Elche se llena de arte andaluz con una gran gala gratuita en el Gran Teatro

La Casa de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, ha dado a conocer los actos organizados con motivo del Día de Andalucía, que se conmemora cada 28 de febrero y cuya clausura tendrá lugar con la tradicional cita cultural en el Gran Teatro de Elche el domingo 1 de marzo a las 11:00 horas. La jornada reunirá música, baile y participación asociativa en una propuesta abierta a toda la ciudadanía.

Presentación, este miércoles, del carte de actividades de la Casa de Andalucía / INFORMACIÓN

La edil de Festejos, Inma Mora, ha animado a los vecinos a sumarse a la programación y ha destacado la implicación de la entidad en la vida cultural local.

Actos institucionales en Carrús

El presidente de la asociación, Juan José Jaimez, ha detallado que el primero de los actos tendrá lugar el mismo 28 de febrero en la sede situada en la calle Inca 64, en el Polígono de Carrús. Allí se celebrará, desde las 19:00 horas, el relevo interno con la despedida de los cargos andaluces de 2025 y el nombramiento de los correspondientes a 2026. Tras el acto protocolario se ofrecerá un vino de honor acompañado de baile, en un encuentro pensado para socios y simpatizantes.

Gala Casa de Andalucia / Matias Segarra

Espectáculo folclórico con entrada gratuita

La programación culminará el domingo con la Gala Andaluza, un espectáculo que reunirá actuaciones protagonizadas por socios de la entidad, grupos de baile y de cante, mostrando el folclore y la cultura de Andalucía en la ciudad de Elche. El acceso será libre hasta completar el aforo del recinto, lo que permitirá la asistencia del público general interesado en esta tradición cultural.

Cartel con símbolos compartidos

El cartel anunciador de esta edición presenta una composición que combina monumentos emblemáticos andaluces con referencias patrimoniales ilicitanas, un diseño que pretende simbolizar la unión cultural y social entre ambas tierras y reforzar los vínculos históricos entre la comunidad andaluza residente y la ciudad.