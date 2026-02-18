La investigación para anticipar la desnutrición en ELA del Hospital General de Elche recibe reconocimiento nacional

El Departamento de Enfermería del Hospital General de Elche ha logrado un triple reconocimiento en el ámbito de la investigación enfermera, situándose como referente tanto a nivel nacional como provincial. La distinción más destacada corresponde al proyecto centrado en la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que ha sido finalista en los premios del Consejo General de Enfermería, celebrados recientemente en Madrid. Además, el departamento ha obtenido dos galardones provinciales en los premios del Colegio de Enfermería de Alicante, con trabajos sobre realidad virtual y cirugía robótica, consolidando el impacto de la investigación enfermera en la mejora de los cuidados y la innovación clínica.

El proyecto estatal premiado, titulado Algoritmo multimodal de biomarcadores nutricionales e inflamatorios para anticipar desnutrición y eventos mayores en ELA (FANGD-ELA), ha sido seleccionado como finalista nacional en la categoría de Ámbito Comunitario y Social. La iniciativa coloca al hospital ilicitano entre los seis proyectos más relevantes del país en esta categoría, tras una convocatoria en la que se presentaron 200 candidaturas y participaron 95 evaluadores independientes en la fase de valoración.

CEU y Hospital General Elche sobre ELA 3 / INFORMACIÓN

Herramienta predictiva para pacientes con ELA

El proyecto está liderado por la enfermera gestora de casos María Asunción Cabanillas junto a su equipo del departamento, en colaboración con profesionales de la Universidad CEU Elche. La iniciativa tiene como objetivo desarrollar una herramienta predictiva que permita anticipar la desnutrición y los eventos clínicos mayores en personas con ELA. Según explican los responsables del proyecto, esta herramienta integra indicadores nutricionales e inflamatorios, ofreciendo información que puede ser utilizada para apoyar decisiones de cuidados basadas en evidencia. “El reconocimiento logrado es, a la vez, un premio y un punto de partida para seguir avanzando”, asegura Esther Soler-Climent, coordinadora del Área de I+D+i de Enfermería y Fisioterapia del departamento.

El valor del premio reside no solo en la categoría estatal, sino también en la competitividad de la convocatoria. La quinta edición de los premios del Consejo General de Enfermería recibió un total de 200 candidaturas de distintos centros y hospitales del país. Tras una primera fase de evaluación realizada por 95 evaluadores independientes, se seleccionaron únicamente seis proyectos como finalistas nacionales, destacando el de ELA por su relevancia clínica y potencial para mejorar la práctica asistencial en un grupo de pacientes especialmente vulnerable.

Reconocimientos provinciales: realidad virtual y cirugía robótica

En el ámbito provincial, el departamento obtuvo dos distinciones en la convocatoria 2025 del Colegio de Enfermería de Alicante. El primero fue para el artículo Virtual reality in the management of hematophobia in hospital settings: impact on anxiety reduction, liderado por Ángeles Triviño-Martínez, enfermera del Hospital de Día de Hematología. Este proyecto analiza cómo la utilización de la realidad virtual puede reducir la ansiedad en pacientes con miedo a la sangre y procedimientos médicos, permitiendo intervenciones más efectivas y confortables. La investigación demuestra que la integración de tecnologías inmersivas en el ámbito hospitalario contribuye a mejorar la experiencia del paciente y a optimizar la atención de enfermería.

Premio Mejor Artículo y Proyecto Científico del Colegio de Enfermería de Alicante / INFORMACIÓN

El segundo premio provincial fue para el proyecto BIOSAFE-BOT (Monitorización de Biomarcadores Perioperatorios para la Evaluación de la Seguridad Intraoperatoria y Postoperatoria en Cirugía Robótica), liderado por Fidel Saura Lucas, supervisor de Quirófano. La investigación tiene como objetivo monitorizar biomarcadores perioperatorios en cirugías robotizadas, con el fin de evaluar la seguridad de los pacientes durante y después de la intervención. Según los autores, el proyecto combina innovación tecnológica con procedimientos clínicos rigurosos, proporcionando información crítica para la toma de decisiones en tiempo real y mejorando la seguridad quirúrgica.

Impacto y relevancia de la investigación enfermera

Más allá de los proyectos premiados, el Departamento de Enfermería mantiene una intensa actividad investigadora, con múltiples líneas y propuestas que destacan por su nivel científico, rigor metodológico e interés clínico. La coordinadora del Área de I+D+i, Esther Soler-Climent, subraya que “todo el equipo profesional del departamento ha incrementado su implicación en la investigación aplicada y la innovación en cuidados, compaginando la actividad asistencial con proyectos rigurosos, colaborativos y orientados a resultados en salud”.

Este ecosistema investigador, con los equipos asistenciales como motor, posiciona al hospital como un espacio fértil para generar evidencia científica y transferirla a la práctica clínica. Los proyectos premiados demuestran que la investigación enfermera no solo tiene impacto académico, sino que contribuye directamente a mejorar la atención a las personas, optimizando la calidad de los cuidados y la seguridad de los pacientes en distintos ámbitos clínicos.

Proyección nacional e internacional

El reconocimiento simultáneo en convocatorias nacionales y provinciales consolida al Departamento de Enfermería del Hospital General de Elche como referente en investigación aplicada. La finalización del proyecto FANGD-ELA a nivel nacional demuestra la capacidad del equipo para competir con otros centros del país en proyectos de alto nivel científico, mientras que los galardones provinciales ponen de relieve la innovación tecnológica en la práctica diaria, incluyendo el uso de realidad virtual y robótica.

El paciente puede elegir entre playa y montaña para viajar desde Elche con las gafas de realidad virtual / Áxel Álvarez

Además, estos reconocimientos permiten visibilizar la labor del personal de enfermería como motor de innovación en cuidados de salud. Según Soler-Climent, “el reconocimiento logrado refuerza nuestro posicionamiento como departamento capaz de generar evidencia y transferirla a la práctica, contribuyendo a la mejora continua de la atención sanitaria y al bienestar de nuestros pacientes”.

La conjunción de investigación en ELA, realidad virtual y cirugía robótica evidencia un enfoque integral, que combina prevención, seguridad y aplicación tecnológica en la práctica clínica. Estos logros refuerzan la importancia de la investigación enfermera como herramienta de mejora de la calidad asistencial y la eficiencia de los cuidados en hospitales y centros de salud, y constituyen un estímulo para continuar promoviendo proyectos innovadores en la Comunitat Valenciana y a nivel nacional.

Los proyectos premiados incluyen enlaces a publicaciones científicas y han sido desarrollados con colaboración interinstitucional, destacando la combinación de conocimientos académicos y experiencia clínica en enfermería. El impacto de estas investigaciones en la práctica diaria resalta la relevancia de mantener un ecosistema de I+D+i sólido y orientado a resultados clínicos tangibles.