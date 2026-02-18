La reurbanización de los accesos al Martínez Valero de Elche se retrasa a junio por la autorización de la CHJ

Después de más de décadas sin intervención integral, el entorno estadio Martínez Valero de Elche está a un paso de afrontar una reurbanización que permitirá abrir accesos y evitar los suplicios con el tráfico antes y después de los partidos. Eso sí, el bipartito de PP y Vox pone un nuevo horizonte y apunta ahora a junio para el inicio de las obras, achacándolo a más de un año de retrasos derivados de la tramitación con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que tenía que dar el visto bueno debido a la proximidad del barranco de San Antón y al impacto potencial sobre el sistema de drenaje.

El propio alcalde, Pablo Ruz, aseguró este miércoles en una visita a la zona que la falta de autorización hidráulica ha sido el principal obstáculo para activar el proyecto, que ahora entra en su fase definitiva tras recibir el visto bueno en diciembre.

La avenida Manuel Martínez Valero será una de las principales zonas de actuación / AXEL ALVAREZ

Estudio

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, incluso defendió la voluntad municipal de agilizar el proceso lo máximo posible, hasta el punto que se encargó a una empresa externa con medios propios un estudio de inundabilidad que sirvió como base técnica para la evaluación del organismo de cuenca, y que se aportó a la CHJ con tal de acortar los plazos.

Aún y así, desde Urbanismo vinieron a decir que esta remodelación de varias calles del entorno, así como la implantación de rotondas, no tendrá un impacto negativo sobre el barranco porque la circulación de vehículos no ha cesado nunca, de ahí que no entendieran tanta dilación en el tiempo del organismo estatal para dar luz verde.

Si inicialmente se hablaba de finales de diciembre, o principios de 2026, las actuaciones llegarían cuando concluya la temporada de Liga a partir de junio, con tal de evitar afecciones durante los eventos deportivos. Este jueves está previsto que se apruebe en la junta de gobierno local el expediente para iniciar la licitación, que tendría un presupuesto base de 4,05 millones.

El proceso administrativo se prolongasrá alrededor de tres meses y si no surgen contratiempos la previsión sería que las obras se iniciasen al arranque del verano y concluyesen cinco meses después, para noviembre.

Financiación

Así las cosas, y después de haberse aprobado los cánones de urbanización, la financiación se articula mediante una ordenanza municipal que permite repartir el coste entre los propietarios de todas las áreas de influencia.

Según explicó Soler, el Ayuntamiento asumiría la dirección como la fórmula más rápida y para evitar bloqueos administrativos. La Administración local cuenta con la máxima participación, de un 41,27% que se traduce en que correrá con el coste de prácticamente la mitad, 1,7 millones; los agentes urbanizadores del sector E-24 aportarían alrededor de 960.000 euros; más de 800.000 euros los promotores del futuro centro comercial, Astonquer, y algo más de 600.000 euros del Elche CF.

Ruz y Soler momentos previos a explicar junto a los planos cómo será la reurbanización / AXEL ALVAREZ

Estas cifras desveladas durante la jornada concuerdan con las que ya apuntó este diario el pasado julio en base al proyecto de ordenanza municipal reguladora de imposición y ordenación del canon de urbanización.

La pregunta que se hacen vecinos y abonados es exactamente cómo se va a facilitar el tránsito en la zona. Como apuntó Ruz, la reurbanización permitirá abrir al tráfico los accesos al estadio con cuatro carriles en lugar de los dos actuales, que hasta ahora se cerraban parcialmente en días de partido para evitar el colapso circulatorio. La actuación se centrará en dos ejes principales, que son la avenida Manuel Martínez Valero y la avenida José Esquitino Sempere, actualmente convertidas en cuellos de botella en jornadas de alta afluencia.

Doble calzada

Ambas pasarán a configurarse como avenidas de doble calzada, separadas por medianas ajardinadas y con amplias aceras. Hasta el punto que cada vía contará con una sección de 26 metros, con cuatro carriles de 3,20 metros, aceras de hasta 5,60 metros, un bulevar central, arbolado que de sombra, nueva iluminación LED y mobiliario urbano. Además, se construirán dos grandes rotondas para garantizar los desvíos. La primera en la intersección entre José Esquitino y Manuel Martínez Valero y otra junto al acceso al puente sobre la ronda Este, todo con el propósito de mejorar la fluidez del tráfico en los momentos de mayor afluencia.

Para conseguir el resultado final, se tendrán que realizar demoliciones de terreno, donde entrarían varios metros del solar en altura que hay frente a la infraestructura deportiva que se perderán como parking para ganarle metros a la calzada. Además de renovar el pavimento de la carretera y las aceras, se renovarán las redes de agua potable, habrá un nuevo sistema de drenaje de pluviales.

Desbloquear el desarrollo urbanístico

Más allá de la mejora inmediata de la movilidad, el Ayuntamiento considera que la reurbanización será clave para desbloquear el desarrollo urbanístico del entorno. Por un lado exponen que será relevante el impacto sobre el sector E-24, una gran bolsa de suelo situada junto al estadio, paralizada durante años, y sobre el proyecto de centro comercial.

Precisamente los promotores habían reclamado reiteradamente unos accesos adecuados como condición indispensable para invertir, como reconocieron desde el bipartito. “Uno de los problemas era precisamente el entorno”, admitió Soler.

El proyecto de reparcelación del sector fue aprobado hace casi dos años, pero su desarrollo estaba condicionado a la mejora de las infraestructuras viarias. Con la obra en marcha, el Ayuntamiento confía en que se aceleren las solicitudes de licencia y las inversiones asociadas a las instalaciones de ocio.

Zona de paseo

Al margen, desde el equipo de gobierno entienden que este entorno es un escaparate de la ciudad y confían en que la reurbanización no sólo beneficiará a los miles de aficionados que se desplazan si no también a la multitud de residentes que ganarán una zona de paseo segura, en vista también de que está a medio construir el nuevo centro de salud de Travalón a escasos metros.

Es por ello que el proyecto apuesta por amplias alamedas, zonas verdes y arbolado de gran porte. En cuanto al aparcamiento, se habilitarán algunas plazas en línea en la avenida José Esquitino pero el Ayuntamiento insiste en que la prioridad es fomentar el acceso en transporte público, con lo que se abre la puerta a un refuerzo de las líneas en las jornadas de más masificación.