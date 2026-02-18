El Vinalopó de Elche evalúa un robot endoscópico para avanzar en telecirugía

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche-Crevillent ha dado un paso más en su apuesta por la cirugía robótica con la evaluación de un robot quirúrgico endoscópico de última generación, diseñado para intervenciones de alta precisión y telecirugía. Un equipo de cirujanos del centro ha probado el sistema en una jornada técnica abierta a profesionales sanitarios, con el objetivo de estudiar su posible aplicación clínica en diferentes procedimientos y valorar su integración en la práctica hospitalaria.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de innovación tecnológica del centro sanitario, que contempla reforzar la incorporación progresiva de soluciones avanzadas dentro de su plan de inversiones para los próximos cuatro años, un programa previsto por la concesionaria, Ribera Salud. La dirección analiza la implantación de esta tecnología con la meta de mejorar la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la eficiencia de los procesos quirúrgicos.

Estrategia tecnológica y planificación futura

La jornada se ha desarrollado como parte del programa de modernización del hospital, orientado a consolidar la cirugía robótica como una línea estratégica. La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas pretende facilitar procedimientos más precisos, menos invasivos y con mejores resultados clínicos, reforzando la capacidad del centro para adaptarse a la evolución de la medicina quirúrgica.

Uno de los cirujanos del Hospital del Vinalopó probando el robot de telecirugía / INFORMACIÓN

Un sistema con cuatro brazos y visión avanzada

El robot presentado pertenece a la marca TOUMAI y está distribuido por Medicina Analítica Consumibles. El dispositivo cuenta con cuatro brazos mecánicos suspendidos que ofrecen mayor libertad de movimiento y precisión durante las intervenciones. Además, dispone de instrumental con capacidad de rotación, un procesador avanzado de imágenes endoscópicas y un visor independiente optimizado para adaptarse ergonómicamente a la postura del cirujano, aumentando su comodidad durante operaciones prolongadas y posibilitando la realización de telecirugía.

Durante la demostración práctica se realizaron procedimientos simulados que incluyeron planificación quirúrgica avanzada, control remoto de los brazos robotizados y ejecución de maniobras de gran precisión sobre modelos anatómicos. Los asistentes pudieron comprobar cómo la combinación de visión endoscópica de alta definición, estabilidad robótica y control ergonómico contribuye a incrementar la seguridad del procedimiento y la exactitud de la intervención.

Beneficios clínicos y recuperación del paciente

La robótica aplicada a la cirugía endoscópica y la telecirugía ofrece ventajas relevantes, entre ellas una mayor precisión en los gestos quirúrgicos, la reducción del temblor humano, menor invasividad, mejor visualización del campo operatorio y una posible disminución de complicaciones postoperatorias. Estas mejoras se traducen en una recuperación más rápida del paciente y en un uso más eficiente de los recursos sanitarios.

El gerente del hospital, el doctor Rafael Carrasco, ha subrayado que “la evaluación de tecnologías como la robótica quirúrgica forma parte del compromiso del hospital con la innovación y la mejora continua de la práctica clínica. Este tipo de sistemas permiten avanzar hacia procedimientos más precisos, seguros y menos invasivos, siempre con el objetivo de ofrecer una atención sanitaria de mayor calidad a nuestros pacientes”.