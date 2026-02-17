Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Barrio Miguel HernándezSueldo vs. AlquilerEnfermera apuñaladaNuevos nombres Les NausCondena comunidad regantesFuturo Benidorm Fest
instagramlinkedin

Obituario

En memoria de Paco Esteve

Francisco Esteve, en la cátedra Miguel Hernández

Francisco Esteve, en la cátedra Miguel Hernández / MATIAS SEGARRA

Antonio Balibrea

Antonio Balibrea

Cuando le conocí yo estudiaba en Madrid, eran los años 70 él era consiliario de la HOAC y se encargaba de repartir el boletín Noticias Obreras entre los trabajadores en la estación de La Encina que era un nudo ferroviario muy importante en aquella época. Le conocí a través de mi padre que era revisor en RENFE. Francisco Esteve Ramírez nació en 1941, vivía en Elche. Desde allí con otros militantes como Paco Bellod, intentó reconstruir la HOAC -Hermandad Obrera de Acción Católica de Alicante-, que había desaparecido por decisión de la jerarquía en la crisis de los movimientos apostólicos especializados a finales de los años 60.

Tras su secularización se fue a vivir a Madrid donde ejerció como profesor en la facultad de Ciencias de la Información de la Complutense obteniendo después la cátedra. Con otro militante ilicitano, Joan Pàmies -albacea del legado hernandiano- creó la Fundación Cultural Miguel Hernández, y la cátedra del poeta en la universidad que lleva su nombre en Elche.

A principio de los años 80, siendo yo el jefe de gabinete del alcalde de alicante, Pamies acompañó a Josefina Manresa, la viuda de Miguel a una entrevista con el alcalde, José Luis Lassaletta, en la que acordaron dar sepultura a los restos de Miguel Hernández en un sitio destacado del cementerio municipal donde actualmente se encuentran Miguel y Josefina, y su hijo Miguel. Paco Esteve fue también el promotor de la Senda del Poeta desde 1998.

Noticias relacionadas y más

Tras su jubilación se vino a vivir a San Vicente donde ha fallecido este lunes. Como concluye la oración de la HOAC que Paco me enseñó: “Que los obreros muertos en el campo del honor del trabajo descansen en paz”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Acordonan el pabellón inclusivo de Elche tras salir volando chapas metálicas por el viento
  2. El Supremo tumba el recurso de la UMH y cierra el conflicto por el grado de Medicina en la UA
  3. La alerta por viento impone cambios en la fiesta de Carnaval en Elche
  4. El nuevo mercadillo de Carrús, en Elche, atrae y genera dudas a partes iguales
  5. Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
  6. La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
  7. La Junta de Personal del Ayuntamiento de Crevillent cuestiona la elección del instructor del expediente por el incendio mortal de la plaza Al-Shafra
  8. El fibrocemento del Mercado Central se resiste a salir de Elche por problemas con el transporte

En memoria de Paco Esteve

En memoria de Paco Esteve

Compromís exige a PP y PSOE abandonar las guerras del agua y consolidar el proyecto de Vertido 0 de modernización de depuradoras

Compromís exige a PP y PSOE abandonar las guerras del agua y consolidar el proyecto de Vertido 0 de modernización de depuradoras

Memòria de «L’Encarnella», aquell full satíric

Memòria de «L’Encarnella», aquell full satíric

Cocina en las aulas de Santa Pola que revoluciona las recetas tradicionales

Cocina en las aulas de Santa Pola que revoluciona las recetas tradicionales

"El órgano de Santa María tiene más valor musical, pero Elche ha perdido patrimonio del siglo XVIII"

"El órgano de Santa María tiene más valor musical, pero Elche ha perdido patrimonio del siglo XVIII"

Bronca entre el bipartito de PP y Vox y la izquierda a cuenta de la sanidad en Elche

Bronca entre el bipartito de PP y Vox y la izquierda a cuenta de la sanidad en Elche

El viento agua la fiesta en Elche: suspendido el Carnaval entre la indignación y el cabreo

El nuevo centro sociocultural de Jayton en Elche: de la peatonalización de la calle Antonio García Torres a las dos plantas de parking subterráneo vigilado

El nuevo centro sociocultural de Jayton en Elche: de la peatonalización de la calle Antonio García Torres a las dos plantas de parking subterráneo vigilado
Tracking Pixel Contents