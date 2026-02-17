Elche acelera la conversión de locales vacíos en viviendas duplicando las cifras en dos años

El auge por convertir locales comerciales en viviendas no cesa en Elche, y para muestra el hecho de que este 2025 se superasen los registros de años anteriores llegando a duplicarse el número de licencias otorgadas para este fin en sólo dos años. Es decir, si en 2023 el Ayuntamiento concedió 59 autorizaciones para generar 75 viviendas, en 2024 la cifra ascendió a 128 licencias para dar luz verde a 168 unidades residenciales. En 2025 las autorizaciones se elevaron a 151 para dar como resultado 173 nuevas viviendas, un baile de cifras del que se deduce que de algunos bajos pueden llegar después a habilitarse más de una residencia.

Estos son los últimos datos que elevó este martes el Ejecutivo local de PP y Vox sin hacer mención a los expedientes que se han aprobado en lo que va de año. Si bien, en vista de estos números se aprecia un crecimiento sostenido. 2023 fue el año en el que empezó a notarse el "boom" de este fenómeno, motivado por las dificultades para acceder a viviendas asequibles.

Crecimiento sostenido

De entonces al 2025 se incrementaron un 131% los expedientes aprobados. Ahora bien, el salto del 2024 al 2025 no arroja una gran evolución, sólo un 3% más. Aún y así, desde el bipartito puntualizan que el dato de 2024 pudo haber sido superior de no haberse producido el ciberataque el pasado agosto que paralizó durante semanas la tramitación de expedientes y ralentizó la actividad administrativa en distintas áreas, incluida la de Urbanismo.

En vista de dispararse la demanda de particulares, a comienzos de 2026 el Ejecutivo local puso sobre la mesa la elaboración de una ordenanza municipal de edificación para proteger las zonas y ejes comerciales frente a la conversión, cada vez más creciente, de locales en viviendas. El debate se reactivaba después de que los socialistas reclamasen en el pleno de enero una revisión de la normativa de cambio de uso de local a vivienda y un blindaje efectivo de las áreas con mayor actividad comercial.

Pese a que semanas antes el equipo de gobierno hablaba de esta futura normativa, el vicealcalde Francisco Soler terminó zanjando que la solución no pasa por una ordenanza municipal, sino por modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proceso largo y complejo que ya está en fase inicial.

El alcalde, Pablo Ruz, entonces confirmaba que cerca del 60 % de los expedientes que pasan por la junta de gobierno local corresponden a este tipo de licencias. Una cifra que, según defendió, respondía a una realidad urbanística y social consolidada en la ciudad desde hace al menos cinco años y que no podía abordarse demonizando el cambio de uso.

Todo para responder a los socialistas que, en su propuesta que elevaron al pleno, y que fue descartada, alertaban de los riesgos de este proceso tanto para la habitabilidad de las nuevas viviendas como para la supervivencia del comercio de proximidad, aunque Ruz ha llegado a defender que la mayoría de calles del término municipal no son comerciales y que por tanto el cambio de uso no genera problemas, con lo que el foco se pondría solo sobre las arterias con mucha capacidad de superficies comerciales.

Solicitudes

Esa modificación del PGOU tendría como objetivo compatibilizar ambos usos, el comercial y el residencial, con criterios “claros y objetivos” que aporten seguridad jurídica a propietarios, compradores y técnicos, refiriéndose no sólo al centro sino también a cualquier otra parte que sea susceptible de tener más actividad comercial.

El texto está en el tejado de Urbanismo y la intención es aplicarlo de forma homogénea en barrios y pedanías, aunque desde el bipartito han venido subrayando que que la futura regulación no puede convertirse en una herramienta arbitraria para generar inseguridad jurídica, sino que se mantenga el modelo basado en la responsabilidad de propietarios y promotores, reforzado por el control técnico de la Administración.

En aquel pleno Compromís también puso de relieve el impacto de los apartamentos turísticos en los bajos reconvertidos y pidió una ordenanza específica para regularlos, además de más inspecciones y ayudas al alquiler.

63% más de licencias

Esta nueva modalidad residencial en lo que un día fueron negocios ha provocado también que en estos dos últimos años el Consistorio haya incrementado un 63% el número de licencias concedidas para la creación de nuevas viviendas, todo en un contexto marcado por la creciente presión del mercado inmobiliario y el debate político sobre las soluciones para ampliar el parque residencial en el municipio.

Así, han pasado en este tiempo de 239 a 390 las licencias, consolidando la tendencia al alza que ya se había iniciado en 2024, aunque de ese año también constan 390, dato idéntico que a nivel municipal achacan al ciberataque porque no pudieron tramitarse nuevas.

En 2025, de esas 390 dieron lugar a 449 nuevas viviendas, de las cuáles 196 corresponden a edificios residenciales autorizados mediante 32 licencias; 80 son viviendas unifamiliares y 173 se generaron a partir del cambio de uso de locales comerciales, lo que representa en este último caso el 55% del total de expedientes que evidencian, por tanto, que la conversión es la tipología que más se da.

Si bien, sólo ha aumentado de un año para otro la iniciativa de propietarios por tranformar locales, ya que en otras tipologías 2024 se dio luz verde a más promociones en edificios, un total de 280 pisos autorizados mediante 37 licencias, lo que sería casi un centenar más de viviendas que el pasado años; además de 84 viviendas unifamiliares, cuatro más.