cercanía poco comunes en la academia de alto nivel.

Durante décadas, su magisterio se desarrolló en el Departamento de Periodismo II, que lideró durante mucho tiempo, donde dirigió infinidad de tesis y nos formó a miles de periodistas que hoy ocupamos redacciones y direcciones de comunicación en todo el país.

Ejerció como un puente infatigable entre la capital y su tierra. En los años ochenta colaboró en la creación del semanario Baix Vinalopó, donde ejerció como corresponsal. Pero su labor más intensa en este sentido llegaría a finales de los noventa, cofundando en 1997 la asociación "Ilicitanos en Madrid", junto a otros ilicitanos ausentes, por cierto en un encuentro fundacional en la Casa de Campo de Madrid con un arroz con costra a la antigua usanza. Por aquellas fechas se volcó en apoyar desde Madrid, colaborando con el Ayuntamiento, en las candidaturas del Misteri y del Palmeral como Patrimonios de la Humanidad, organizando varios encuentros con líderes de opinión. Otra de las iniciativas que lideró, coincidiendo con el centenario del hallazgo de la Dama, fue una ambiciosa exposición monográfica que recogió la infinitud de reproducciones y obras de arte del busto.

Esteve sentía una devoción casi personal por la figura del poeta oriolano. Como presidente de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández y director de la revista Silbos, trabajó sin descanso para mantener vigente el mensaje de compromiso y belleza del autor de Viento del pueblo. Entre varias publicaciones sobre el poeta, su libro “Miguel Hernández: de la A a la Z” es el compendio de una vida dedicada al estudio de su obra. Él fue el creador e impulsor de la Senda del Poeta, que desde finales de los noventa también recorre los pueblos hernandianos a modo de homenaje.

Cuando se jubiló de la Complutense, en 2010 el rector Jesús Rodríguez Marín le propuso ser el director de la tercera cátedra institucional de la UMH, la Cátedra Miguel Hernández. Con gran orgullo e ilusionadísimo, se trasladó a Elche a trabajar sobre el tema que más le apasionaba: la vida y obra del poeta oriolano que da nombre a la universidad. Desde esa posición siguió impulsando la investigación y la divulgación de la obra del poeta con publicaciones, exposiciones y conferencias, con una seriedad y rigor admirables.

Su generosidad con la UMH culminó en 2018 con un gesto que define su personalidad: la donación de su biblioteca personal a la universidad ilicitana. Miles de volúmenes sobre periodismo especializado y comunicación, atesorados durante toda una vida de estudio, pasaron a formar parte de los fondos del campus de Elche, sirviendo hoy a nuevas generaciones de investigadores.

Francisco Esteve Ramírez fue un hombre querido, de consensos, de palabra amable y de trabajo constante. Un humanista que supo unir la teoría universitaria con la práctica periodística y el amor a sus raíces, y a la obra hernandiana. Descanse en paz, profesor.