El Parque Científico de la UMH de Elche alivia su lista de espera de empresas recuperando el edificio Innova

La recuperación del edificio Innova permitirá al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche aliviar la lista de espera de empresas interesadas en instalarse en el campus ilicitano. Esa es la principal novedad que maneja la Fundación UMH, entidad gestora del parque empresarial, que prevé volver a ofertar espacios a lo largo de 2026 tras la devolución de este inmueble por parte de la propia universidad, que lo ha tenido ocupado en los últimos años por una falta de espacio ya subsanada.

El responsable de Emprendimiento del Parque Científico, Javier Sancho, charla con dos emprendedores cuyo proyecto acelera la UMH. | ANTONIO AMORÓS / Antonio Amorós

El edificio Innova, situado justo frente al Rectorado, fue concebido inicialmente para uso del Parque Científico, aunque acabó siendo ocupado de forma provisional por grupos de investigación de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Elche ante la falta de espacio universitario. Esa situación ha cambiado ahora con la puesta en marcha de una nueva infraestructura académica, el edificio Valverde, al que ya se han trasladado dichos grupos.

Vuelta a su función original

Así lo explica la directora gerente de la Fundación UMH, Tonia Salinas, quien detalla que la Universidad ha reclamado el espacio para el Parque Científico ante la carencia de sitio en otros edificios destinados a Ciencias y el crecimiento sostenido del ecosistema empresarial vinculado a la UMH. “Ese edificio se levantó pensando en que fuese parque científico y ahora vuelve a su función original”, señala.

La previsión de la Fundación es comenzar a ofertar los nuevos espacios durante este año, con la vista puesta en después de Semana Santa o antes de que finalice el curso académico, siempre que los trámites de reversión y adecuación avancen según lo previsto. De hecho, Salinas mantiene ya contactos con el Vicerrectorado de Infraestructuras para coordinar el proceso de devolución.

Actualmente, el Parque Científico de la UMH trabaja cada año con entre 60 y 70 empresas, de las cuales alrededor de 39 o 40 están físicamente ubicadas en sus instalaciones, dependiendo del cierre de ejercicio. A ellas se suman nuevas firmas que desean incorporarse, lo que ha generado una importante lista de espera ante la falta de espacio disponible.

Empresas de todo tipo

El perfil de las empresas es diverso. Incluye tanto startups surgidas de los programas de emprendimiento universitario, spin-off basadas en el conocimiento generado en la UMH, como empresas externas o departamentos de innovación de compañías consolidadas que eligen Elche para desarrollar proyectos estratégicos. “Nosotros no obligamos a nadie a quedarse en el parque; ofrecemos lo que creemos que es la mejor opción para crecer y que nos elijan”, subraya Salinas.

Uno de los factores diferenciales del Parque Científico es su especialización en infraestructuras avanzadas, especialmente para empresas biotecnológicas, con laboratorios equipados con bancadas, campanas de flujo laminar y extracción, zonas de microcultivo, equipamiento común y congeladores de alta capacidad, recursos imprescindibles para este tipo de actividad. En este sentido, Salinas recuerda que “una empresa de biotecnología no puede desarrollarse en el fregadero de su casa”.

El parque, único con estas características en la provincia de Alicante y pionero en la Comunidad Valenciana, ha atraído incluso a firmas procedentes de fuera del territorio autonómico, como una reciente empresa llegada desde Canarias, así como a grandes compañías que buscan un entorno neutral para impulsar proyectos innovadores alejados de sus estructuras tradicionales.

Salto de calidad

La recuperación del edificio Innova supone, además, un salto cualitativo por sus propias características constructivas. A diferencia de otros espacios del parque, cuenta con zonas de doble altura, lo que abre la puerta a equipamientos más complejos y a nuevas tipologías de empresas. “No tenemos naves como tal en el parque, y esta infraestructura sí permite otro tipo de instalaciones”, explica la directora gerente.

Con este movimiento, la Fundación UMH confía en dar un impulso decisivo al crecimiento del Parque Científico, reforzando su capacidad de atracción y respuesta a la demanda empresarial, en un momento en el que la innovación y la transferencia de conocimiento se consolidan como ejes estratégicos del campus ilicitano.