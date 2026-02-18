El conseller niega el "mantra" de la reutilización de catéteres de un solo uso en el Hospital del Vinalopó de Elche

El conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, aseguraba este miércoles que no hay datos objetivos que demuestren la reutilización de material sanitario de un solo uso como catéteres en el Hospital del Vinalopó, de Elche, de concesión privada y gestionado por Ribera Salud. Según denunciaba, se trata de "un mantra dirigido desde algún sitio" en base a "mentiras".

Así lo ha manifestado en el pleno de Les Corts, en respuesta a una interpelación del PSPV sobre las informaciones periodísticas que apuntan a la posible reutilización de material en este centro hospitalario. Los socialistas valencianos han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante por presuntas irregularidades al respecto.

En su intervención, la diputada del PSPV Yaissel Sánchez ha denunciado que se reutiliza material sanitario de un solo uso "hasta diez veces en el único hospital de concesión privado" de la Comunidad Valenciana.

Marciano Gómez, este miércoles tras comparecer para hablar del Hospital del Vinalopó de Elche / Jorge Gil - Europa Press

"No es un error puntual"

"No es un error administrativo, un desconocimiento o un error puntual. Es una decisión consciente, una práctica consolidada que se contabilizaba en una tabla de Excel y consentida por usted como máximo responsable", ha espetado al conseller, a quien ha afeado la decisión de prorrogar la gestión privada del centro hasta 2030.

La socialista también ha reprochado a Gómez que su cuñada sea la directora financiera de Ribera Salud, lo que ve como un "conflicto de intereses", y ha prometido que el PSPV revertirá a gestión pública el Hospital del Vinalopó si vuelve a gobernar la Generalitat.

En su respuesta, el conseller ha subrayado que la política de "usar y tirar" este tipo de material se lleva a cabo en todos los hospitales valencianos, también en el del Vinalopó, por lo que ha afeado al PSPV que se haga eco de "un mantra dirigido desde algún sitio con mentiras".

Gómez ha aludido a un informe del servicio de inspección sanitario, a partir de una visita al hospital realizada el pasado 16 de enero, firmado por "un doctor con 30 años de experiencia en la Conselleria" y por profesionales "como la copa de un pino", que concluye que "no es objetiva la reutilización de material de un solo uso".

"Improbable"

Según ha expuesto, del informe se desprende que no hay discrepancias entre el número de procedimientos realizados y el consumo de catéteres en este hospital, por lo que "es improbable la reutilización". Además, ha indicado que el responsable de vigilancia sanitaria "no ha recibido comunicación alguna".

"Todos los catéteres utilizados son de un solo uso y no se reutilizan. Ninguna unidad lo hace ni tiene conocimiento de otra que lo haga", ha insistido, y ha explicado que este material "se identifica y se desecha" en base a los requisitos establecidos por la normativa europea.

Dirigiéndose al PSPV, Gómez ha afirmado que le llama "poderosísimamente" la atención que el anterior gobierno del Botànic, durante ocho años, "jamás hiciera ningún tipo de control" al respecto. Ha definido las críticas como "demagogia, mentiras, insidias, injurias y desesperación pura".

Por último, ha señalado que el Botànic "tuvo la oportunidad" de revertir a gestión pública este centro de Elche-Crevillent "y no lo hizo", además de preguntar al PSPV si es capaz de asegurar si en los últimos ocho años no ha habido casos de reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital del Vinalopó.

Interpelación a Compromís

Por otro lado, en otra interpelación, en este caso de Compromís sobre la política general de su departamento respecto a las concesiones sanitarias, Marciano Gómez ha rechazado "hacer política" sobre este asunto y ha asegurado que eso se lo "deja" a la coalición.

Dicho esto, ha defendido que, para garantizar un servicio público, "en alguna ocasión habrá que colaborar con la sanidad privada, dentro de los cauces y las condiciones que se establezcan" para que se lleve a cabo "de forma adecuada, tal y como durante ocho años estuvo haciendo el Botànic".

"Las concesiones son una figura legal que se utiliza como apoyo a la gestión sanitaria y que únicamente han sido programadas cuando hemos comprobado que los ciudadanos reciben una atención sanitaria homologada", ha defendido.

En cualquier caso, ha recalcado que el Consell actúa bajo criterios "objetivos" y no "partidistas", ha asegurado que este debate "no va de gestión pública o privada, sino de buena o mala sanidad", y ha sacado pecho de que las reversiones de Dénia y Manises las ha llevado a cabo el actual Consell, por lo que ha negado tener algún tipo de "complejo" o "cortapisas" con esta cuestión.

El conseller de Sanidad ha afirmado que la política que siguen en el departamento de Elx-Crevillent es "la misma que en el resto", bajo los parámetros de equidad y eficiencia, al tiempo que ha acusado a Compromís de utilizar datos "sacados de contexto": "Escuchándole parecería que los controles y las inspecciones solo hubiera que hacerlas cuando los gobiernos son del PP y que las concesionarias pudieran hacer lo que consideraban oportuno durante el Botànic".

"Es el modelo Marciano"

Todo ello, después de que el diputado de Compromís Carles Esteve le haya acusado de "parapetarse detrás de los profesionales" sanitarios para no "afrontar sus responsabilidades" como conseller. "Me gustaría que defendiera su gestión y no se excusara en otros", ha señalado, al tiempo que le ha animado a "reivindicar" que el modelo Quirón "salió de aquí", de la Comunitat Valenciana, y no de Madrid: "No es el modelo Quirón, es el modelo Marciano".

En este sentido, ha acusado al conseller de haberle "regalado" 107 millones de euros a Ribera Salud para el "hospital de la familia" y ha denunciado el "agujero negro" en el que se ha convertido el Hospital del Vinalopó y ha reprochado a Marciano Gómez que en la prórroga concedida a Ribera Salud en este departamento "solo le puso dos condiciones" a esta compañía "se las pasó por el arco del triunfo".

También ha sostenido que los audios grabados en el madrileño Hospital de Torrejón de Ardoz "se podrían hacer grabado perfectamente" en el ilicitano. "Si me dice que las medidas de control son las mismas, entro en pánico", ha advertido.

Por su parte, tras las alusiones a su familia, Marciano Gómez ha asegurado que cuando le eligieron conseller no pidió "el certificado de dónde trabajaban" sus diez hermanos, algunos de los cuales "llevan quince años trabajando en una clínica, otros que llevan veintitantos y que no tienen por qué estar aquí". "Es un juego de niños el argumento que utiliza", ha afeado a Esteve, al que ha reprochado que utilice la inmunidad parlamentaria: "Me dice aquí cosas que no sé si me las diría fuera, porque nos veríamos en los tribunales".