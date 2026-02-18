El PSOE lanza la alerta sobre la FP en Elche: de edificios en mal estado a menos ciclos

Formación Profesional que se imparte en instalaciones deficientes y una oferta que va a la baja. Fueron las dos alertas que lanzó este miércoles el PSOE, que centrará la moción que elevará al próximo pleno en que el bipartito de PP y Vox logre intermediar con el Consell para fortalecer la red de FP en Elche.

Es más, el portavoz adjunto del grupo municipal, Mariano Valera, criticó la “inacción” del Gobierno de Pablo Ruz y de la propia Generalitat Valenciana en materia de Formación Profesional, reprobando que la ciudad ha desaparecido del "mapa educativo" de la Comunidad Valenciana con la marcha del Botànic, porque no se están recibiendo inversiones previstas en el Plan Edificant.

Los socialistas demandaron al Ejecutivo local que se reúna con el nuevo director general de Formación Profesional, el ilicitano Armando Martí, con tal de evaluar las deficiencias existentes en los institutos con el fin de hallar soluciones. Al hilo, instan al equipo de gobierno a convocar el Consejo Municipal de la FP tras más de dos años y medio sin reunirse, para que los docentes valoren la situación de estas titulaciones en Elche y trasladen sus peticiones a la Conselleria de Educación

Menos titulaciones

El concejal advirtió que según el listado definitivo de implantación de la Formación Profesional para el curso 2025-2026, se incrementaron dos ciclos formativos, pero se eliminaron tres en los IES Cayetano Sempere y Monserrat Roig, además de en el CIPFP La Torreta. Asimismo, desde la oposición recuerdan que la tendencia ha sido negativa también a nivel provincial, pasando en el curso 2022-2023 de crearse 80 nuevos ciclos a generarse 62 al año siguiente; que el número seguía bajando en 2024-2025 al igual que en el presente año académico con cinco ciclos formativos menos.

Por ello, Valera refería que para conseguir que la FP se traduzca en empleabilidad debe haber una coordinación entre la Administración autonómica, los centros educativos y el Ayuntamiento. Para ello, ve vital que se convoque al Consejo Municipal de FP que se activó el pasado mandato.

Ausente

Valera también alertó de la situación de las infraestructuras educativas de los centros de Secundaria y FP, al presentar deficiencias importantes y falta de espacio, lo que, según los socialistas, ocasiona saturaciones y merma en la calidad educativa.

Citaron casos como el IES Severo Ochoa o el CIPFP La Torreta, que arrastra desde hace años apuntalamientos, y lamentaron que, durante el presente mandato, la Conselleria de Educación no ha apostado por renovar infraestructuras, especialmente de Secundaria, mientras que insisten en que las obras que se están ejecutando derivan del Plan Edificant durante la gestión del Botànic.

Estado del instituto La Torreta de Elche / Áxel Álvarez

Por todo ello, pretenden con la moción que se debata sobre los problemas reales de la FP en Elche, "para decirle a Ruz y a la Generalitat que dejen de mirar para otro lado", porque, de no ser así, afirmaron, "estaremos condenando el futuro de la juventud ilicitana”. Finalmente, Valera señaló la relevancia de que se apoye a la FP desde la base con tal de fomentar un modelo formativo que permite la relación directa con las empresas y ofrece alta empleabilidad, así como abre una puerta a la especialización cada vez más demandada por los sectores productivos.