El programa cuaresmal de Elche se digitaliza y homenajea al Nazareno en su 325 aniversario

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche ha presentado este miércoles su Programa de Cuaresma (descargar aquí: https://semanasantaelche.com/programa-cuaresma/) en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, una edición que por primera vez será exclusivamente digital y que pone el foco en el valor patrimonial y devocional de las hermandades ilicitanas. El documento, que recoge decenas de actos religiosos y culturales previos a la Semana Santa, destaca además por su portada y contraportada, obra de la artista ilicitana Rocío Miralles, dedicada a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo del 325 aniversario de su hechura por el escultor Nicolás de Bussy.

La presentación ha servido para subrayar el esfuerzo organizativo del colectivo cofrade y el creciente peso de la programación previa a las procesiones. La agenda se extiende durante semanas con celebraciones litúrgicas, exposiciones al culto, traslados, conferencias y encuentros de formación, consolidando una propuesta que combina tradición, devoción y participación ciudadana.

El programa cuaresmal de Elche se ha presentado en el Ámbito Cultura de El Corte Inglés / INFORMACIÓN

Un programa marcado por el patrimonio devocional

El protagonismo del Nazareno en la portada no es casual. La Junta Mayor ha querido vincular el programa a esta efeméride histórica, reforzando la conexión entre la ciudad y una de sus imágenes más veneradas. La elección artística también pretende resaltar la dimensión cultural de la Semana Santa ilicitana, con una apuesta por el talento local y por la difusión digital como herramienta de alcance público.

El calendario arranca con actos celebrados en febrero, como la presentación del cartel de Semana Santa de la Universidad CEU Cardenal Herrera o la exposición al culto del conjunto escultórico de Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas y María Santísima de la Paz. Estas primeras convocatorias marcan el inicio de un tiempo litúrgico que se intensifica progresivamente en templos y parroquias de la ciudad.

Entre las celebraciones iniciales también se incluye la imposición de la ceniza organizada por la Junta Mayor, un acto simbólico que inaugura el periodo cuaresmal y que cada año congrega a numerosos fieles. A partir de ese momento, el programa se despliega con una sucesión de cultos, vía crucis y traslados procesionales que buscan preparar espiritualmente a los cofrades y al conjunto de la comunidad.

Traslados, cultos y actos formativos

Uno de los momentos destacados del calendario es el solemne traslado del Santísimo Cristo de la Columna desde la basílica de Santa María hasta la parroquia de El Salvador, con itinerario por el casco histórico y recepción final con besapiés a la imagen. Este tipo de actos refuerzan la dimensión pública de la Cuaresma ilicitana y mantienen viva la tradición de acompañamiento popular a las imágenes.

El programa incluye también múltiples cultos específicos organizados por las distintas cofradías, como misas en honor a titulares, besamanos, eucaristías en sufragio por los cofrades difuntos o celebraciones penitenciales. Estas convocatorias se reparten por parroquias de toda la ciudad, lo que evidencia la implantación territorial de las hermandades y su papel en la vida religiosa local.

Junto a los actos estrictamente litúrgicos, la agenda incorpora propuestas de carácter formativo y divulgativo, orientadas a profundizar en la historia, el simbolismo y la espiritualidad de la Semana Santa. Conferencias, encuentros y actividades culturales completan así un programa que busca trascender lo procesional y reforzar el conocimiento del patrimonio cofrade.

Apuesta digital y proyección ciudadana

La principal novedad de esta edición es su formato exclusivamente digital, una decisión que responde tanto a criterios de sostenibilidad como a la voluntad de facilitar el acceso al contenido. La Junta Mayor considera que este modelo permitirá actualizar la información con mayor rapidez y llegar a un público más amplio, especialmente entre los jóvenes y los visitantes potenciales.

Con esta presentación, la Junta Mayor inicia oficialmente la cuenta atrás hacia la Semana Santa, en un año marcado por la conmemoración del Nazareno. El programa de Cuaresma se convierte así en el primer gran escaparate de una celebración que, año tras año, moviliza a miles de personas en Elche y reafirma su peso dentro de las tradiciones más arraigadas del municipio.