El inicio de las obras de la Ronda Sur de Elche apunta ahora al segundo semestre de 2027, después de las elecciones

Hubo tres promesas para Elche sobre las que el PP hizo girar su campaña de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023: Las Clarisas, el TRAM y la segunda fase de la Ronda Sur. Tres proyectos que han ido avanzando de forma excesivamente lenta a lo largo de estos casi tres años, hasta el extremo de que, en el mejor de los casos, las obras no parece que vayan a comenzar antes de 2027, como sucede, por ejemplo, con la rehabilitación integral del centro cultural Las Clarisas. Mientras, respecto al tranvía, el propio alcalde, Pablo Ruz, ya reconocía a principios de septiembre, en una entrevista en Onda Cero Elche, que las obras no comenzarían en esta legislatura, algo que justificó por la dana de Valencia de 2024. Otra cosa es que, de aquí a la próxima cita con las urnas, el 23 de mayo de 2027, sí confiaba en que el Consell tuviera el proyecto del primer tramo para su posterior licitación. Ahora, a juzgar por los últimos pasos que se han dado con el segundo tramo de la circunvalación, que permitiría completar este vial, y también cerrar todas las rondas en Elche, tampoco parece que los trabajos vayan a comenzar antes de los comicios, salvo giro de guion.

Vista aérea del final de la Ronda Sur, que ahora enlazará con la de Carrús. / Áxel Álvarez

Firma del 10 de febrero

Entre otras cosas, porque la firma del contrato para la redacción de los proyectos básico y de construcción del segundo tramo de la circunvalación entre la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación y la UTE WSP Spain-Apia SAU-Urbanistas Ingenieros SA fue el pasado 10 de febrero, hace ahora poco más de una semana, con un plazo de ejecución de 15 meses. Eso, a efectos prácticos, implicaría que, si no se agilizan los tiempos, y tampoco hay retrasos, los tiempos se cumplirían a mediados de mayo de 2027, a solo unos días de las próximas elecciones municipales y de las autonómicas, si no hay cambios. Con ello, la licitación y, por consiguiente, el inicio de los trabajos no llegarían como muy pronto hasta el segundo semestre de 2027, una vez ya pasada la consulta electoral.

La rotonda que debe servir de enlace entre la primera fase de la Ronda Sur y el segundo tramo del vial. / Áxel Álvarez

La parte que asumen la Generalitat y el Ayuntamiento

El contrato, como establecen los pliegos, se enmarca en el convenio entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, y el Ayuntamiento para la ejecución del tramo de la Ronda Sur comprendido entre la CV-851, esto es, la carretera del León, donde finaliza la primera fase, y la N-340, la carretera de Crevillent. Un convenio firmado el 20 de mayo de 2024 entre el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el alcalde, y en el que lo que se establecía es que las obras tendrían un coste total de 43,6 millones de euros, de los que el Ejecutivo valenciano aportaría 35,8 millones y el Ayuntamiento pondría los 7,8 millones en los que se cifraron las expropiaciones, al margen de que continúe reivindicando al Ministerio de Transportes que sea el Gobierno central el que cubra lo que cuestan los terrenos. De hecho, la Generalitat asume la redacción y aprobación del proyecto básico y del proyecto de construcción, que se ha adjudicado finalmente por 298.859 euros, con el IVA incluido, así como la ejecución de la obra, y la Administración local se encarga de las expropiaciones, pero también de la conservación del vial, que, una vez ejecutado, será de titularidad municipal, según el acuerdo suscrito.

El conseller, en su visita al Ayuntamiento de Elche en julio de 2024, cuando se anunció la rotonda junto al Vinalopó. / INFORMACIÓN

Los cambios

Los proyectos que debe elaborar ahora la UTE, en cualquier caso, se basan en la modificación de los que ya redactó el Ministerio de Fomento en 2021 y que, posteriormente, en 2023, fueron actualizados. Ahora bien, se deberán seguir las directrices técnicas de la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, y se deben tener en cuenta algunas de las cuestiones que se han incorporado en este mandato, como el acceso al Hospital del Vinalopó desde la Ronda Sur, a través de una rotonda, como se anunció en el verano de 2024, para lo que es necesario un cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, según los pliegos, se está tramitando. Asimismo, se apunta a la necesidad de “intensificar” la inclusión de la Ronda Sur en la trama urbana de Elche, “incorporando los elementos propios de las avenidas, tales como bordillos, aceras, ajardinamientos, carriles ciclistas, drenaje habilitado mediante interceptores e imbornales conducidos a colectores preferentemente subterráneos, conectados al alcantarillado municipal, así como vías urbanas de servicio cuando fueren necesarias”, según se especifica.

Carlos Mazón y Pablo Ruz, durante la firma del convenio de la Ronda Sur en mayo de 2024 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Cuestiones a resolver

Entre los condicionantes a solucionar, el expediente apunta a que los proyectos que se deben elaborar “resolverán plenamente la eventual problemática asociada al paso sobre la línea de ferrocarril de Elche a Murcia, incluso mediante la revisión de la solución de rotonda superior y demás estructuras de paso necesarias”, algo que también se señala “respecto a la eventual remodelación de la rotonda de cruce con la carretera N-340, sea mediante el mantenimiento del paso elevado actual, como si se determinase desmontar dicho paso elevado, con una disposición final del tipo de rotonda a nivel”, abriendo así la puerta a otra solución diferente a la que hay actualmente. No obstante, para el caso de la línea del ferrocarril, se manifiesta que, a priori, el cruce se realiza a distinto nivel, resolviéndose mediante pasos superiores situados en la glorieta 4. En cualquier caso, se matiza que “esta solución será objeto de revisión y estudio en el presente contrato, y deberá contar con los ramales establecidos en el proyecto ya redactado y con los derivados de las modificaciones de planeamiento en curso”. Mientras, respecto a la estructura sobre la N-340, que es la que enlaza con la Ronda de Carrús, se estudiará la posible duplicación de esta estructura.

Algo más de tres kilómetros

Las obras se desarrollan a lo largo de un trazado de 3.180 metros, que van desde la rotonda de la carretera del León hasta la conexión con la Ronda de Carrús. Para ello, se establecen dos carriles por dirección, como en el primer tramo, y, en principio, se contemplan cinco intersecciones que se resolverían a través de glorietas, “sean a nivel o a distinto nivel, dando homogeneidad con el resto de circunvalación en servicio”, se puntualiza en los pliegos, con la rotonda de acceso al Hospital del Vinalopó. También se determina la ejecución de la red de carril bici a lo largo de toda la segunda fase de la Ronda Sur de Elche.