Compromís carga contra el Consell por no publicitar el centro Mujer 14 horas de Elche

Compromis elevó este miércoles una veintena de propuestas de cara al Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, entre las que figuraba como prioritaria que el Consell publicite el Centro Mujer 14 horas de Elche, un recurso especializado en la atención a mujeres víctimas de violencia machista que, según la formación, sigue siendo insuficientemente conocido y utilizado por falta de información y promoción institucional pese a que está operativo desde hace meses.

Esta es una de las demandas que arman la moción presentada al Ayuntamiento y que elevarán al próximo pleno con tal de buscar la unidad institucional con tal de reforzar las políticas de igualdad.

La portavoz, Esther Díez, instó al resto de fuerzas democráticas de la corporación a respaldar este texto con el objetivo de lanzar un mensaje unitario frente al auge de los "discursos machistas y al retroceso en derechos" que, según Compromís, se está produciendo en distintos ámbitos.

Cláusulas

En el plano local, la coalición valencianista propone fomentar la contratación de empresas con planes de igualdad, introducir cláusulas sociales con perspectiva de género en los contratos públicos y recuperar los planes de empleo específicos para mujeres.

Asimismo, reclaman intensificar las campañas de sensibilización contra las desigualdades de género, incrementar el presupuesto destinado al área de Igualdad, ejecutar el nuevo plan municipal y reforzar la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

En el ámbito autonómico, Compromís pide la redacción de una nueva Ley de Igualdad, la renovación del II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista y la aprobación de una estrategia específica para combatir las violencias sexuales. También propone trabajar en un plan de acción contra la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Club de lectura

Otra de las reivindicaciones incluidas en el texto, y con la que refuerzan la demanda de estos últimos meses, es la recuperación del club de lectura feminista de la Casa de la Dona, una iniciativa que, según la portavoz, contribuía a generar espacios de reflexión y empoderamiento y que ha quedado paralizada, lo que motivó que sus integrantes hayan convocado varias movilizaciones en los últimos tiempos.

La portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez / INFORMACIÓN

A nivel estatal, la moción insta al Gobierno central a aprobar la ley de usos del tiempo, una norma destinada a favorecer la conciliación real entre la vida laboral y personal, especialmente relevante para las mujeres, que siguen asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidados.

Díez insiste en que el documento recoge “medidas incuestionablemente buenas” para avanzar hacia una igualdad efectiva y señala que las formaciones que se consideran defensoras de los derechos humanos deberían respaldar sin reservas este tipo de propuestas.

"Contexto delicado"

La portavoz advirtió de que el 8M llega este año en un contexto especialmente delicado, marcado por la proliferación de discursos que cuestionan el feminismo y minimizan la violencia de género, por lo que considera necesario que las instituciones adopten una posición clara y firme.