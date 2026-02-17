El PSOE le exige al bipartito partidas para reformar cuatro plazas de Elche

Tres millones de euros para rehabilitar el entorno de la basílica de Santa María y sin partida clara para poner a punto cuatro plazas en los barrios. Esta es la crítica del PSOE de Elche que elevará al pleno una moción para exigir al bipartito de PP y Vox la reforma de las plazas 9 d’Octubre, Joan Fuster, Conde Casas Rojas y 8 de Marzo.

El portavoz de la agrupación, Héctor Díez, señaló este martes que las citadas áreas de esparcimiento del Pla, Carrús Este y Altabix languidecen a la espera de inversión, con lo que reprochan que el alcalde, Pablo Ruz, vaya a destinar el importe multimillonario a reformar la plaza del Congreso Eucarístico, una cuantía que los socialistas ven desmedida.

Proyectos de reforma

Por ello trasladaron que el primer acuerdo de la moción insta a que el Ayuntamiento redacte los proyectos de reforma de las citadas plazas a lo largo de 2026 y que se modifique el presupuesto para financiarlos con recursos ya contemplados en las propias cuentas económicas de este ejercicio.

Uno de los parques en mal estado que critica el PSOE / INFORMACIÓN

Como segundo punto, reclaman que se recojan en los presupuestos de 2027 las partidas para la ejecución de las obras de reforma de estas plazas. Enfatizan desde el grupo municipal que se está dando una desigualdad de trato entre distintas zonas de la ciudad: “Mientras se han hecho inversiones millonarias en calles que no necesitan más que mantenimiento y el centro se ha llenado de flores, las plazas de los barrio acumulan necesidades”, reiteró este martes el portavoz.

Más mantenimiento

En ese sentido, Díez recordó que su grupo ha venido proponiendo este mandato diferentes mejoras en plazas y jardines en materia de mantenimiento y limpieza, y subrayó que se trata de áreas importantes para asegurar la convivencia.

Noticias relacionadas

En este punto exponen que Elche se configuró de tal manera que todas las zonas residenciales tuvieran plazas y jardines, así como zonas verdes, con lo que defienden que se trata urbanísticamente de espacios físicos "estructurantes del casco urbano, que lo articula y lo configura", y que “dan soporte a la vida diaria de las personas y donde se producen las distintas actividades", manifiestan.