En memoria de Paco Esteve

Cuando le conocí yo estudiaba en Madrid, eran los años 70 él era consiliario de la HOAC y se encargaba de repartir el boletín Noticias Obreras entre los trabajadores en la estación de La Encina que era un nudo ferroviario muy importante en aquella época. Le conocí a través de mi padre que era revisor en RENFE. Francisco Esteve Ramírez nació en 1941, vivía en Elche. Desde allí con otros militantes como Paco Bellod, intentó reconstruir la HOAC -Hermandad Obrera de Acción Católica de Alicante-, que había desaparecido por decisión de la jerarquía en la crisis de los movimientos apostólicos especializados a finales de los años 60.

Tras su secularización se fue a vivir a Madrid donde ejerció como profesor en la facultad de Ciencias de la Información de la Complutense obteniendo después la cátedra. Con otro militante ilicitano, Joan Pàmies -albacea del legado hernandiano- creó la Fundación Cultural Miguel Hernández, y la cátedra del poeta en la universidad que lleva su nombre en Elche.

A principio de los años 80, siendo yo el jefe de gabinete del alcalde de alicante, Pamies acompañó a Josefina Manresa, la viuda de Miguel a una entrevista con el alcalde, José Luis Lassaletta, en la que acordaron dar sepultura a los restos de Miguel Hernández en un sitio destacado del cementerio municipal donde actualmente se encuentran Miguel y Josefina, y su hijo Miguel. Paco Esteve fue también el promotor de la Senda del Poeta desde 1998.

Tras su jubilación se vino a vivir a San Vicente donde ha fallecido este lunes. Como concluye la oración de la HOAC que Paco me enseñó: “Que los obreros muertos en el campo del honor del trabajo descansen en paz”.